Губад Ибадоглу пожаловался на психологическое давление в СИЗО

08 сентября 2023, 20:18

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На содержащегося в Бакинском СИЗО-1 оппозиционного политика и ученого экономиста Губада Ибадоглу было оказано давление с целью получения от него информации о точном месте пребывания получающих высшее образование за рубежом его взрослых детей. При этом политику пригрозили лишением его права на телефонные звонки. Ибадоглу отказался сообщать контакты и место пребывания своих детей во избежание возможных провокаций.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 сентября суд в Баку не удовлетворил просьбу о переводе оппозиционера Губада Ибадоглу из-под стражи под домашний арест, поскольку не получил из СИЗО его медицинские документы. Состояние здоровья политика ухудшается в камере изолятора, рассказал брат Ибадоглу. 6 сентября ЕСПЧ предписал правительству Азербайджана оказать Ибадоглу эффективную медицинскую помощь. 7 сентября суд в Баку оставил без удовлетворения апелляцию на отказ в переводе Губада Ибадоглу под домашний арест по состоянию здоровья. Защита Ибадоглу намерена обращаться в ЕСПЧ, чтобы добиться его освобождения.

25 августа создателю и председателю оппозиционной Партии Демократии и благоденствия Губаду Ибадоглу было предъявлено новое обвинение - в религиозном экстремизме. Сразу после задержания Ибадоглу 23 июля в провластных азербайджанских СМИ и турецких медиа распространилась информация, что политик обвиняется в связях с организацией ФЕТО, признанной турецкими властями террористической. На следующий день стало известно, что ему предъявлено обвинение по статье 204.3.1 (изготовление, приобретение или продажа поддельных денег или ценных бумаг, совершенные организованной группой) УК АР. По этой статье ему грозит от 8 до 12 лет лишения свободы, говорится в материале "Чем известный ученый не угодил азербайджанским властям".

Руководство Бакинского СИЗО-1 требует от Ибадоглу сообщить в какой стране проживают его дети и их номера телефонов.

«Заместитель начальника СИЗО ... накануне потребовал у моего брата сообщить, в каких странах и каких городах проживают его сын и дочь, получающие высшее образование за рубежом, а также номера их телефонов. В противном случае он пригрозил лишить брата возможности говорить по телефону. Очевидно, эту информацию замначальника СИЗО должен был передать в другие органы. Губад решительно отказался сообщать какие-либо данные о своих детях», - сообщил корреспонденту «Кавказского узла» брат политика Галиб Байрамов.

На его взгляд, информация о детях Ибадоглу собирается для оказания на них давления.

«Судя по всему, властей беспокоит активная кампания детей Губада в социальных сетях в защиту моего брата. Они хотят установить точное их местонахождение и попытаться оказать на них давление, совершить провокации. Дети Губада активно информируют международные структуры о деле отца и как следствие за рубежом развернута сильная кампания в защиту моего брата. Практически все международные организации выступили в его защиту и потребовали освобождения моего брата. С таким же призывом выступили госдеп США, целый авторитетных американских сенаторов и конгрессменов. Власти хотят прекратить эту кампанию, а с другой стороны дают ему понять, что у его детей могут быть неприятности. Это новая форма психологического давления на Губада. Его лишали телефонных разговоров, свиданий, оставляют свет включенным в его камере, не дают результатов медобследований и вот теперь на него оказывают психологическое давление в новой форме», - продолжил Байрамов.

С призывом обеспечить Ибадоглу доступ к медицинской помощи и справедливому правосудию выступили трое американских конгрессменов - Том Кин, Герри Конолли и Билл Китинг. Их совместный посыл к властям Азербайджана опубликован на странице Кетинг в социальной сети X (бывший Twitter). К освобождению Ибадоглу призвали двое американских сенаторов – Крис Ван Холлен и Боб Менендес. "Атаки на демократических активистов в Азербайджане неприемлемы. Мы должны больше работать, чтобы оказать давление на власти. Ильхам Алиев должен остановить давление на политических диссидентов и освободить таких политзаключенных, включая Губада Ибадоглу", - процитировало Криса Ван Холлена агентство Turan. Менендес призвал госдеп США во всех контактах с правительством Азербайджан ставить приоритетным вопросом освобождение Ибадоглу, говорится в публикации. Ранее к освобождению Ибадоглу призвал и конгрессмен Крис Смит. Всемирная организация против пыток также призвала освободить Губада Ибадоглу.

8 сентября в Наримановском районном суде была рассмотрена жалоба Ибадоглу на запрет свиданий и телефонных разговоров, сообщил адвокат Бахруз Байрамов.

«Судья Хафиз Камранов не удовлетворил жалобу под предлогом того, что запрет уже отменен. Но мы указали, что в течение 28 дней (следователь) совершенно незаконно лишал Ибадоглу возможности видеться с членами семьи и общаться с ними по телефону. Мы просили, чтобы суд признал действия следователя незаконными. Подобный произвол не должен оставаться безнаказанным. Однако, судья в ответ рекомендовал пожаловаться на следователя в вышестоящий орган прокуратуры», - сказал Байрамов корреспонденту «Кавказского узла».

Он сказал, что защита обратится в апелляционную инстанцию.

«Мы обратимся в апелляционный суд и если получим отказ, то будет подана жалоба в ЕСПЧ, чтобы в перспективе добиться признания нарушения прав Ибадоглу и выплаты ему компенсации за моральный ущерб», - сказал адвокат.

В отделе общественных связей Пенитенциарной службы отметили, что права Ибадоглу на свидания и телефонные разговоры «в настоящее время обеспечиваются», а запрет ранее был введен следственным органом. В ведомстве назвали не соответствующей действительности информацию о каком-либо психологическом давлении на Ибадоглу.

Напомним, нескольким близким родственникам, в том числе трем братьям оппозиционера Губада Ибадоглу власти Азербайджана запретили выезжать из страны. Адвокат оппозиционера Зибейда Садыгова указала, что запрет введен МВД без участия суда, и потому эти ограничения незаконные.

В БАС корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили, что жалоба Ибадоглу отклонена. Представители следственного органа оказались недоступны для комментариев.

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