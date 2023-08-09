Защита Ибадоглу потребовала обеспечить ему право на свидания

09 августа 2023, 20:24

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Оппозиционный азербайджанский политик и ученый-экономист Губад Ибадоглу, содержащийся под арестом, пожаловался на запрет свиданий с членами семьи. Защита сочла это ограничение неправомерным.

Как писал "Кавказский узел", 52-летний лидер Азербайджанской партии демократии и благоденствия находится под арестом с 23 июля, он обвинен в изготовлении фальшивых денег. Губад Ибадоглу отверг обвинения и заявил, что его преследуют по политическим мотивам. 4 августа врачи, обследовавшие Ибадоглу, сообщили об ухудшении его состояния. 7 августа апелляционный суд в Баку не удовлетворил жалобу защиты на отказ перевести Ибадоглу из СИЗО под домашний арест.

В состоянии здоровья оппозиционного политика Губада Ибадоглу, который содержится под арестом в Бакинском СИЗО-1 нет улучшений, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Фахраддин Мехтиев.

"У Губада Ибадоглу по-прежнему нестабильно кровяное давление – оно резко скачет, а также высокий уровень сахара в крови, несмотря на то, что он принимает лекарства. На здоровье Ибадоглу негативно влияет отсутствие вентиляции в его камере. В особенности в камере для него становится невыносимо после того, как в шесть вечера закрывают двери помещения до утра. Воздух в маленькой камере, где содержатся пять человек, за ночь становится тяжелым и Губад Ибадоглу испытывает нехватку кислорода", - сказал адвокат.

Мехтиев подчеркнул, что Ибадоглу не предоставляют свидания. "Он оторван от семьи и беспокоится за своих близких. Он может говорить по телефону, но за короткий звонок все не обсудишь. Кроме того, ему не позволяют связаться по телефону со своими взрослыми детьми, которые получают образование за рубежом. Законодательство позволяет заключенным звонить за рубеж за свой счет", - пояснил адвокат

По словам защитника, запрет на свидания Ибадоглу введен следователем. "Обвиняемым по закону гарантируются четыре свидания в месяц с периодичностью раз в неделю. Но следователь ввел запрет Ибадоглу на встречи с близкими. Право на свидания может ограничиваться лишь в отношении лиц, обвиняемых в совершении особо тяжких преступлениях. Статья обвинения Ибадоглу не подходит под эту категорию. С другой стороны, запрет должен быть обоснован конкретными доводами. Но их нам не приводят. Поэтому защита в ближайшие дни обратится в Наримановский районный суд с жалобой и просьбой снять ограничения на свидания", - сказал адвокат.

Мехтиев сообщил, что два дня назад к Ибадоглу приходили двое сотрудников из аппарата омбудсмена. "Они выслушали его, сделали заметки и ушли. Из Международного комитета Красного Креста посетителей не было", - далее указал адвокат.

Защитник также указал, что новых следственных действий с Ибадоглу не проводилось. По его словам, он не обсуждал со своим подзащитным арест по делу Ибадоглу экономиста Фазиля Гасымова. "Губад Ибадоглу в начале нашей встречи сказал, что в курсе последних новостей в стране, в том числе о задержании в Турции этого человека".

8 августа стало известно, что по делу Губада Ибадоглу арестован азербайджанский экономист Фазиль Гасымов, живший в Стамбуле. Ему также предъявлено обвинение в изготовлении поддельных денег.

Представители следственного органа, главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД, оказались недоступны для комментариев. В Пенитенциарной службе корреспонденту "Кавказского узла" сказали, что это ведомство не имеет отношения к введению запрета Ибадоглу на встречу с близкими.

К освобождению Ибадоглу призвали двое американских сенаторов – Крис Ван Холлен и Боб Менендес. "Атаки на демократических активистов в Азербайджане неприемлемы. Мы должны больше работать, чтобы оказать давление на власти. Ильхам Алиев должен остановить давление на политических диссидентов и освободить таких политзаключенных, включая Губада Ибадоглу", - процитировало сегодня Криса Ван Холлена агентство Turan.

Менендес призвал госдеп США во всех контактах с правительством Азербайджан ставить приоритетным вопросом освобождение Ибадоглу, говорится в публикации.

Ранее к освобождению Ибадоглу призвал и конгрессмен Крис Смит. Всемирная организация против пыток также призвала освободить Губада Ибадоглу.

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