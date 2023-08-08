Конгрессмен США призвал власти Азербайджана освободить Губада Ибадоглу

08 августа 2023, 13:54

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Конгрессмен Крис Смит призвал освободить оппозиционного политика Губада Ибадоглу, состояние здоровья которого, как заявил конгрессмен, "значительно ухудшилось после его несправедливого ареста 23 июля в Баку".

Как писал "Кавказский узел", 7 августа апелляционный суд в Баку не удовлетворил жалобу защиты на отказ перевести из СИЗО под домашний арест оппозиционного политика Губада Ибадоглу.

23 июля в Баку был задержан, а на следующий день арестован 52-летний лидер Азербайджанской партии демократии и благоденствия Губад Ибадоглу. Он обвинен в изготовлении фальшивых денег. Ибадоглу отверг обвинения и заявил, что его преследуют по политическим мотивам. Состояние Ибадоглу ухудшилось из-за плохих условий в изоляторе, сообщила семья политика 31 июля. Суд 1 августа отказался перевести оппозиционера под домашний арест. 4 августа врачи, обследовавшие Ибадоглу, сообщили об ухудшении его состояния, они диагностировали у него расширение аорты, повышенный уровень сахара в крови и повышенное кровяное давление.

Крис Смит, член палаты представителей США, председатель подкомитета Конгресса США по правам человека и сопредседатель Комиссии по глобальным правам человека призвал президента Азербайджана Ильхама Алиева освободить Губада Ибадоглу, состояние здоровья которого "значительно ухудшилось после его несправедливого ареста 23 июля в Баку". Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте конгрессмена.

Профессор Ибадоглу известен как ярый критик нынешнего правительства Азербайджана, он работал над повышением прозрачности и привлечением к подотчетности лидеров страны, отмечает Смит.

Конгрессмен указывает, что Ибадоглу "заключен в тюрьму при угрожающих жизни обстоятельствах без лекарств, необходимых для контроля над острой формой сахарного диабета, зобом щитовидной железы и высокого кровяного давления". Кроме того, он содержится в одной камере вместе с "опасными преступниками", заявил конгрессмен.

"Доктор Ибадоглу существенно потерял в весе, и другие признаки свидетельствуют о стремительном ухудшении состояния его здоровья", - отметил Смит.

По его мнению, Ибадоглу нуждается в немедленной медицинской помощи. "Если он умрет во время несправедливого тюремного содержания или, если его здоровью будет нанесен непоправимый ущерб, то президент Алиев будет нести полную ответственность за это", - считает конгрессмен.

Смит упомянул, что Ибадоглу исследовал коррупцию в Азербайджане. К его освобождению призывали многие представители международного гражданского общества и газета Washington Post.

Американское издание The Washington Post в статье от 6 августа подвергла резкой критике официальный Баку за преследование оппозиционного политика. "Ибадоглу правильно спрашивает, почему нефтяное богатство не привело страну к процветанию или демократии, и указывает в качестве причины коррупцию и клептократию при президенте Ильхаме Алиеве. Теперь г-н Алиев наносит ответный удар", - цитирует издание агентство Turan.

Обвинения Ибадоглу абсурдны, и истинная причина его задержания связана с основанием в Великобритании образовательного фонда с целью подготовки азербайджанских специалистов. Ибадоглу выступил с инициативой конфискации имущества азербайджанских чиновников за рубежом и переводом этих средств в упомянутый фонд, говорится в публикации.

"Любые контакты с Азербайджаном по поводу кризиса должны также включать призыв к немедленному освобождению Ибадоглу", - сказано в статье.

Крис Смит и ранее выступал в защиту преследуемых граждан Азербайджана, в том числе блогера Мехмана Гусейнова в 2015 и 2019 годах. Он также председательствовал на слушаниях по поводу преследования в Азербайджане корреспондента РСЕ/РС Хадиджи Исмаиловой. В 2015 году году Смит представил Закон о демократии в Азербайджане, чтобы способствовать верховенству закона и уважению прав человека в этой стране. Он посетил Азербайджан с несколькими миссиями по правам человека.

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