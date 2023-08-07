Суд оставил в силе отказ перевести Ибадоглу под домашний арест

07 августа 2023, 13:31

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Апелляционный суд в Баку не удовлетворил жалобу защиты на отказ перевести из СИЗО под домашний арест оппозиционного политика Губада Ибадоглу.

Как писал "Кавказский узел", Бакинский апелляционный суд назначил на сегодня рассмотрение жалобы на отказ в переводе Губада Ибадоглу из СИЗО под домашний арест. Защита просила ускорить рассмотрение жалобы в связи с ухудшением здоровья Ибадоглу.

23 июля в Баку был задержан, а на следующий день арестован 52-летний лидер Азербайджанской партии демократии и благоденствия Губад Ибадоглу. Он обвинен в изготовлении фальшивых денег. Ибадоглу отверг обвинения и заявил, что его преследуют по политическим мотивам. Состояние Ибадоглу ухудшилось из-за плохих условий в изоляторе, сообщила семья политика 31 июля. Суд 1 августа отказался перевести оппозиционера под домашний арест. 4 августа врачи, обследовавшие Ибадоглу, сообщили об ухудшении его состояния, они диагностировали у него расширение аорты, повышенный уровень сахара в крови и повышенное кровяное давление.

Бакинский апелляционный суд сегодня рассмотрел жалобу защиты и не удовлетворил ее, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Губада Ибадоглу Бахруз Байрамов.

"К сожалению, судейский состав не учел наши доводы, основанные на заключении медиков о тяжелом состоянии здоровья Ибадоглу и рисках дальнейшего содержания под стражей для его здоровья и жизни. У него тяжелая форма сахарного диабета и гипертонии, теперь выявлен зоб щитовидной железы. Содержание в ограниченном пространстве камеры СИЗО уже привело к расширению аорты. Дальнейшее увеличение сосуда грозит разрывом, что может привести к летальному исходу. Однако суд счел жалобу "необоснованной", - сказал Байрамов.

По его словам, защита продолжит правовыми способами добиваться освобождения Ибадоглу, что важно с учетом угрозы его здоровью и жизни. "Мы проконсультируемся с коллегами и самим подзащитным. Законодательство позволяет подать ходатайство о замене меры пресечения на освобождение под имущественный залог", - пояснил адвокат.

Сотрудник суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию об отклонении жалобы Ибадоглу. Представители пенитенциарной службы оказались недоступны для комментариев.

Напомним, 25 июля Госдепартамент США призвал власти Азербайджана обеспечить соблюдение прав Ибадоглу. Послы Германии, Великобритании, США и Франции призвали власти Азербайджана не нарушать права Ибадоглу. Международные и азербайджанские правозащитные организации призвали власти Азербайджана прекратить уголовное преследование Губада Ибадоглу и освободить его.

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