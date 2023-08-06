Участники протестов в Страсбурге выступили против репрессий в Азербайджане

06 августа 2023, 19:53

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Азербайджанские политэмигранты на акции протеста в Страсбурге потребовали остановить репрессии в Азербайджане и освободить Губада Ибадоглу. Суд в Баку принял к рассмотрению жалобу на отказ перевести Ибадоглу под домашний арест, сообщили адвокаты.

Как писал "Кавказский узел", 23 июля в Баку был задержан, а на следующий день арестован 52-летний лидер Азербайджанской партии демократии и благоденствия Губад Ибадоглу. Он обвинен в изготовлении фальшивых денег. Ибадоглу отверг обвинения и заявил, что его преследуют по политическим мотивам. Состояние Ибадоглу ухудшилось из-за плохих условий в изоляторе, сообщила семья политика 31 июля. Суд 1 августа отказался перевести оппозиционера под домашний арест. 4 августа врачи, обследовавшие Ибадоглу, сообщили об ухудшении его состояния, они диагностировали у него расширение аорты, повышенный уровень сахара в крови и повышенное кровяное давление.

25 июля Госдепартамент США призвал власти Азербайджана обеспечить соблюдение прав Ибадоглу. Послы Германии, Великобритании, США и Франции призвали власти Азербайджана не нарушать права Ибадоглу. Международные и азербайджанские правозащитные организации призвали власти Азербайджана прекратить уголовное преследование Губада Ибадоглу и освободить его.

Участники акции в Страсбурге призвали остановить преследования активистов в Азербайджане

Организация азербайджанских политэмигрантов в Европе AND (Azərbaycan Naminə Demokratiya – "Демократия во имя Азербайджана") сегодня провела на центральной площади Страсбурга акцию протеста с требованием освободить политзаключенных в Азербайджане и прекратить репрессии.

Участники акции держали фотографии азербайджанских политзаключенных, в том числе Губада Ибадоглу, передал корреспондент "Кавказского узла", посмотревший видеотрансляцию на YouTube-канале Azerbaycan saati («Азербайджанский час»).

Репрессии в Азербайджане не прекращаются, заявил лидер движения AND Ганимат Захид. "В последнее время пошла новая волна репрессий. Практически ежедневно мы получаем сведения о вызовах в полицию, задержаниях, арестах, о новых потенциальных кандидатах оказаться за решеткой по сфабрикованным обвинениям. А одним из самых вопиющих случаев, вызывающих гнев у азербайджанской общественности, стал арест всемирно известного ученого-экономиста Губада Ибадоглу, являющегося также одним из ярких оппозиционных политических деятелей страны", - сказал Захид.

Губад Ибадоглу арестован "за разоблачение коррупции на самых высших уровнях власти азербайджанского режима", заявил в своем выступлении находящийся в политэмиграции редактор газеты «Азадлыг» Рахим Гаджиев. "Который теперь с ним жестоко расправляется", - сказал он.

Еще один участник акции, находящийся в политэмиграции глава пресс-службы партии Народного фронта Азербайджана Натиг Адилов призвал к проведению в различных городах Европы акций протеста против репрессий в Азербайджане. "Мы должны проводить мероприятия, акции, чтобы обратить внимание европейских политиков, медиа и граждан на подавление прав и свобод человека в Азербайджане", - сказал он.

Защита указала на риски для здоровья Ибадоглу

7 августа в Бакинском апелляционном суде состоится рассмотрение жалобы на отказ в переводе Ибадоглу под домашний арест, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Ибадоглу Зибейда Садыгова.

"Изменение меры пресечения особенно важно с точки зрения ухудшения состояния здоровья Ибадоглу. В последний раз я его видела 4 августа. Перед этим его обследовала бригада врачей, состоящая из кардиолога, эндокринолога и других специалистов. Врачи констатировали расширение аорты. До сих пор, несмотря на сахарный диабет, гипертонию и другие заболевания, ему лекарствами и активным образом жизни удавалось держать ширину аорты на уровне 3,7 мм. Но после ареста за неполные две недели аорта расширилась до 4,1 мм. Врачи указали, что это опасный уровень и дальнейшее расширение может привести к разрыву аорты. Кроме того, врачи в ходе обследования у него выявили еще и зоб щитовидной железы. Из-за обострения сахарного диабета у него ослабло зрение в левом глазу. Наблюдающаяся негативная динамика, по словам врачей, может вызвать необратимые процессы в организме, чреватые летальным исходом", - сказала адвокат.

По ее словам, в связи с ухудшением здоровья Ибадоглу защита просила ускорить рассмотрение апелляционной жалобы. "Мы настоятельно будем просить апелляционный суд изменить меру пресечения не только с точки зрения отсутствия правовой целесообразности содержания Ибадоглу под стражей, но и по гуманитарным соображениям. Губад Ибадоглу и так перенес стресс во время содержания и в первые дни содержания в главном управлении по борьбе с организованной преступностью МВД, где с этим ученым-экономистом, интеллектуалом очень грубо обращались. Потом в СИЗО в первые дни были проблемы с передачей лекарств и воды. Нехватка там чистого воздуха, неподвижность способствовали повышению уровня сахара в крови и скачкам кровяного давления. Врачи сказали ему, что при его болезнях [чтобы не допустить ухудшения состояния] давление должно оставаться стабильным", - рассказала Зибейда Садыгова.

Другой адвокат Ибадоглу Бахруз Байрамов также считает необходимым перевод подзащитного под домашний арест. "В условиях домашнего ареста, по меньшей мере, он сможет стабильно держать давление, будет контроль за приемом лекарств, обеспечение диетического питания. Он сможет дышать свежим воздухом у себя во дворе (Ибадоглу живет в загородном доме в пригороде Баку Новханы. - Прим. корреспондента «Кавказского узла»). Врачи настоятельно рекомендовали 4 раза в день проверять уровень сахара в крови. В СИЗО для этого нет условий. Давление ему там также нерегулярно измеряют. Он должен периодически мерить давление, чтобы при необходимости принимать стабилизирующие [давление] таблетки. С другой стороны, в СИЗО не дают ему часов, чтобы он хотя бы фиксировал время замеров давления", - сказал адвокат.

В связи с выходным днем представители Пенитенциарной службы оказались не доступны для комментариев. Дежурный Бакинского апелляционного суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что в расписании дел на 7 августа значится жалоба по делу Ибадоглу.

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