Состояние Губада Ибадоглу в СИЗО резко ухудшилось

05 августа 2023, 00:25

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Врачи, обследовавшие оппозиционера Губада Ибадоглу в бакинском СИЗО, диагностировали у него расширение аорты, повышенный уровень сахара в крови и повышенное кровяное давление. Брат Ибадоглу заявил об угрозе для жизни политика.

"Кавказский узел" писал, что 23 июля в Баку был задержан, а на следующий день арестован 52-летний лидер Азербайджанской партии демократии и благоденствия Губад Ибадоглу. Он обвинен в изготовлении фальшивых денег и связях с признанной в Турции террористической организацией FETO, которую связывают с проповедником Фетуллахом Гюленом. Ибадоглу отверг обвинения и заявил, что его преследуют по политическим мотивам. Состояние Ибадоглу ухудшилось из-за плохих условий в изоляторе, сообщила семья политика 31 июля. Суд в Баку 1 августа отказался перевести оппозиционера под домашний арест.

25 июля Госдепартамент США призвал власти Азербайджана обеспечить соблюдение прав политика и экономиста Губада Ибадоглу. Послы Германии, Великобритании, США и Франции призвали власти Азербайджана не нарушать права Ибадоглу. Международные и азербайджанские правозащитные организации призвали власти Азербайджана прекратить уголовное преследование Губада Ибадоглу и освободить его.

Об ухудшении состояния здоровья Губада Ибадоглу 4 августа заявил его брат Галиб Байрамов. «После задержания состояние Губада все более ухудшается. Вот уже 13 дней у него уровень сахара в крови и артериальное давление значительно выше нормы, Губад стремительно теряет вес. Если даже он свои лекарства станет своевременно принимать, уже пользы от этого не будет. В условиях содержания в СИЗО – нехватки чистого воздуха, неподвижности, антисанитарии, отсутствия встреч с семьей, психологического давления – на улучшение состояния здоровья моего брата рассчитывать не приходится», - рассказал Байрамов корреспонденту «Кавказского узла».

Руководство СИЗО, поняв серьезность ситуации, 4 августа вызвало для Ибадоглу бригаду врачей, отметил брат политика.

«Эхокардиологическое обследование. Оно выявило аневризм, расширение аорты за последние две недели с 37 мм до 41 мм. Это очень тревожный сигнал, расширение аорты – необратимый процесс. То есть аорта обратно не уменьшается, лечение может только предотвратить дальнейшее расширение аорты. В условиях же, когда кровяное давление стабильно 150 на 100, а сахар крови в 2-3 раза превышает норму, расширение аорты до разрыва является неизбежным процессом, а это резко повышает риск смерти», - добавил Байрамов.

Дальнейшее содержание Ибадоглу под стражей угрожает его смертью, для сохранения его жизни и здоровья политика необходимо срочно освободить, подчеркнул Байрамов.

«Мы надеемся, что международные и местные правозащитные организации, руководителей иностранных дипмиссий не будут безучастными к судьбе Губада, что совместными усилиями гражданского общества Азербайджана и международной демократической общественности удастся избежать трагедии», - сказал он.

Состояние здоровья Ибадоглу вызывает тревогу, хотя удалось ему передать лекарства и бутилированную питьевую воду, подтвердил адвокат Бахруз Байрамов. Он отметил, что посещал Ибадоглу 3 августа.

«Губаду Ибадоглу была вызвана бригада врачей. В ходе обследования было установлено, что уровень сахара в крови у него значительно превышает норму, резко повышенным оказалось и кровяное давление. Врачи констатировали ряд негативных процессов в организме, чреватых опасными последствиями. Ему назначили новые лекарства», - сказал адвокат корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, защита подала апелляционную жалобу на отказ в переводе Ибадоглу под домашний арест. «На днях жалоба должна быть рассмотрена. Мы будем просить, чтобы хотя бы по гуманитарным соображениям его освободили из-под стражи», - добавил адвокат Байрамов.

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