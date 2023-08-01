Суд оставил Губада Ибадоглу под стражей

01 августа 2023, 14:17

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Суд в Баку оставил без удовлетворения ходатайство защиты оппозиционера Губада Ибадоглу, адвокаты которого просили перевести его под домашний арест в связи с ухудшением состояния здоровья.

"Кавказский узел" писал, что 23 июля в Баку был задержан, а на следующий день арестован 52-летний лидер Азербайджанской партии демократии и благоденствия Губад Ибадоглу. Он обвинен в изготовлении фальшивых денег и связях с признанной в Турции террористической организацией FETO, которую связывают с проповедником Фетуллахом Гюленом. Ибадоглу отверг версию следствия и заявил, что его преследуют по политическим мотивам по заказу руководства Азербайджана. Послы Германии, Великобритании, США и Франции призвали власти Азербайджана не нарушать права Ибадоглу. Защита заявила об ухудшении состояния Ибадоглу в СИЗО. 28 июля суд оставил его под арестом. Состояние Ибадоглу ухудшилось из-за плохих условий в изоляторе, сообщила семья политика 31 июля. В Пенитенциарной службе утверждают, что условия его содержания соответствуют международным стандартам.

25 июля Госдепартамент США призвал власти Азербайджана обеспечить соблюдение прав политика и экономиста Губада Ибадоглу. Азербайджанские политики и правозащитники создали Комитет защиты прав Ибадоглу для сотрудничества с международными организациями и кампании общественного порицания властей за преследование оппозиционера. Международные и азербайджанские правозащитные организации призвали власти Азербайджана прекратить уголовное преследование Губада Ибадоглу и освободить его.

В Наримановской районном суде Баку сегодня состоялось рассмотрение ходатайства защиты о переводе Губада Ибадоглу под домашний арест.

"Мы представили в суд медицинские документы о болезнях Губада Ибадоглу. Он в последние годы жил в США и Великобритании и там проходил медицинские обследования и лечение. Понадобилось некоторое время, чтобы получить документы об этом. И вот они поступили, и мы представили их сегодня в суд. Губад Ибадоглу страдает сахарным диабетом и гипертонической болезнью. Лечение диабета, помимо приема лекарств, требует, чтобы пациент вел активный образ жизни, двигался. На свободе Губад Ибадоглу занимался спортом, ежедневно совершал 10 тысяч шагов, чтобы держать в норме сахар в крови. В СИЗО для этого нет условий и возможностей. Соответственно за каких-то неполных 10 дней его самочувствие ухудшилось, уровень сахара в крови повысился, кровяное давление также высокое", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат политика Зибейда Садыгова.

Кроме того, Ибадоглу является ученым-экономистом, профессором, и из-за ареста вынужден был прервать исследования, у него остались неоконченные статьи, отметила адвокат.

"Мы обратили внимание суда на то, что Губад Ибадоглу, оставаясь на свободе, может позаботиться о своем здоровье и в то же время продолжить научные исследования. Он по первому же вызову будет являться на следствие. Он сам заинтересован в скорейшем проведении следствия и получении оправдания. А опасения, что он будет скрываться, абсолютно беспочвенны. Если бы он хотел скрываться, то не возвращался бы в страну, зная, что его может ожидать арест из-за его оппозиционной деятельности", - сказала Садыгова.

Однако, по ее словам, суд оставил без удовлетворения ходатайство. "Конечно же, мы подадим апелляционную жалобу на это решение", - заявила адвокат.

Она отметила, что Ибадоглу все еще содержится в маленькой камере на четырех человек. Также адвокат указала на непредоставление Ибадоглу свидания с близкими и телефонной связи с его взрослыми детьми, которые учатся за рубежом.

Брат политика Галиб Байрамов сказал, что накануне руководство СИЗО обещало близким встречу с Ибадоглу и увеличение объема посылки, передаваемой ему.

"Сегодня с утра мы были в суде. Во второй половине дня поедем в СИЗО и тогда будет известно, решили ли они эти вопросы. Мы ожидаем, что ему и камеру поменяют. А то в двухместной камере содержат пять человек. После ареста Губада членам семьи ни разу еще не дали встречи с ним. Он лишь однажды звонил домой. С сыном и дочерью, которые учатся в университетах за рубежом, он вообще не имел телефонной связи", - сказал Байрамов.

Адвокат Садыгова отметила, что по закону арестант имеет право дважды в неделю звонить своим близким по 15 минут и один раз видеться с ними.

В Наримановском суде подтвердили информации об отклонении ходатайства защиты. Представители пенитенциарной службы оказались недоступны для комментариев.