Родные Ибадоглу заявили об ухудшении его состояния

31 июля 2023, 21:18

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Состояние арестованного в Азербайджане оппозиционера Губада Ибадоглу ухудшилось из-за плохих условий в изоляторе сообщила семья политика. В Пенитенциарной службе утверждают, что условия содержания Ибадоглу соответствуют международным стандартам.

"Кавказский узел" писал, что 23 июля в Баку был задержан, а на следующий день арестован 52-летний лидер Азербайджанской партии демократии и благоденствия Губад Ибадоглу. Он обвинен в изготовлении фальшивых денег и связях с признанной в Турции террористической организацией FETO, которую связывают с проповедником Фетуллахом Гюленом. Ибадоглу отверг версию следствия и заявил, что его преследуют по политическим мотивам по заказу руководства Азербайджана. Послы Германии, Великобритании, США и Франции призвали власти Азербайджана не нарушать права Ибадоглу. Защита заявила об ухудшении состояния Ибадоглу в СИЗО. 28 июля суд в Баку оставил Ибадоглу под арестом.

25 июля Госдепартамент США призвал власти Азербайджана обеспечить соблюдение прав политика и экономиста Губада Ибадоглу. Азербайджанские политики и правозащитники создали Комитет защиты прав Ибадоглу для сотрудничества с международными организациями и кампании общественного порицания властей за преследование оппозиционера. Международные и азербайджанские правозащитные организации призвали власти Азербайджана прекратить уголовное преследование Губада Ибадоглу и освободить его.

Ибадоглу содержится в Бакинском СИЗО-1 в стесненных условиях, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" его брат Габиль Байрамов. "Моего брата содержат вместе с еще четырьмя заключенными, хотя камера рассчитана на двух человек. Из-за этого там постоянно "тяжелый" воздух. От нехватки свежего воздуха у Губада, который страдает диабетом, не падает высокий уровень сахара в крови. По этой же причине не удается сбить до нормы артериальное давление", - рассказал Байрамов.

Кроме того, продолжил он, есть ограничения в передаче Ибадоглу посылок. "Для Губада принимают в неделю всего пять килограммов передачи. На этого мало. Губад нуждается в диетическом питании, но из-за ограничения объема передачи мы не можем передать ему такие продукты в нужном количестве. Они не позволяют передать Губаду даже бутилированную воду. Губад из-за диабета нуждается в приеме в большом количестве чистой воды. Однако из крана идет грязная вода. Для Губада также не принимают приборов для измерения сахара в крови и артериального давления. Еще одна проблема – антисанитария в камере из-за проблем в канализационной системе санузла. Мы опасаемся, что Губад может подхватить какую-нибудь инфекцию", - продолжил Байрамов.

Сегодня в Бакинском СИЗО-1 Ибадоглу посетила адвокат Зибейда Садыгова, сообщил брат оппозиционера. "Адвокат сказала, что со здоровьем у Губада улучшений нет и с условиями содержаниями также нет позитивных изменений. Зибейда Садыгова сегодня встретилась с руководством СИЗО. Ее заверили, что с завтрашнего дня Губаду без ограничений будут пропускать передачи, включая лекарства и воду, также будут устранены проблемы с условиями содержания. 1 августа по графику моему брату будет предоставлена встреча с семьей. Вот тогда мы и узнаем, насколько эти обещания выполнят", - отметил брат политика.

Адвокат Зибейда Садыгова подтвердила корреспонденту "Кавказского узла" слова брата Ибадоглу о проблемах с условиями содержания и ухудшением состояния здоровья ее подзащитного. По ее словам, защита планирует подать ходатайство о переводе Ибадоглу под домашний арест.

В Наримановской районной прокуратуре началось расследованию по жалобе супруги Ибадоглу Ирады Байрамовой на применение полицейскими силы при задержании ее и Губада Ибадоглу, сообщила Зибейда Садыгова.

"Сегодня Ирада Байрамова дала показания в Наримановской прокуратуре в связи с ее жалобой на причинение телесных повреждений при задержании с мужем 23 июля. Байрамову вместе с мужем насильно вывели из их автомобиля и пересадили в машину сотрудников полиции в штатском. Для установления телесных повреждений она была направлена на судебно-медицинскую экспертизу", - сообщила адвокат.

Супруга Губада Ибадоглу Ирада Байрамова сообщила ранее корреспонденту "Кавказского узла", что получила травмы во время жесткого задержания их с мужем. "Нас преследовали пять-шесть машин. Они прегородили нам путь. Лица в штатском с применением силы высадили нас из нашей машины и рассадили по разным автомобилям. Когда меня сажали в автомобиль, грубо толкали и ударили кулаком по шее. У меня есть синяки и кровоподтеки на шее, плече, ноге. На Губада также оказали физическое давление", – рассказала она.

В отделе общественных связей Пенитенциарной службы опровергли утверждения о плохих условиях содержания супруга Байрамовой. "Губад Ибадоглу содержится в камере, соответствующей условиям, установленным законодательством и международными стандартами. Его здоровье под контролем врачей, давление и уровень сахара в крови периодически проверяются, он обеспечивается необходимыми лекарствами. Для него принимаются доставляемые семьей передачи и лекарства, он регулярно связывается по телефону с семьей. До сегодняшнего дня он не обращался к руководству относительно условий содержания", - отметили в ведомстве, отвечая на запрос корреспондента "Кавказского узла".

Между тем, Лондонская школа экономики и политических наук (LSE), в которой в последнее время занимался научно-образовательной деятельностью Ибадоглу, продлила с ним контракт еще на два года и призвала власти Азербайджана освободить ученого, сообщило агентство Turan.

Руководство LSE опубликовало заявление, в котором признается "значительный вклад доктора Ибадоглу в академическую и преподавательскую сферы" учебного заведения. Оно призвало власти Азербайджана немедленно освободить ученого, подчеркивая необходимость соблюдения конституционных принципов и международных обязательств. Кроме того, LSE требует гарантий того, что за здоровьем Ибадоглу ведется наблюдение и что у него есть неограниченный доступ к необходимым лекарствам, говорится в публикации от 27 июля.

Власти продвигают в СМИ информацию о связях Ибадоглу с признанной в Турции террористической организацией FETO, чтобы подорвать его авторитет в глазах азербайджанцев, хотя арестовали его по надуманному обвинению в фальшивомонетничестве, рассказали ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

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