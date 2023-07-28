Правозащитники назвали цель преследования Ибадоглу

28 июля 2023, 19:09

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Суд в Баку сегодня оставил под арестом обвиняемого в обороте фальшивых денег лидера Азербайджанской партии демократии и благоденствия Губада Ибадоглу, сообщила адвокат Зибейда Садыгова. Власти продвигают в СМИ информацию о связях Ибадоглу с признанной в Турции террористической организацией FETO, чтобы подорвать его авторитет в глазах азербайджанцев, хотя арестовали его по надуманному обвинению в фальшивомонетничестве, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

"Кавказский узел" писал, что 23 июля в Баку был задержан, а на следующий день арестован 52-летний лидер Азербайджанской партии демократии и благоденствия Губад Ибадоглу. Он обвинен в изготовлении фальшивых денег и связях с признанной в Турции террористической организацией FETO, которую связывают с проповедником Фетуллахом Гюленом. Ибадоглу отверг версию следствия и заявил, что его преследуют по политическим мотивам по заказу руководства Азербайджана. Послы Германии, Великобритании, США и Франции призвали власти Азербайджана не нарушать права Ибадоглу. Защита заявила об ухудшении состояния Ибадоглу в СИЗО.

25 июля Госдепартамент США призвал власти Азербайджана обеспечить соблюдение прав политика и экономиста Губада Ибадоглу. Азербайджанские политики и правозащитники создали Комитет защиты прав Ибадоглу для сотрудничества с международными организациями и кампании общественного порицания властей за преследование оппозиционера. Международные и азербайджанские правозащитные организации призвали власти Азербайджана прекратить уголовное преследование Губада Ибадоглу и освободить его.

Суд отказался освободить Ибадоглу

Бакинский апелляционный суд сегодня оставил без удовлетворения жалобу на арест председателя Азербайджанской партии демократии и благоденствия (АПДБ) Губада Ибадоглу, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Зибейда Садыгова. Защита указала на отсутствие необходимости содержать Губада Ибадоглу под стражей. "Губад Ибадоглу - известный в обществе человек, руководитель партии, признанный ведущими международными научно-образовательными центрами, в том числе США и Великобритании ученый-экономист. Он очень дорожит своей репутацией и конечно же не станет скрываться от следствия. Поэтому мы ходатайствовали изменить меру пресечения и освободить его из-под стражи. Кроме того, у Ибадоглу серьезные проблемы со здоровьем, он страдает сахарным диабетом, гипертонической болезнью и нахождение под стражей может усугубить его болезни.Однако суд не внял доводами защиты и оставил жалобу без удовлетворения", - отметила Садыгова.

По ее словам, Ибадоглу отверг обвинение. "Губад Ибадоглу сказал, что в квартире, в которой были найдены 40 тысяч долларов, он лишь прописан и никогда не жил. Вообще в последние годы он жил за рубежом – преподавал в США и Великобритании. Эти деньги не имеют к нему отношения", - отметила адвокат.

По ее словам, защита продолжит правовые шаги для освобождения Ибадоглу, в частности подаст ходатайство о переводе его под домашний арест.

Садыгова ранее отметила, что Ибадоглу арестован на основе показаний Анара Алиева, которому как утверждает следствие, он передавал деньги. Однако, как подчеркнула адвокат, Ибадоглу категорически отвергает это обвинения и заявляет, что вообще не знаком с Алиевым.

Попытка связать Ибадоглу с FETO предпринята проправительственными СМи

По версии следствия, Анар Алиев входил в ячейку организации FETО, и Ибадоглу передавал ему деньги на организацию протестных акций этой структуры в Азербайджане, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" источник, близкий к правоохранительным органам Азербайджана. Утверждается, что Ибадоглу передавал деньги в долларах для обмена на национальную валюту и часть купюр оказались "фальшивыми".

23 июля синхронно с задержанием Ибадоглу в провластных СМИ Азербайджана со ссылкой на проправительственную турецкую газету Yeni Şafak появились сообщения задержаниях четырех человек, связанных с FETО, среди которых упоминался и Анар Алиев.

В частности, сообщалось, что задержаны "один из бывших лидеров FETO в Азербайджане Дойруш Джафаров, отвечающий за финансовые дела организации Гумрах Абдурахманов, директор центра Yurd Руслан Алиев и отвечающий за организационные вопросы Анар Алиев". "Было установлено, что Джафаров, Абдурахманов и Алиев длительное время продвигали свои идеи в образовательных центрах FETO в Азербайджане и предпринимали шаги по привлечению молодых людей в организацию", - писал Report.az.

На следующий день стало известно о том, что все трое арестованы и им, как и Ибадоглу, предъявлено обвинение по статье об изготовлении приобретении или сбыте поддельных денег (статья 204.3.1) УК Азербайджана. Арестованный Руслан Алиев является преподавателем Бакинского инженерного университета, сообщило 24 июля Haqqin.Az.

Бакинский инженерный университет был создан на базе университета "Кавказ", который входил в международную сеть вузов, связанных с турецким проповедником Фетхуллахом Гюленом, сообщило 24 апреля 2018 года агентство Turan.

Правозащитники сочли преследование Ибадоглу месть за критику властей

Правоохранительные органы связали Ибадоглу с гюленистами с целью дискредитации и стремления придать "правдоподобность" обоснованию его ареста, считает член правозащитной организации "Линия защиты" Зафар Ахмедов.

"Губад Ибадоглу не только политик, но и известный ученый-экономист, признанный научными центрами Запада. Такому человеку наркотики и оружие не подбросишь, - никто не поверит. А вот в версию FETО, как думают во власти, люди могут поверить с учетом политического контекста деятельности гюленистов. Дело в том, что в Турции сторонники Гюлена представляются врагами государственности и правительства Эрдогана. Поэтому азербайджанскими обывателями гюленисты и все, кто поддерживает их, воспринимаются негативно . С этой точки зрения правоохранительные органы для дискредитации Ибадоглу используют версию его связей с FETO. Силовики рассчитывают на то, что эта версия будет казаться правдоподобной с учетом того, что гюленисты расширяли свое влияние через создание образовательных учреждений в Турции и за рубежом, и дескать Ибадоглу действовал теми же методами создавая фонд для образования азербайджанской молодежи в Лондоне. Все это направлено на то, чтобы дискредитировать Ибадоглу и лишить его общественной поддержки", - сказал Ахмедов корреспонденту "Кавказского узла".

Однако само по себе сотрудничество с гюленистами не может считаться криминальным действием, подчеркнул он. "Следствию необходимо было арестовать Ибадоглу по конкретным статьям УК. С учетом того, что гюленистам как правило вменяют террористическую деятельность или незаконные схемы финансирования структур этой сети, Ибадоглу было выдвинуто обвинение в фальшивомонетничестве. Ибо обвинять ученого в терроризме выглядело бы слишком фантастично", - сказал Ахмедов.

При этом он отметил, что полиции нужен был какой-нибудь повод для ареста Ибадоглу. "В свое время по утверждениям в связях с гюленистами были задержан оппозиционеры Фаиг Амиров, Фуад Ахмедли, Эльгиз Гахраман, однако впоследствии им предъявили другие обвинения. Ибо объявление FETO террористической организацией на Западе не принимается. Многим гюленистам в США и Европе дали убежище и потому правомерность осуждения людей за связи с гюленистами у международной демократической общественности вызывала бы большие сомнения", - сказал Ахмедов.

С другой стороны, распространение официального сообщения в день задержания Ибадоглу о том, что политик был привлечен в ходе расследования информации, поступившей из МВД Турции, преследует цели "перевести стрелки на Анкару" – "мы (азербайджанские власти) ни при чем".

Он полагает, что и обвинение в сбыте фальшивых денег также впоследствии будет снято поскольку оно "не клеится" к Ибадоглу и возможно следствие "придумает" новые обвинения, которые в прошлом использовались для преследования активистов гражданского общества – например, "налоговые нарушения", "незаконное предпринимательство" и т.д.

Попытка силовиков представить Ибадоглу как человека, связанного с FETO, имеет целью дискредитировать его, согласился глава Центра мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМВОД) Анар Мамедли. "Как правило люди, связанные с FETO - это образованные люди, но связанные с созданием так называемого "Параллельного государства", то есть преследующие цели незаконного влияния на политику государства. Вот и в отношении Ибадоглу хотят навязать обществу мнение о том, что за его политической и научно-образовательной деятельности скрывались "нездоровые цели", чтобы граждане опасались поддержать ег из-за обвинения в "антигосударственных делах". Но поскольку понятие FETO весьма аморфное – непонятно? то ли это организация, то ли какая-то сеть, то обвинение выдвинули, связанное с конкретным преступлением – сбытом фальшивой валюты", - сказал Мамедли корреспонденту "Кавказского узла".

Он считает, что Ибадоглу преследуют из-за его деятельности в последние годы по "созданию новой оппозиционной политической партии" и его оппонирования главе Азербайджана Ильхаму Алиеву. "Публикации и выступления Губада Ибадоглу были последовательны. Мы много раз были свидетелями того, как государственные чиновники, в том числе сам глава государства, реагировали на его идеи. Дело Ибадоглу связано с нетерпимостью к любым попыткам создания новой политической организации, появлению нового лидера, за которым могут пойти массы. Власти уже изменили законы о СМИ и партиях и хотят полностью провести зачистку политического поля арестами, угрозами давлениями и другими формами преследования", - подчеркнул Мамедли.

Ибадоглу, наряду с оппозиционной политической деятельностью и критикой социально-экономической политики правительства, преследубт также в связи с созданием Фонда образования азербайджанской молодежи (ФОАМ), считает председатель Национального совета демократических сил (НСДС) Джамиль Гасанли.

"Мы с Губадом Ибадоглу и находящимся в вынужденной политической эмиграции дипломатом, бывшим главой миссий Азербайджана при ЕС в Брюсселе и Совете Европы Страсбурге Арифом Шахмарлы (Мамедовым) решили учредить этот фонд для создания возможностей азербайджанской молодежи учиться в ведущих вузах Запада, чтобы потом они приносили пользу стране. Азербайджанская политическая элита имеет множество роскошной недвижимости, бизнес-активов на Западе, в том числе в Великобритании. Однако в последнее время в результате расследований выявляется незаконное происхождение этих средств и конфискация. Был уже прецедент с решением Лондонского суда о конфискации имущества азербайджанского депутата Джаваншира Фейзиева.. Мы решили, что почему бы эти средства не направить на благие цели – финансирование образования азербайджанской молодежи за рубежом? Средства других чиновников по мере выявления также могут быть направлены в фонд образования азербайджанской молодежи. Ибо их все равно не вернут в Азербайджан, пока в стране не проводятся антикоррупционных расследований. В отношении того же Фейзиева никакого расследования не было, он остался депутатом, а недавно был награжден даже орденом", - рассказал Гасанли.

Лондонский суд разрешил британским властям конфисковать у семьи азербайджанского депутата Джаваншира Фейзиева более 5 млн фунтов сомнительных капиталов из арестованных 15 млн по делу об отмывании денег . Также он принял решение остальные деньги вернуть семье депутата, сообщила 1 февраля 2022 года Русская служба BBC News. 17 июля Джаваншир Фейзиев был награжден орденом "Шохрат" "за многолетнюю плодотворную деятельность в общественно-политической жизни", сообщило агентство Media.Az.

Гасанли отметил, что после учреждения ФОАМ, в отношении его "была устроена травля в провластных СМИ, социальных сетях", сказал он.

По его словам, что фонд был на стадии формирования. "Мы только зарегистрировали фонд. Предстояла работа по назначению исполнительного директора, членов правления. Теперь эта работа в связи с арестом Губада Ибадоглу временно приостановлена, поскольку мы сейчас заняты главным образом защитой его прав и усилиями по его освобождению", - сказал Гасанли.

Ариф Шахмарлы (Мамедов), находится в политэмиграции и проживает в настоящее время в Бельгии и связаться с ним не удалось.

В августе 2015 года Ариф Мамедов был объявлен в международный розыск по линии Интерпола по требованию Генпрокуратуры Азербайджана. По версии ведомства, он причастен к присвоению и растрате средств во время своего руководства в представительстве страны при Совете Европы в 2007-2012 годах. Мамедов выступал с критикой чиновничьего произвола в Азербайджане, в частности, он возложил на власти ответственность за жертвы пожара в многоэтажном здании в Баку 19 мая 2015 года.

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