28 июля 2023, 05:15

Защита и семья обеспокоены состоянием здоровья Губада Ибадоглу

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Адвокат добилась встречи с оппозиционным политиком Губадом Ибадоглу в бакинском СИЗО и арестованный пожаловался ей на ухудшение здоровья. Близкие арестованного встревожены его состоянием из-за хронических заболеваний. 

"Кавказский узел" писал, что 23 июля в Баку был задержан, а на следующий день арестован 52-летний лидер Азербайджанской партии демократии и благоденствия Губад Ибадоглу. Он обвинен в изготовлении фальшивых денег и в связях с признанной в Турции террористической организацией FETO. Ибадоглу отверг версию следствия и заявил, что его преследуют по политическим мотивам по заказу руководства Азербайджана. Послы Германии, Великобритании, США и Франции призвали власти Азербайджана не нарушать права Ибадоглу.

25 июля Госдепартамент США призвал власти Азербайджана обеспечить соблюдение прав политика и экономиста Губада Ибадоглу. Азербайджанские политики и правозащитники создали Комитет защиты прав Ибадоглу для сотрудничества с международными организациями и кампании общественного порицания властей за преследование оппозиционера. Международные и азербайджанские правозащитные организации призвали власти Азербайджана прекратить уголовное преследование Губада Ибадоглу и освободить его.

Адвокат Зибейда Садыгова вечером 27 июля смогла встретиться в Бакинском СИЗО-1 со своим подзащитным, с которым ни у нее, ни у родных не было связи в течение двух суток.

«После настойчивых обращений к руководству Пенитенциарной службы меня пропустили к Ибадоглу. У него ухудшилось самочувствие, он страдает гипертонической болезнью и после ареста у него часто повышается кровяное давление. Сегодня (27 июля) у него взяли образцы крови на анализ», - рассказала адвокат корреспонденту «Кавказского узла».

Несмотря на необоснованное уголовное преследование и проблемы со здоровьем политик сохраняет бодрость духа, отметила Садыгова.

С момента задержания Ибадоглу прошло уже четыре дня, за это время ему ни разу не позволили связаться по телефону с родными, сообщила дочь политика Жаля Байрамова.

«Отец страдает сахарным диабетом, у него повышенное давление. Ему не позволяют звонить нам, мы беспокоимся за него», - сказала Байрамова корреспонденту «Кавказского узла».

Получить комментарии в Пенитенциарной службе корреспонденту «Кавказского узла» не удалось. Адвокат Ибадоглу напомнила, что по закону подследственный имеет право на два телефонных разговора и одно свидание с близкими в неделю.

Рассмотрение апелляционной жалобы на арест назначено на 28 июля, добавила Садыгова.

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Примечание:

"Супруга Ибадоглу сообщила подробности жесткого задержания силовиками", "Силовики вменили азербайджанскому оппозиционеру фальшивомонетничество", "Правозащитники констатировали двукратный рост числа политзаключенных в Азербайджане".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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