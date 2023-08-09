Всемирная организация против пыток призвала освободить Губада Ибадоглу

09 августа 2023, 09:13

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Международные правозащитные объединения встревожены условиями содержания азербайджанского оппозиционного политика Губада Ибадоглу в СИЗО и призывают Баку немедленно освободить его.

Как писал "Кавказский узел", 52-летний лидер Азербайджанской партии демократии и благоденствия находится под арестом с 23 июля, он обвинен в изготовлении фальшивых денег. Губад Ибадоглу отверг обвинения и заявил, что его преследуют по политическим мотивам. 4 августа врачи, обследовавшие Ибадоглу, сообщили об ухудшении его состояния. 7 августа апелляционный суд в Баку не удовлетворил жалобу защиты на отказ перевести Ибадоглу из СИЗО под домашний арест.

Всемирная организация против пыток (Organisation Mondiale Contre la Torture, OMCT) и солидарные с ней правозащитные структуры глубоко обеспокоены арестом и суровыми условиями содержания под стражей в Азербайджане гражданского активиста и ученого-экономиста Губада Ибадоглу.

"В течение многих лет Ибадоглу выступал за демократические принципы и социально-экономический прогресс в Азербайджане. Он был ведущей фигурой в Центре экономических исследований - неправительственной организации, проводившей исследования в области управления государственными финансами, надлежащего управления и прозрачности бюджета, пока правительство принудительно не закрыло ее в 2014 году", - подчеркивается в заявлении OMCT, опубликованном на сайте организации 8 августа.

Правозащитники убеждены в ложности обвинений, выдвинутых против оппозиционера. Они также отмечают, что политик страдает рядом серьезных заболеваний. "Мы требуем немедленного освобождения Губада Ибадоглу, так как убеждены, что обвинения против него ложны и выдвинуты по политическим мотивам. (...) После ареста он столкнулся с трудностями в доступе к необходимым лекарствам для лечения, правильному питанию, чистой питьевой воде. В его камере нет циркуляции воздуха, естественного освещения и надлежащих санитарных условий", - подчеркивается в заявлении OMCT.

Организация напоминает, что отказ в медицинской помощи и плохие условия содержания под стражей расцениваются как бесчеловечное и унижающее достоинство обращение, которое строго запрещено как законодательством Азербайджана, так и международными договорами о правах человека, участником которых является Азербайджан.

Авторы заявления также указывают, что Губаду Ибадоглу 26 июля не позволили встретиться с адвокатом, а 27 июля он не мог общаться защитником наедине из-за присутствия следователя. Кроме того, во время встречи Ибадоглу был вынужден оставаться в наручниках и ему было отказано в доступе к очкам, без которых политик плохо видит. Власти препятствовали открытому общению адвоката с Ибадоглу и не позволили защитнику задокументировать возможное физическое и психологическое насилие, которому мог подвергнуться оппозиционер.

“В качестве приглашенного исследователя в Лондонской школе экономики и в качестве гражданского активиста Губад Ибадоглу вносил вклад в публичный дискурс, который следует защищать, а любые обвинения против него не должны быть политически мотивированы. Власти Азербайджана должны уважать и защищать право на свободу выражения мнений, позволяя ему свободно выражать свое мнение и критические замечания, не опасаясь преследований или притеснений", - говорится в заявлении OMCT.

OMCT - крупнейшая в мире коалиция неправительственных организаций, борющихся против произвольных задержаний, пыток, внесудебных казней и насильственных исчезновений. К ее заявлению в защиту Ибадоглу присоединились международные правозащитные организации Human Rights Watch и Human Rights House Foundation.

8 августа стало известно, что по делу Губада Ибадоглу арестован азербайджанский экономист Фазиль Гасымов, живший в Стамбуле. Ему также предъявлено в изготовлении поддельных денег.

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