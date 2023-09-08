Апелляционный суд оставил Губада Ибадоглу под стражей

08 сентября 2023, 01:34

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Суд в Баку оставил без удовлетворения апелляцию на отказ в переводе оппозиционного политика и ученого-экономиста Губада Ибадоглу под домашний арест по состоянию здоровья. Защита Ибадоглу намерена обращаться в ЕСПЧ, чтобы добиться его освобождения.

Как писал "Кавказский узел", 2 сентября суд в Баку не удовлетворил просьбу о переводе оппозиционера Губада Ибадоглу из-под стражи под домашний арест, поскольку не получил из СИЗО его медицинские документы. Состояние здоровья политика ухудшается в камере изолятора, рассказал брат Ибадоглу. 6 сентября ЕСПЧ предписал правительству Азербайджана оказать Ибадоглу эффективную медицинскую помощь.

25 августа создателю и председателю оппозиционной Партии Демократии и благоденствия Губаду Ибадоглу было предъявлено новое обвинение - в религиозном экстремизме. Сразу после задержания Ибадоглу 23 июля в провластных азербайджанских СМИ и турецких медиа распространилась информация, что политик обвиняется в связях с организацией ФЕТО, признанной турецкими властями террористической. На следующий день стало известно, что ему предъявлено обвинение по статье 204.3.1 (изготовление, приобретение или продажа поддельных денег или ценных бумаг, совершенные организованной группой) УК АР. По этой статье ему грозит от 8 до 12 лет лишения свободы, говорится в материале "Чем известный ученый не угодил азербайджанским властям".

Бакинский апелляционный суд (БАС) рассмотрел жалобу на отказ в переводе оппозиционного политика Губада Ибадоглу под домашний арест и оставил ее без удовлетворения, сообщила 7 сентября корреспонденту «Кавказского узла» его адвокат Зибейда Садыгова.

«Состояние здоровья Губада Ибадоглу после ареста неуклонно ухудшается, это подтвердили и медобследования, проведенные ему в СИЗО. У него высокий уровень сахара в крови, артериальное давление регулярно резко повышается, возник зоб щитовидной железы, но в СИЗО его не лечат. Ему даже не выдают результатов обследований, чтобы показать их другим врачам для назначения лечения. Мы просили, чтобы его перевели под домашний арест, чтобы он мог за свой счет лечиться. К сожалению, 2 сентября Наримановский суд не удовлетворил наше ходатайство на основе отписки из СИЗО, что его состояние «удовлетворительное», «давление 110/70», «даются необходимые лекарства». Мы подали апелляцию, но Бакинский апелляционный суд сегодня (7 сентября) после формального разбирательства оставил в силе решение Наримановского суда», - сказала Садыгова.

По ее словам, внутринациональные механизмы обжалования по данному вопросу исчерпаны, теперь защита будет обращаться в ЕСПЧ.

«Кстати, ЕСПЧ уже принял решение об обеспечительных мерах для охраны здоровья Ибадоглу и оказания ему эффективной медицинской помощи. И даже несмотря на это, апелляционный суд сегодня оставил Ибадоглу под стражей», - отметила адвокат Садыгова.

Адвокат Фахраддин Мехтиев отметил, что Ибдаоглу содержат под стражей необоснованно.

«Мера пресечения в виде ареста является крайним шагом, необходимость которого надо обосновать. В случае с Ибадоглу разумного обоснования содержания его под стражей нет. Он известный политический, общественный, научный деятель, профессор, преподавал в нескольких известных в мире вузах. Сама по себе версия обвинение в «фальшивомоннетничестве» и «религиозном экстремизме» выглядит абсолютно неправдоподобной и не основывается на достоверных доказательствах. Также ничем не оправдано заключение его под стражу на период следствия, тем более что у него серьезные проблемы со здоровьем. Арест Ибадоглу и отказ его выпускать на свободу из-за состояния здоровья является очевидной предвзятостью следствия и суда», - сказал Мехтиев корреспонденту «Кавказского узла».

В БАС корреспонденту «Кавказского узла» подтвердили, что жалоба Ибадоглу отклонена. Представители следственного органа оказались недоступны для комментариев.

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