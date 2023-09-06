ЕСПЧ потребовал от властей Азербайджана обеспечить эффективную медпомощь Ибадоглу

06 сентября 2023, 13:08

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Европейский суд по правам человека постановил принять временные обеспечительные меры после обращения адвокатов азербайджанского политика и ученого Губада Ибадоглу в связи с ухудшением состояния его здоровья в СИЗО. Правительство Азербайджана должно принять надлежащие меры для оказания ему медицинской помощи и отчитаться о проведенной работе, заявила адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 2 сентября суд в Баку не удовлетворил просьбу о переводе оппозиционера Губада Ибадоглу из-под стражи под домашний арест, поскольку не получил из СИЗО его медицинские документы. Состояние здоровья политика ухудшается в камере изолятора, при этом к нему не пускают представителей Красного Креста, рассказал брат Ибадоглу.

Руководство бакинского изолятора, где находится Губад Ибадоглу, уже почти месяц не предоставляет результаты его обследования для назначения нового курса лечения, сообщил 30 августа брат ученого Галиб Байрамов и потребовал выдать медицинские документы Ибадоглу или разрешить его повторное обследование. Врачи, обследовавшие Ибадоглу 4 августа, диагностировали у него расширение аорты, повышенный уровень сахара в крови и повышенное кровяное давление. Брат Ибадоглу заявил об угрозе для жизни политика.

ЕСПЧ постановил принять временные обеспечительные меры, предписав правительству Азербайджана оказать Ибадоглу эффективную медицинскую помощь, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Зибейда Садыгова.

"В связи с неуклонным ухудшением состояния здоровья Губада Ибадоглу и несоздания условий для оказания эффективной медицинской помощи ему, и в частности неосвобождения его под домашний арест и невыдачу результатов обследования в СИЗО для назначения нового лечения, мы обратились в ЕСПЧ с просьбой в соответствие с правилом 39 регламента Страсбургского суда, которое позволяет требовать от правительства устранения угрозы здоровью и жизни заявителей. ЕСПЧ оперативно рассмотрел вопрос. Вчера (5 сентября) нас уведомили о том, что Страсбургский суд еще в конце прошлой неделе принял решение и направил его правительству для принятия необходимых мер", - рассказала адвокат.

По ее словам, власти должны в кратчайшие сроки принять меры и информировать об этом ЕСПЧ.

Как правило, на исполнение обеспечительных мер отводится неделя, заметила Садыгова.

"Конечно, хорошо, если Губада Ибадоглу освободят из-под стражи, и находясь на свободе, он мог бы получить квалифицированную медицинскую помощь в гражданских клиниках. Но даже если это не будет сделано, ему должны создать условия для получения лечения по меньшей мере в стационарных условиях – медучреждениях Пенитенциарной службы. Обеспечительные меры – это не рассмотрение дела по существу и аргументов, чтобы оспорить необходимость охраны здоровья обвиняемого, будет сложно найти", - отметила Садыгова.

С призывом обеспечить Ибадоглу доступ к медицинской помощи и справедливому правосудию выступили также трое американских конгрессменов - Том Кин, Герри Конолли и Билл Китинг. Их совместный посыл к властям Азербайджана опубликован на странице Кетинг в социальной сети X (бывший Twitter).

"Мы внимательно следим за делом доктора Губада Ибадоглу. Мы призываем правительство Азербайджана уважать его права и обеспечить доступ к медицинской помощи и справедливому судебному разбирательству", - отметили конгрессмены.

По словам брата политика Галиба Байрамова, к защите прав Ибадоглу подключился также Комитет защиты свобод Конгресса, а комиссия нижней палаты американского законодательного органа по правам человека (комиссия Тома Лантоса) планирует организовать слушания по делу Ибадоглу.

"Адвокатскую кампанию в этом вопросе будет осуществлять Крис Смит из партии Республиканцев. Он хорошо известен азербайджанской общественности активной деятельностью во время ареста журналистки Хадиджи Исмайловой", - сказал Байрамов корреспонденту "Кавказского узла".

6 сентября он обратился к руководителям посольств США, Великобритании, ФРГ и Франции в Азербайджане с призывом оказать содействие в обеспечении медицинского обследования Ибадоглу в одной из частных клиник Баку.

"Еще до ареста мой брат страдал высоким кровяным давлением, сахарным диабетом второго типа, испытывал боли в позвоночнике. За 45 дней содержания в СИЗО в условиях нехватки свежего воздуха, различных методов психологического давления, невыключения света по ночам в камере, он обрел новые болезни. В частности, у него возник зоб щитовидной железы, еще более расширилась аорта, что грозит ее разрывом, который может повлечь смерть. Ему был поставлен диагноз гипертрофии левого желудочка сердца и дистолической дисфункции. Он жалуется на хроническую усталость и беспричинные головные боли. Вдобавок ультразвуковое обследование выявило негативные изменения у него в почках, желчном пузыре и поджелудочной железе", - пересказал Байрамов свое обращение к послам западных государств.

По его словам, в СИЗО Ибадоглу трижды (25 июля, 3 августа, 1 сентября) проводили электрокардиограмму, эхокардиограмму, рентгеновское и ультразвуковое обследования, пять раз брали образцы крови на анализ, в том числе на проверку щитовидной железы.

"Однако, несмотря на наши устные и письменные обращения, главное медуправление Минюста и Пенитенциарная служба не выдают результаты этих обследований. Представителей Красного Креста не допускают к Губаду Ибадоглу и им также не выдают результатов обследований. Нам через суд также не удалось получить результаты обследований. В справке, направленной главным медуправлением минюста в суд, указывалось, что состояние Губада Ибадоглу удовлетворительное, однако показатели медицинских обследований в этом документе не приводились", - отметил Байрамов.

Он заявил, что "в связи с вышеуказанным, он просит послов оказать содействие для обследования Ибадоглу в одной из частных клиник Баку за счет его личных средств".

В отделе общественных связей Пенитенциарной службы воздержались от комментариев, отметив, что вопросы, касающиеся здоровья заключенных, - в компетенции главного медицинского управления Минюста. А в этом ведомстве сказали, что не предоставляют комментариев СМИ о состоянии здоровья заключенных. Полпред Азербайджана в ЕСПЧ Чингиз Аскеров оказался недоступен для комментариев.

Напомним, нескольким близким родственникам, в том числе трем братьям оппозиционера Губада Ибадоглу власти Азербайджана запретили выезжать из страны. Адвокат оппозиционера Зибейда Садыгова указала, что запрет введен МВД без участия суда, и потому эти ограничения незаконные.