Родственник Ибадоглу сообщил о недопуске врачей Красного Креста

04 сентября 2023, 14:04

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Врачей Красного Креста не пускают к арестованному в Баку Губаду Ибадоглу под различными предлогами, тогда как состояние политика ухудшается в изоляторе, сообщил его брат.

Как писал "Кавказский узел", 2 сентября суд в Баку не удовлетворил просьбу о переводе Губада Ибадоглу из-под стражи под домашний арест, поскольку не получил из СИЗО его медицинские документы, сообщил брат арестованного. Состояние здоровья политика ухудшается в камере изолятора, рассказал он.

Руководство бакинского изолятора, где находится Губад Ибадоглу, уже почти месяц не предоставляет результаты его обследования для назначения нового курса лечения, сообщил 30 августа брат ученого Галиб Байрамов и потребовал выдать медицинские документы Ибадоглу или разрешить его повторное обследование. Врачи, обследовавшие Ибадоглу 4 августа, диагностировали у него расширение аорты, повышенный уровень сахара в крови и повышенное кровяное давление. Брат Ибадоглу заявил об угрозе для жизни политика.

К Губаду Ибадоглу не допускают врачей Международного комитета Красного Креста (МККК), сообщил корреспонденту «Кавказского узла» брат арестованного Галиб Байрамов, посетивший сегодня бакинское представительство МККК.

"Из-за ухудшающегося состояния моего брата его семья еще месяц назад обратилась в МККК с просьбой посетить моего брата и оказать ему необходимую помощь. За прошедший период представители Красного Креста приходили в бакинский СИЗО-1, чтобы встретиться с моим братом. Но тщетно. Каждый раз им отказывали под надуманным предлогом. То говорили, что с моим братом проводятся следственные действия, то заявляли, что его в настоящее время нет в СИЗО, то утверждали, что его увезли в суд. Но потом выяснялось, что в момент визита сотрудников МККК мой брат был в СИЗО", - рассказал Байрамов.

По его словам, в последний раз сотрудники Красного Креста пытались пойти к Ибадоглу «в конце прошлой недели». "Сегодня на нашей встрече в офисе МККК мне сказали, что кардиолог организации должен воочию увидеть Губада, чтобы иметь представление о его состоянии. Медики Красного Креста должны также ознакомиться с медицинским заключением из СИЗО, снимками ультразвукового обследования и эхокардиограммы", - сказал Байрамов.

Он отметил, что в Пенитенциарной службе ему посоветовали обратиться за результатами обследований и анализов в Главное медицинское управление Минюста. "Сегодня я был медуправлении Минюста. Сотрудник по имени Махар обещал доложить о моем визите начальству. Я спросил: "Почему вы не даете результаты обследований и анализов?". На что он рекомендовал «завтра связаться с куратором Пенитенциарной службы». Вот так структуры минюста «перепасовывают» вопрос друг другу, а мой брат теряет здоровье. Ему становится все хуже. Он сильно похудел. Кровяное давление периодически резко поднимается, уровень сахара в крови никак не опустится до нормы. Он нуждается в качественном и эффективном лечении, но в СИЗО для этого нет условий, а освобождать моего брата даже под домашний арест они не соглашаются", - отметил Байрамов.

Сотрудник бакинского представительства МККК воздержался от комментариев, пояснив корреспонденту "Кавказского узла", что, согласно мандату организации, она не предоставляет информацию о посещениях мест заключения или предполагаемых визитах в эти учреждения и встречах с содержащимися там людьми.

Отказ сотрудникам МККК в посещении СИЗО и колоний свидетельствует о том, что начальство хочет что-то скрыть от местной и международной общественности, предположил глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов.

"Правда, МККК не выступает с публичными заявлениями об итогах визитов, однако они представляют свои отчеты правительству и международные структуры. Такое поведение в отношении Ибадоглу усиливают тревогу за состояние его здоровья", - сказал Гасанов корреспонденту «Кавказского узла».

Напомним, 52-летний лидер Азербайджанской партии демократии и благоденствия, ученый-экономист Губад Ибадоглу арестован по обвинению в изготовлении фальшивых денег. Ибадоглу заявил, что его преследуют по политическим мотивам. 25 августа Губаду Ибадоглу было предъявлено новое обвинение - в изготовлении, хранении или распространении экстремистских материалов. Брат оппозиционера добавил, что новое обвинение предъявлено на основании файлов из компьютеров, которыми ученый не пользовался. Ибадоглу отверг версию следствия. На "Кавказском узле" опубликован материал "Чем известный ученый не угодил азербайджанским властям".

Задержание и арест ученого вызвали широкий резонанс в мире. 25 июля Госдепартамент США призвал власти Азербайджана обеспечить соблюдение прав Губада Ибадоглу. Послы Германии, Великобритании, США и Франции также призвали не нарушать права Ибадоглу, а международные и азербайджанские правозащитные организации потребовали прекратить уголовное преследование Губада Ибадоглу и освободить его.

21 августа депутаты Европарламента Марина Кальюранд и Желяна Зовко заявили, что Губад Ибадоглу лишен доступа к необходимым ему лекарствам, и призвали власти Азербайджана немедленно освободить его. 24 августа такое же требование озвучила генеральный докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросу политических заключенных Сунна Эварсдоттир. Преследование Ибадоглу носит политический характер, заявила она.

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