Суд отказался перевести Ибадоглу под домашний арест

02 сентября 2023, 15:55

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Суд в Баку не удовлетворил просьбу о переводе Губада Ибадоглу из-под стражи под домашний арест, поскольку не получил из СИЗО его медицинские документы, сообщил брат арестованного. Состояние здоровья политика ухудшается в камере изолятора, рассказал он.

Как писал "Кавказский узел", руководство бакинского изолятора, где находится Губад Ибадоглу, уже почти месяц не предоставляет результаты его обследования для назначения нового курса лечения, сообщил 30 августа брат ученого Галиб Байрамов и потребовал выдать медицинские документы Ибадоглу или разрешить его повторное обследование.

52-летний лидер Азербайджанской партии демократии и благоденствия, ученый-экономист Губад Ибадоглу арестован по обвинению в изготовлении фальшивых денег. В день его задержания в его квартире прошел обыск, во время которого силовики нашли денежные купюры на сумму в 40 тысяч долларов. Также Ибадоглу подозревался в связях с признанной в Турции террористической организацией FETO, которую связывают с проповедником Фетуллахом Гюленом. Ибадоглу заявил, что его преследуют по политическим мотивам. На "Кавказском узле" опубликован материал "Чем известный ученый не угодил азербайджанским властям".

Наримановский райсуд Баку не удовлетворил ходатайство защиты о переводе Ибадоглу под домашний арест, которое было подано «в связи с прогрессирующими болезнями» арестованного, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» брат политика Галиб Байрамов.

"В ходатайстве было указано, что здоровье Губада не позволяет содержать его в тюремной камере. Там и так условия содержания тяжелые – очень тесно, помещение не проветривается, нет надлежащих санитарных условий. А таким людям, как Губад - с серьезными сердечно-сосудистыми заболеваниями, острой формой сахарного диабета, зобом щитовидной железы - вообще противопоказано оставаться в таких условиях. Он нуждается в подвижном образе жизни, частом пребывании на свежем воздухе. Другой проблемой является то, что нам не выдают результаты анализов и обследований, сделанных в СИЗО, и в то же время не пускают к Губаду привлеченных нами врачей для назначения ему нового лечения с учетом усугублением у него проблем со здоровьем", - сказал он.

Врачи, обследовавшие оппозиционера Губада Ибадоглу в бакинском СИЗО 4 августа, диагностировали у него расширение аорты, повышенный уровень сахара в крови и повышенное кровяное давление. Брат Ибадоглу заявил об угрозе для жизни политика.

По его словам, суд должен был рассмотреть ходатайство 1 сентября. "Однако, поскольку в суд не были представлены из СИЗО медицинские документы, судья отложил слушания на сегодня (2 сентября). Получилось, что вчера Губада впустую привезли в суд в жаркую погоду в тесном автозаке. На обратном пути моему брату стало плохо, и они вынуждены были сделать ему медпункте СИЗО ультразвуковое обследование и электрокардиограмму. У Губада проблемы с сердцем настолько серьезные, что их невозможно точно выявить не только электрокардиограммой, но даже эхокардиограммой. Он нуждается в компьютерной томографии грудной клетки с контрастным веществом, чтобы точно диагностировать его состояния для назначения правильного, эффективного лечения. Однако в СИЗО ему сделали только электрокардиограмму. Но даже проведенные обследования выявили у Губада дальнейшее усугубление болезней. Аорта у него расширилась до 4,1 мм, что усиливает угрозу аневризмы, то есть разрыва аорты, что повлечет неминуемую смерть. Кроме того, в левом желудочке сердца выявлены гипертрофия и диастолическая дисфункция", - рассказал Байрамов.

Однако из СИЗО в суд не прислали результаты последних и предыдущих обследований. "Они прислали в суд какую-то отписку в общих словах, и суд, основываясь на этом, не увидел оснований для перевода Губада под домашний арест", - сказал брат политика.

Адвокат Ибадоглу Бахруз Байрамов подтвердил информацию о состоянии здоровья подзащитного и решении суда. "К сожалению, суд не внял доводам защиты о необходимости освобождения Ибадоглу из-под стражи хотя бы по гуманитарным соображениям. Мы подадим апелляционную жалобу на это решение. Государство несет ответственность за здоровье заключенных. Ибадоглу уже в таком состоянии, что в условиях СИЗО эффективно лечить его невозможно, и дальнейшее содержание в замкнутом пространстве в условиях нехватки свежего воздуха будет только вредить здоровью", - сказал адвокат корреспонденту «Кавказского узла».

Сотрудник суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию о решении суда. Представители Пенитенциарной службы оказались недоступны для комментариев.

Напомним, 25 августа Губаду Ибадоглу было предъявлено новое обвинение - в изготовлении, хранении или распространении экстремистских материалов. Дочь Ибадоглу отметила, что, по данным силовиков, во время обыска у Ибадоглу они нашли книги и выступления турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена, рассказала дочь Ибадоглу. Брат оппозиционера добавил, что новое обвинение предъявлено на основании файлов из компьютеров, которыми ученый не пользовался. Ибадоглу отвергает версию следствия.

Задержание и арест ученого вызвали широкий резонанс в мире. 25 июля Госдепартамент США призвал власти Азербайджана обеспечить соблюдение прав Губада Ибадоглу. Послы Германии, Великобритании, США и Франции также призвали не нарушать права Ибадоглу, а международные и азербайджанские правозащитные организации потребовали прекратить уголовное преследование Губада Ибадоглу и освободить его.

21 августа депутаты Европарламента Марина Кальюранд и Желяна Зовко заявили, что Губад Ибадоглу лишен доступа к необходимым ему лекарствам, и призвали власти Азербайджана немедленно освободить его. 24 августа такое же требование озвучила генеральный докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросу политических заключенных Сунна Эварсдоттир. Преследование Ибадоглу носит политический характер, заявила она.

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