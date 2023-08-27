Брат Губада Ибадоглу раскритиковал новую версию следствия

27 августа 2023, 15:22

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Обвинение в хранении религиозных экстремистских материалов предъявлено азербайджанскому оппозиционеру Губаду Ибадоглу на основании файлов из компьютеров, которыми он не пользовался, заявил брат политика. Ибадоглу отвергает версию следствия, сообщил его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 25 августа Губаду Ибадоглу было предъявлено новое обвинение - в изготовлении, хранении или распространении экстремистских материалов. Силовики заявили, что во время обыска в его доме нашли книги и выступления турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена, рассказала дочь Ибадоглу.

52-летний лидер Азербайджанской партии демократии и благоденствия, ученый-экономист Губад Ибадоглу арестован по обвинению в изготовлении фальшивых денег. В день его задержания в его квартире прошел обыск, во время которого силовики нашли денежные купюры на сумму в 40 тысяч долларов. Также Ибадоглу подозревался в связях с признанной в Турции террористической организацией FETO, которую связывают с проповедником Фетуллахом Гюленом. Ибадоглу отверг обвинения и заявил, что его преследуют по политическим мотивам.

Новое обвинение Губаду Ибадоглу основано на содержимом электронных носителей двух компьютеров, которые были изъяты в ходе обысков в офисе и квартире политика соответственно 23 и 26 июля, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" брат Ибадоглу Галиб Байрамов. "По утверждению следствия, из памяти двух компьютеров были извлечены около 50 книг Фетхуллаха Гюлена в [электронном формате] PDF", - сказал он.

Обвинение необоснованно, подчеркнул брат оппозиционера. "Компьютер, изъятый в офисе, вообще не имеет отношения к Губаду, он никогда не пользовался им. Этот компьютер не имеет отношения и к Азербайджанской партии демократии и благоденствия. Это мой компьютер", - рассказал Байрамов.

Второй компьютер, изъятый в квартире Ибадоглу, был в нерабочем состоянии, отметил он. "Этим компьютером уже 10 лет никто не пользовался. Губад в последние 7-8 лет практически всегда жил за рубежом. Масштабы лжи следствия просто поражают. Обвинение в «религиозном экстремизме» так же абсурдно, как и утверждения о «фальшивомонетничестве» моего брата", - сказал Байрамов.

Он подчеркнул, что во время обысков представители следствия «собирали документы и отдельные вещи прямо скопом в мешок», не проводя описи их. "Очевидно, не найдя реальных «улик», они стали основываться на «виртуальных», которые сами и загрузили в память компьютеров", - предположил Байрамов.

По словам Байрамова, вчера, 26 августа, он встретился с братом в бакинском СИЗО-1. "Наконец мне позволили увидеться с братом. Но этой «встречей» не очень-то назовешь. Мы видели друг друга через стеклянную перегородку, а разговаривали по телефону. При этом рядом с Губадом расхаживал человек в форме. Наша встреча длилась 30 минут. При этом на 27-й минуте этот военный потребовал от Губада завершить разговор. Губад возразил ему, обратив внимание на то, что в месяц имеет право на встречи общей протяженностью 4 часа, и у него есть еще лимит. Через три минуты военный вновь напомнил о прекращении встречи, но уже в просительной форме", - рассказал Байрамов.

Состояние Ибадоглу ухудшилось из-за плохих условий в изоляторе, сообщила 31 июля семья политика. Суд 1 августа отказался перевести оппозиционера под домашний арест.

По оценке Байрамова, состояние Ибадоглу ухудшилось. "Под глазами брата пролегли тени, лицо было сильно опухшим. По всей видимости, это следствие болезни почек, усугубленной тяжелым воздухом и малоподвижностью заключенных в камере. Была заметна припухлость щитовидной железы – следствие возникшего у него зоба, проявляются признаки нарушения нервной системы. Все еще не нормализовались кровяное давление, показатели сахара в крови и пульса сердца. Гнетуще на состояние Губада влияет и невыключение света в камере в ночное время. Это нарушает сон, что усугубляет проблемы со здоровьем. Отсутствие нормального сна вкупе с осложнением его хронических заболеваний вызывает у него хроническую усталость, изможденность, головные боли в течение дня. Невыключение света по ночам — это средство физической пытки по отношению к моему брату", - сказал Галиб Байрамов.

Губад Ибадоглу отрицает, что предъявленное следствием содержимое памяти компьютеров принадлежит ему, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Бахруз Байрамов. От детальных комментариев защитник воздержался, сославшись на тайну следствия.

Представители пенитенциарной службы и следствия в связи с выходным днем оказались недоступными для комментариев.

Напомним, основанием для задержания Ибадоглу стала жалоба некоего Анара Алиева, утверждающего, что политик продал ему доллары. После обыска Ибадоглу заявил, что найденные в его квартире деньги не принадлежат ему, а в этой квартире он не жил, так как в последние годы занимался научно-преподавательской деятельностью в США и Великобритании, а в Азербайджан приехал только в июле. В момент задержания на вопрос журналистов о причинах Ибадоглу ответил: "Это заказ Ильхама Алиева".

Задержание и арест азербайджанского ученого вызвали широкий резонанс в мире. 25 июля Госдепартамент США призвал власти Азербайджана обеспечить соблюдение прав Губада Ибадоглу. Послы Германии, Великобритании, США и Франции также призвали не нарушать права Ибадоглу, а международные и азербайджанские правозащитные организации потребовали прекратить уголовное преследование Губада Ибадоглу и освободить его.

21 августа депутаты Европарламента Марина Кальюранд и Желяна Зовко заявили, что Губад Ибадоглу лишен доступа к необходимым ему лекарствам, и призвали власти Азербайджана немедленно освободить его.

24 августа такое же требование озвучила генеральный докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросу политических заключенных Сунна Эварсдоттир. Преследование Ибадоглу носит политический характер, заявила она.

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