26 августа 2023, 02:55

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Председателю Партии демократии и благоденствия Азербайджана Губаду Ибадоглу предъявлено новое обвинение - в изготовлении, хранении или распространении экстремистских материалов. Во время обыска в его доме силовики якобы нашли книги и выступления турецкого проповедника Фетулахха Гюлена, рассказал дочь Ибадоглу.

Как писал "Кавказский узел", 52-летний лидер Азербайджанской партии демократии и благоденствия, ученый Губад Ибадоглу находится под арестом по обвинению в изготовлении фальшивых денег. В день его задержания в его квартире был обыск, во время которого силовики нашли денежные купюры на сумму в 40 тысяч долларов. Защита ранее направила в суд иск с требованием признать этот обыск незаконным, однако 11 августа суд отказался удовлетворить это требование, а 21 августа еще один суд оставил в силе решение суда предыдущей инстанции.

Основанием для задержания Ибадоглу стала жалоба некоего Анара Алиева, утверждающего, что политик продал ему доллары. После обыска Ибадоглу заявил, что найденные в его квартире деньги не принадлежат ему, а в этой квартире он не жил, так как в последние годы занимался научно-преподавательской деятельностью в США и Великобритании, а в Азербайджан приехал только в июле. В момент задержания на вопрос журналистов о причинах Ибадоглу ответил: "Это заказ Ильхама Алиева".

25 августа следователь Главного управления по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП) МВД предъявил оппозиционному политику и ученому-экономисту Губаду Ибадоглу новое обвинение - по статье 167-3.1 (изготовление, хранение или распространение религиозных экстремистских материалов) УК Азербайджана, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» дочь Ибадоглу Жаля Байрамова.

«Следствие утверждает, что во время обыска в офисе отца и на нашей квартире якобы были обнаружены в печатном виде и на электронных носителях книги и выступления Фетхуллаха Гюлена, которые правоохранительными органами расцениваются как «религиозно-экстремистская литература и содержание». Однако все это бред. Вообще во время обысков документы и другие вещи без всякой описи скопом собирали в мешок. Изъятые документы и предметы не были списочно отражены в протоколах об итогах обысков. В таком случае они что угодно могут приписать отцу. Похоже, на фоне растущих международных протестов против ареста отца они хотят его выставить «религиозным экстремистом». Возможно, они припишут ему еще и «терроризм», дабы попытаться дискредитировать его в глазах международной общественности. Однако все это тщетно. Ибо отца все хорошо знают и понимают, что какие бы обвинения ему не предъявят, эти утверждения будут нелепыми и смехотворными», - сказала Байрамова.

В день задержания Ибадоглу в провластные азербайджанские СМИ сообщили со ссылкой на проправительственную турецкую газету Yeni Şafak о задержаниях четырех человек, связанных с FETО - организацией религиозного проповедника Фетхуллаха Гюлена, которую Турция признала террористической. "Один из бывших лидеров FETO в Азербайджане Дойруш Джафаров, отвечающий за финансовые дела организации Гумрах Абдурахманов, директор центра Yurd Руслан Алиев и отвечающий за организационные вопросы Анар Алиев (...) длительное время продвигали свои идеи в образовательных центрах FETO в Азербайджане и предпринимали шаги по привлечению молодых людей в организацию", - писал Report.az. На следующий день стало известно, что этим людям, как и Ибадоглу, предъявлено обвинение по статье о фальшивомонетничестве.

Таким образом, по словам Байрамовой, по новому постановлению следователя Ибадоглу, наряду со статьей 204.3.1 (изготовление, приобретение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, организованной группой) теперь обвиняется и по статье 167-3.1 (изготовление, хранение или распространение религиозных экстремистских материалов) Уголовного кодекса Азербайджана.

Адвокат Бахруз Байрамов подтвердил корреспонденту «Кавказского узла» информацию о предъявлении Ибадоглу нового обвинения. По его словам, Ибадоглу отвергает оба обвинения и считает уголовное дело против него "смехотворным".

При этом адвокат воздержался комментировать суть нового обвинения, сославшись на обязательства не разглашать тайну следствия.

Максимальное наказание по статье 204.3.1 УК Азербайджана - лишение свободы на срок до 12 лет, по статье 167-3.1 – лишение свободы на срок до пяти лет.

Против уголовного преследования Ибадоглу выступил американский сенатор Марк Рубио. «Губаду Ибадоглу, лидеру азербайджанской оппозиции и экономисту предъявлены необоснованные уголовные обвинения, он содержится без доступа к медицинской помощи. Единственное преступление господина Ибадоглу заключалось в том, что он говорил правду. Его следует немедленно освободить», - написал Рубио в соцсети X.

С аналогичным призывом к властям Азербайджана 25 июля обратился Госдепартамент США. Послы Германии, Великобритании, США и Франции также призвали не нарушать права Ибадоглу, а международные и азербайджанские правозащитные организации потребовали прекратить уголовное преследование оппозиционера и освободить его. Власти Азербайджана должны немедленно освободить его, а также всех политических заключенных, подчеркнули в совместном заявлении 21 августа депутаты Европарламента Марина Кальюранд и Желяна Зовко. Также к освобождению Ибадоглу призвали генеральный докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросу о политических заключенных Сунна Эварсдоттир и американский сенатор Бин Карден.

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