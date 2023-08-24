ПАСЕ призвала освободить Губада Ибадоглу

24 августа 2023, 21:07

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Преследование ученого и председателя Партии демократии и благоденствия Губада Ибадоглу носит политический характер, заявила генеральный докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросу о политических заключенных Сунна Эварсдоттир и призвала власти Азербайджана немедленно освободить его.

Как писал "Кавказский узел", 52-летний лидер Азербайджанской партии демократии и благоденствия, ученый Губад Ибадоглу находится под арестом по обвинению в изготовлении фальшивых денег. В день его задержания в его квартире был обыск, во время которого силовики нашли денежные купюры на сумму в 40 тысяч долларов. Защита ранее направила в суд иск с требованием признать этот обыск незаконным, однако 11 августа суд отказался удовлетворить это требование, а 21 августа еще один суд оставил в силе решение суда предыдущей инстанции.

Основанием для задержания Ибадоглу стала жалоба некоего Анара Алиева, утверждающего, что политик продал ему доллары. После обыска Ибадоглу заявил, что найденные в его квартире деньги не принадлежат ему, а в этой квартире он не жил, так как в последние годы занимался научно-преподавательской деятельностью в США и Великобритании, а в Азербайджан приехал только в июле. В момент задержания на вопрос журналистов о причинах Ибадоглу ответил: "Это заказ Ильхама Алиева".

Генеральный докладчик ПАСЕ по вопросу о политических заключенных, исландский парламентарий Сунна Эварсдоттир 24 августа выступила с заявлением по делу Ибадоглу. "Ибадоглу является независимым экономистом, политиком и критиком правительства Азербайджана. Часть его академических исследований была сосредоточена на коррупции в государственных учреждениях Азербайджана. Примечательно, что в июне 2023 года Ибадоглу основал фонд для образования молодых азербайджанцев, заявив, что он будет финансироваться за счет пожертвований и иностранных активов, конфискованных у элит, предположительно вовлеченных в коррупцию", - говорится в заявлении Эварсдоттир, опубликованном на сайте Совета Европы.

Она отметила что "шокирована" сообщениями о "жестоком задержании" Ибадоглу 23 июля и его последующем аресте. "Ибадоглу предъявлено обвинение в изготовлении, приобретении или продаже фальшивых денег в составе организованной группой, и в случае признания виновным ему грозит до 12 лет тюремного заключения. Я обеспокоена тем, что обвинения против него вытекают из его активной деятельности и имеют политическую подоплеку", - подчеркнула докладчик ПАСЕ.

У нее также вызывают "серьезную обеспокоенность" условия содержания Ибадоглу. "Несмотря на то, что Ибадоглу недавно перенес операцию на сердце и страдает от многочисленных заболеваний, есть сообщения, что он не имеет доступа к достаточному питанию и быстро теряет вес", - подчеркнула Эварсдоттир.

Она призвала власти Азербайджана в первую очередь обеспечить Ибадоглу "гуманные условия содержания, включая доступ к достаточному питанию и медицинской помощи" и "предпринять все необходимые шаги, чтобы снять с Ибадоглу политически мотивированные обвинения и добиться его немедленного освобождения".

К освобождению Ибадоглу призвал и американский сенатор Бин Карден. "Политически мотивированное задержание азербайджанским правительством лидера азербайджанской оппозиции и экономиста Губада Ибадоглу привлекает дополнительное внимание к безжалостной практике подавления независимых голосов в стране", - написал Карден в социальной сети X (Twitter).

Он усомнился в достоверности обвинений Ибадоглу. "Ему не только были предъявлены обвинения в мнимых преступлениях, но мы также слышим сообщения о том, что Ибадоглу и его жена были жестоко избиты во время задержания и ему было отказано в медицинской помощи, пока он находился под стражей. Я призываю к его немедленному освобождению", - резюмировал Карден.

Власти Азербайджана не реагируют на многочисленные международные призывы в связи с делом Ибадоглу. В правящей партии Азербайджана при этом отрицают политические мотивы в преследовании Ибадоглу.

По мнению депутата от правящей партии "Ени Азербайджан" Айдына Мирзазаде, "определенные структуры в Азербайджане, зарубежные центры пытаются начать политическую кампанию в стране в связи с задержанием Губада Ибадоглу" и представляют его как "политического лидера".

Однако, по мнению Мирзазаде, "фактически", партия возглавляемая Ибадоглу "не что иное, как небольшая группа". "Ибадоглу больше известен в Азербайджане как человек, работающий на гранты, который он получал из-за рубежа. Время от времени его выступления совпадали с заявлениями, сделанными против Азербайджана из-за рубежа. Сегодня озабоченность определенных кругов за рубежом по поводу его содержания в первую очередь связана с потерей верного исполнителя. Эти зарубежные круги долгое время работали с Ибадоглу. Он служил их позиции, поэтому они сегодня очень обеспокоены, потому что в Азербайджане резко сократилось количество людей, которые их обслуживают. Они требуют его освобождения в тот момент, когда идет расследование", - привело 27 июля слова Мирзазаде агентство Trend.

К освобождению Ибадоглу призывали и другие зарубежные политики и международные организации.Власти Азербайджана должны освободить ученого Губада Ибадоглу, который находится под арестом по сфабрикованному обвинению, заявила международная правозащитная организация Amnesty International, призвав своих сторонников направить обращения на электронную почту президента Азербайджана Ильхама Алиева.

С аналогичным призывом к властям Азербайджана 25 июля обратился Госдепартамент США. Послы Германии, Великобритании, США и Франции также призвали не нарушать права Ибадоглу, а международные и азербайджанские правозащитные организации потребовали прекратить уголовное преследование оппозиционера и освободить его. Власти Азербайджана должны немедленно освободить его, а также всех политических заключенных, подчеркнули в совместном заявлении 21 августа депутаты Европарламента Марина Кальюранд и Желяна Зовко.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.