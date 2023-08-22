Депутаты Европарламента призвали освободить Ибадоглу

22 августа 2023, 13:09

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Оппозиционер Губад Ибадоглу в заключении лишен доступа к необходимым ему лекарствам. Власти Азербайджана должны немедленно освободить его, а также всех политических заключенных, подчеркнули в совместном заявлении депутаты Европарламента Марина Кальюранд и Желяна Зовко.

Как сообщал "Кавказский узел", 52-летний лидер Азербайджанской партии демократии и благоденствия Губад Ибадоглу находится под арестом по обвинению в изготовлении фальшивых денег. В день его задержания в его квартире был обыск, во время которого силовики нашли денежные купюры на сумму в 40 тысяч долларов. Защита ранее направила в суд иск с требованием признать этот обыск незаконным, однако 11 августа суд отказался удовлетворить это требование, а 21 августа еще один суд оставил в силе решение суда предыдущей инстанции.

Основанием для задержания Ибадоглу стала жалоба некоего Анара Алиева, утверждающего, что политик продал ему доллары. После обыска Ибадоглу заявил, что найденные в его квартире деньги не принадлежат ему, а в этой квартире он не жил, так как в последние годы занимался научно-преподавательской деятельностью в США и Великобритании, а в Азербайджан приехал только в июле. В момент задержания на вопрос журналистов о причинах Ибадоглу ответил: "Это заказ Ильхама Алиева".

21 августа глава делегации Европарламента по Южному Кавказу Марина Кальюранд и постоянный докладчик Европарламента по Азербайджану Желяна Зовко выступили с заявлением по делу Губада Ибадоглу, в котором выразили обеспокоенность его арестом и последующим ухудшением здоровья. В заявлении отмечается, что Ибадоглу под арестом ограничен в доступе к еде и лекарствам, подвергается унизительному обращению и ему отказывают во встречах с родственниками и адвокатом.

"Мы призываем власти Азербайджана без промедления предоставить ему крайне необходимую медицинскую помощь и лекарства, а также призываем освободить его", – сказано в опубликованном на сайте Европарламента заявлении, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

31 июля родственники Ибадоглу рассказали, что он страдает диабетом и поэтому нуждается в диетическом питании. Но из-за ограничения объема передачи они не могут передать ему такие продукты в нужном количестве.

Случай Губада Ибадоглу отражает текущую ситуацию с правами человека в Азербайджане, подчеркнули европарламентарии. Они напомнили, что правозащитники ранее насчитали в республике более 200 политических заключенных. "Мы призываем к немедленному освобождению всех политических заключенных и снятию всех политически мотивированных обвинений", – сказано в заявлении.

Парламентарии ЕС также призвали власти Азербайджана защищать фундаментальные свободы и права человека. "Неспособность сделать это существенно наносит ущерб международному имиджу и авторитету страны", – отметили Кальюранд и Зовко в совместном заявлении.

С призывом освободить Губада Ибадоглу к президенту Азербайджана также обратилась ректор Дрезденского технологического университета Урсула Штаудингер. Ее обращение 21 августа опубликовано на сайте учебного заведения. "Освободите известного в мире ученого, с октября 2023 года он должен приступить к работу в нашем университете", – сказано в обращении, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, с аналогичным призывом к властям Азербайджана 25 июля обратился Госдепартамент США. Послы Германии, Великобритании, США и Франции также призвали не нарушать права Ибадоглу, а международные и азербайджанские правозащитные организации потребовали прекратить уголовное преследование оппозиционера и освободить его.

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