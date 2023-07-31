Число политзаключенных в Азербайджане превысило 200

31 июля 2023, 12:35

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Впервые с ноября 2018 года в Азербайджане число политических заключенных превысило две сотни и достигло 204. Наибольшее пополнение в категории "верующие". Политзаключенным также признан оппозиционер Губад Ибадоглу, сообщил Союз "За свободу политзаключенным в Азербайджане".

Как сообщал "Кавказский узел", союз "За свободу политзаключенных Азербайджана" 20 апреля опубликовал обновленный список политзаключенных в стране, в который вошли имена 182 человек. В списке, который правозащитники составили в феврале, насчитывалось 93.

Союз "За свободу политзаключенным в Азербайджане" (ССПЗА) обнародовал сегодня обновленный список, в котором фамилии 204 политзаключенных, рассказал соавтор списка, сокоординатор ССПЗА Эльшан Гасанов.

"После обнародования нашего предыдущего списка в апреле этого года из него выбыли 12 человек. Из них под помилование попали лидер партии "Граждане и развитие" Али Алиев, журналист и правозащитник Эльчин Мамед. Остальные из выбывших были участниками "Тертерского дела", "Гянджинского дела" и из категории "верующие". Некоторые из них также помилованы, или вышли на свободу по окончанию срока. К сожалению, вместо них список пополнили 34 других человека. Это оппозиционный политик и ученый-экономист, председатель Азербайджанской партии демократии и благоденствия Губад Ибадоглу, бывший депутат и предприниматель Назим Бейдемирли и член партии Народного фронта Азербайджана Эльхан Алиев", – сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

За последние два месяца продолжались репрессии против верующих, и был арестован по обвинениям в незаконном обороте наркотиков 31 человек, добавил он.

"Общее число верующих политзаключенных достигла 147. А всего в стране стало 204 политзаключенных. Впервые их число превысило 200 человек с тех пор, как в ноябре 2018 года мы учредили нашу организацию и стали вести списки политзаключенных", – отметил Гасанов.

Политзаключенные классифицированы на семь групп. В первой группе "журналисты и блогеры" – пять человек. Среди них журналисты Полад Асланов, Осман Нариманоглу и блогеры Бахтияр Гаджиев, Рашад Рамазанов и Аслан Гурбанов.

В группе "Члены оппозиционных партий и движений" – семь человек. Это в том числе активисты партии Народного фронта Азербайджана – Ализамин Салаев, Ниямеддин Ахмедов, Шахин Гаджиев, Агиль Гумбатов. А также член партии Народного фронта Азербайджана Эльхан Алиев, глава АПДБ Губад Ибадоглу, и бывший депутат Назим Бейдемирли.

В группе "депортированные из Германии политэмигранты" по-прежнему пять человек – член ПНФА Пюнхан Керимли, Джафар Мирзоев, Малик Рзаев и Муталлим Оруджев и Самир Ашуров.

В группе верующие стало 147 фамилий, в том числе фигуранты "Нардаранского дела", несколько богословов, а также большая группа верующих арестованных с лета прошлого года по июль текущего года. "Этих людей арестовали на фоне обострения отношений с Ираном и представляли, как "иранских шпионов", однако обвинения в основном связаны с наркотиками", – сказал Гасанов.

В начале марта правозащитники отметили, что на фоне ухудшения отношений с Ираном вектор политрепрессий в Азербайджане сместился с прозападных активистов на членов "Мусульманского единства". По данным главы Центра мониторинга политзаключенных Эльшана Гасанова, за последние два-три месяца по обвинениям в незаконном обороте наркотиков было арестовано порядка 90 человек, аресты которых сопровождаются пропагандистской кампанией по разоблачению иранской шпионской сети, однако объявления им предъявлены в незаконном обороте наркотиков.

В списках политзаключенных также остаются семь человек по "Тертерскому делу" и 22 – по "Гянджинскому делу". Еще 11 политзаключенных – это отбывающие пожизненное заключение.

"Пожизненно заключенные" – это те лица, которым после отмены смертной казни в 1998 году высшую меру наказания решением парламента заменили на пожизненное заключение. Это в основном были осужденные за участие в мятеже отряда ОПОН 1995 года и участие в других вооруженных преступлениях. Однако закон не имеет обратной силы. Поэтому им должны были заменить смертную казнь на альтернативное на тот момент максимальное наказание – 15 лет заключения. Эти люди уже провели в заключении четверть века. Из категории осталось 11 человек, пояснил Гасанов.

Маховик репрессий в Азербайджане не прекращает работу, сказал другой соавтор списка, директор Института мира и демократии Лейла Юнус. "Советская традиция преследования инакомыслящих по политическим мотивам была возобновлена после того, как к власти в Азербайджане вновь пришел Гейдар Алиев. Это порочная практика продолжается. Режим проводит репрессии с целью запугивать общество и сохранить власть", – сказала Юнус корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, группа военных и гражданских весной 2017 года была арестована в Баку по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Армении. На этапе следствия восемь человек были замучены до смерти, четверо из них были посмертно реабилитированы. В 2021 году члены Парламентской ассамблеи Совета Европы указали, что жертвами пыток стали свыше 200 военнослужащих, 11 из них скончались. 1 ноября 2021 года прокуратура Азербайджана признала пытки обвиняемых по "Тертерскому делу".

В ноябре 2022 года военный суд в Гяндже прекратил уголовное производство по "Тертерскому делу" против 19 обвиняемых в госизмене, и в декабре они были освобождены.

"Кавказский узел" также писал, что на главу администрации Гянджи Эльмара Велиева 3 июля 2018 года было совершено покушение. Правоохранители назвали покушение терактом и задержали подозреваемого в преступлении уроженца Гянджи Юниса Сафарова. После этого жители города вышли на массовые протесты и выразили недовольство работой самого Велиева. В конце августа 2018 года Велиева освободили от должности главы администрации Гянджи. По делу о беспорядках были осуждены около 60 человек. Части осужденных сроки наказания были уменьшены, и они уже вышли на свободу. Сам Сафаров приговорен к пожизненному заключению.

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