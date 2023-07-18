Назим Бейдемирли. Фото https://www.meydan.tv

18 июля 2023, 18:12

Суд в Баку оставил Назима Бейдемирли под стражей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Суд отказался удовлетворить ходатайство защиты бывшего депутата парламента Азербайджана Назима Бейдемирли о его переводе под домашний арест. Защита намерена обжаловать это решение.

Как писал "Кавказский узел", бывший депутат парламента, предприниматель Назим Бейдемирли был задержан 4 июля. В полиции сообщили, что Бейдемирли задержан по заявлению о вымогательстве, однако защита задержанного назвала его дело местью за поддержку жителей Союдлу. 5 июля суд избрал в отношении Бейдемирли меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. Защита обжаловала это решение.

20 июня силовики применили спецсредства для разгона акции жителей села Союдлу Гядабейского района, выступавших против строительства искусственного водоема для стока отходов золотодобычи на месторождении "Гядабей". Среди протестующих были пострадавшие, были арестованы пять человек, еще одна пожилая женщина приговорена к штрафу. 30 июня правозащитники заявили о давлении силовиков на сельчан в Союдлу.

Защита подала ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест, рассмотрение которого состоялось сегодня в Наримановском районном суде Баку, сообщил адвокат Бейдемирли Джаваншир Сейидов.

"Мы просили суд изменить меру пресечения на домашний арест. Следствие может вестись и без содержания Бейдемирли под стражей. Он известный в стране человек, предприниматель, общественный деятель, который дорожит своей репутацией. К сожалению, суд оставил без удовлетворения ходатайство. Мы подадим на это решение апелляцию", - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, Бейдемирли не имеет жалоб на условия содержания и обращение с ним в Бакинском СИЗО-1. Он отметил, что бывший депутат отвергает предъявленное ему обвинение.

В Наримановском суде корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили информацию, что ходатайство об изменении меры пресечения Бейдемирли отклонено. Представители следствия оказались недоступными для комментариев.

Истинной причиной ареста Бейдемирли могут быть его публичные высказывания об обоснованности экологических требований в селе Союдлу, считает исполнительный директор НПО "Линия защиты" Руфат Сафаров.

"Кто-то во власти хотел бы представить волнения в селе как "искусственно спровоцированные", дабы показать, что никаких проблем у населения нет, а людей "настраивают против государства определенные силы". Но в итоге и глава государства признал наличие проблем с деятельностью предприятия и его работа была приостановлена. А в официальное обвинение в том, что Бейдемирли у кого-то вымогал средства, не серьезны. Он бизнесмен, имеет определенный достаток. С какой стати, рискуя своим статусом, репутацией, благополучной жизнью, он стал бы кого-то шантажировать, вымогать средства?" - сказал правозащитник корреспонденту "Кавказского узла".

Назим Бейдемирли заявлял, что в селе Союдлу есть экологические проблемы. По его словам, в бытность депутатом он направлял запрос в Минэкологии в связи с вредом, наносимым золоторудным предприятием.

Проверки не выявили воздействия рудника в Союдлу на окружающую среду и здоровье людей, однако из-за нарушений его деятельность будет приостановлена, сообщил министр экологии Азербайджана Мухтар Бабаев 11 июля. Заявления министра вызваны критикой со стороны президента, предположила местная активистка Сурая Алиева. 13 июля правительство Азербайджана временно приостановило деятельность золоторудного предприятия в селе Союдлу Гядабейского района из-за возможности его негативного воздействия на природу. Решение о возобновлении работы предприятия будет принято после проведения оценки международной компанией, привлеченной властями. Представитель общественной коалиции по прозрачности в добывающей отрасли заявил о необходимости привлечения к мониторингу и оценке независимых экспертов.

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Примечание:

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Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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