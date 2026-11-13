Дипломаты не были допущены на суд по делу Али Керимли в Баку

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В Бакинском суде по тяжким преступлениям начались слушания по существу по делу лидера Партии народного фронта Азербайджана Али Керимли и члена президиума партии Мамеда Ибрагима. Процесс проходит в закрытом режиме и без допуска дипломатов.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2025 года сотрудники Службы госбезопасности Азербайджана задержали лидера ПНФА Али Керимли и его советника Мамеда Ибрагима. Оба оппозиционера были арестованы и обвинены по статье 278.1 УК Азербайджана (действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное изменение конституционного строя государства). Они отвергли обвинение, Керимли назвал свое уголовное дело политическим преследованием. В Бакинском суде по тяжким преступлениям 3 ноября состоялось подготовительное заседание по делу Керимли и Ибрагима. Заседание было закрытым, сторонников обвиняемых не только не пустили в зал суда, но и не позволили собраться у здания суда.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям сегодня начались слушания по существу дела председателя Партии народного фронта Азербайджана Али Керимли и члена президиума партии Мамеда Ибрагима. Процесс проходит в закрытом режиме, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» представитель партии Аяз Магеррамли.

По словам Магеррамли, как и во время подготовительного заседания 3 ноября, полиция ограничила доступ сторонников партии к зданию суда. «Тогда мы хотя бы сначала могли подойти к зданию суда, и оттуда нас оттеснили. Сегодня же все подступы были перекрыты. Партийцам удалось собраться на расстоянии 500–700 метров от здания», — рассказал он, предположив, что власти стремятся предотвратить стихийные акции протеста у суда и не допустить демонстрации общественной поддержки обвиняемых», - сказал он.

Представитель ПНФА также отметил, что процесс проходит в закрытом формате, а адвокаты связаны подпиской о неразглашении. «Все, что нам удалось узнать о сегодняшнем заседании: оно прошло без участия каких-либо наблюдателей, включая иностранных дипломатов», — заявил Магеррамли. Информацией о том, давал ли Али Керимли показания на этом заседании, он не располагает.

Другой источник в партии на условиях анонимности сообщил , что 13 ноября в суде был оглашен обвинительный акт и допрошены двое свидетелей. По его словам, Али Керимли вновь заявил, что, если процесс продолжится в закрытом режиме, он откажется от участия в нем или, по крайней мере, не будет давать показаний.

Комментируя работу партии в условиях ареста ее лидера, Магеррамли напомнил, что ПНФА работает в условиях ограничений на протяжении последних 20 лет.” С 2006 года у организации нет штаб-квартиры, а с 2019 года городские власти перестали согласовывать ее митинги», - сказал Магеррамли. В последние три года, по его словам, возникли и юридические сложности: Минюст и суд не признали итоги съезда 2023 года и обязали провести новый.

5 июля 2024 года суд в Баку признал недействительными итоги съезда ПНФА, состоявшегося за год до того. Основанием для этого стала жалоба бывшего члена партии. Руководство ПНФА считает, что власти использует этого человека для того, что не признавать лидера партии ее законным руководителем.

«Мы сформировали оргкомитет по проведению съезда, но провести его не смогли, так как нам отказывали в предоставлении залов. Поэтому сейчас полномочным органом партии считается оргкомитет, хотя в медиа партийцев по-прежнему называют по должностям в президиуме, Высшем меджлисе, которые они занимали до 2023 года», — пояснил Магеррамли, который до съезда был зампредом партии, а сейчас входит в оргкомитет.

По его данным, из 18 членов оргкомитета Али Керимли и Мамед Ибрагим находятся под арестом, а Фуад Гахраманлы — в эмиграции. При этом, как утверждает Магеррамли, ПНФА сохраняет государственную регистрацию, районные отделения по всей стране и ежегодно подает в Минюст предусмотренный законом минимальный поименный список из 5 тысяч членов. Однако партия не публикует список членов партии в открытом доступе. Основную политическую активность партия сейчас ведет в социальных сетях, сказал Магеррамли.

Последним случаем ареста активиста партии он назвал заключение под стражу Эльнура Юсубова. “Человек вышел вчера из дома, чтобы пойти на работу и исчез. Только сегодня стало известно, что Эльнура Юсубова арестовали в административном порядке на 30 суток. Конечно же, истинной причиной ареста стало не совершение им какого-либо административного правонарушения, а его активность в социальных сетях, критические посты в адрес властей. Его и в прошлом не раз подвергали административным арестам за активность в соцсетях и участие в протестных акциях”, - далее указал Магеррамли.

В настоящее время под административным арестом находится еще один член ПНФА Мирджамиль Агаев, которого заключили под стражу на 30 суток после того, как он раскритиковал в соцсетях действия полиции против оппозиционеров пришедших на подготовительное судебное заседание по делу Керимли. Всего же, добавил Магеррамли, с начала 2026 года 22 члена ПНФА были подвергнуты административным арестам. Еще 21 член ПНФА содержатся в тюрьмах по надуманным уголовным обвинениям. “Последним случаем такого ареста по политически мотивированному и сфабрикованному обвинению стало заключение под стражу сроком на три месяца нашей активистки Матанат Туран, которая будучи верующей, выразила протест против запрета на хиджабы в школах”, - сказал Магеррамли.

Он отметил, что несмотря на арест Али Керимли партийные организации ПНФА сохраняются во всех районах страны. “Несмотря на придирки с решения последнего съезда и требование проведения нового съезда партии остается в легальном поле и сохраняет государственную регистрацию. Согласно новому закону о партиях, мы ежегодно представляем в Минюст требуемый минимальный поименный список членов партии из 5 тысяч”, - сказал Магеррамли.

«ПНФА привлекает протестную часть общества благодаря личному авторитету Керимли»

Член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы в беседе с корреспондентом “Кавказского узла” отметил, что в постсоветском Азербайджане политические партии как правило строятся на личном авторитете их руководителей.

“ПНФА в этом смысле не исключение, а скорее даже яркий пример тому. Да, конечно, члены этой организации, которая является преемником Народного фронта конца 1980-х - начала 1990-х консолидируются вокруг идей национальной свободы, приверженности к общечеловеческим демократическим ценностям. Но в то же время, партия притягивает себе самую протестную часть общества благодаря личному авторитету Али Керимли, его последовательной на протяжении вот уже более 20-23 лет непримиримой позиции по отношению к действующей власти Азербайджана”, - сказал Джуварлы.

“Али Керимли обладает незаурядным ораторскими способностями. И если, он не имеет возможности проводить митинги и вживую обращаться напрямую массам, то в эпоху Интернете это он может делать через платформы в социальных сетях”, - сказал Джуварлы.

Схожее мнение в беседе с корреспондентом “Кавказского узла” высказал еще один аналитик. “Али Керимли находится к правящему режиму Азербайджана, как говорят провластные комментаторы в “радикальной оппозиции”. По крайней мере, он действительно в последние 20-25 лет находится в непримиримой оппозиции и открыто заявляет, что добивается смены режима, правда, с оговоркой, что это должно произойти мирным, демократическим способом, путем честных выборов. В протестной части общества даже в условиях крайне ограниченных возможностей для оппозиционной деятельности, он достаточно популярен. Не случайно, с 2020 года он был лишен доступа к стационарному и мобильному интернету, и соответственно возможности открывать прямые эфиры через социальные сети. В последние годы все его выступления и интервью готовились и выпускались в эфир в записи”, - сказал собеседник, не пожелавший публиковать свое имя.

По его словам, с целью давления на Керимли периодически проводились аресты членов ПНФА, от них требовали показаний против лидера партии. “Однако несмотря на лишение загранпаспорта, доступа интернету, длительное время Али Керимли лично не подвергался аресту, если не считать кратковременного задержания на митинге в 2019 году. Но видимо, в нынешней геополитической запутанной ситуации в мире видимо созрели условия и для его ареста, поскольку оппозиция в Азербайджане лишилась поддержки Запада. Администрация Трампа перестала реагировать на проблемы с правами человека в других странах, как сами говорят американцы, если это не затрагивает интересы США. Европейский союз же, оказался в энергетической зависимости Азербайджана”, - отметил аналитик.

По его мнению, власти Азербайджана не видят смысла в лишении ПНФА государственной регистрации.: “Государственная регистрация партии, если они не имеет никаких ресурсов, не имеет никакого значения. Для давления на партии, есть много других способов, в том числе механизмы преследований активистов по административным и уголовным делам”, - сказал собеседник.