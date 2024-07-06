Суд признал недействительными решения съезда партии Народного фронта Азербайджана

06 июля 2024, 02:21

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Суд в Баку признал недействительными итоги съезда партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА), состоявшегося год назад. Основанием для этого стала жалоба бывшего члена партии. Руководство ПНФА считает, что власти использует этого человека для того, что не признавать лидера партии ее законным руководителем.

"Кавказский узел" писал, что ПНФА является преемницей движения Народного фронта, созданного в республике в борьбе за независимость Азербайджана в 1989 году. В 1995 году Народный фронт был преобразован в партию Народного фронта Азербайджана. После смерти лидера партии, экс-президента Абульфаза Эльчибея, в 2000 году ее председателем стал Али Керимли. В 1993 году Керимли занимал должность государственного секретаря Азербайджана. В 1995 и 2000 годах Керимли избирался депутатом парламента Азербайджана по списку ПНФА. В 2015 году Керимли был переизбран на пост председателя оппозиционной партии Народного фронта Азербайджана.

5 июля Насиминский районный суд на основе жалобы члена партии Народного фронта Азербайджана Айдына Алиева признал недействительными итоги съезда партии, состоявшегося 24 июня 2023 года, сообщил председатель партии Али Керимли.

Подавший против партии жалобы Айдын Алиев в 2019 году был исключен из организации из-за тайных связей с властью.

"Насиминский районный суд Баку на основе жалобы всего одного участника съезда признал итоги мероприятия недействительными. Подавший против партии жалобы Айдын Алиев в 2019 году был исключен из организации из-за тайных связей с властью. Впоследствии в 2020 году суд восстановил его в должности главы контрольно-ревизионной комиссии. Это вообще нонсенс, чтобы суд восстанавливал кого-то на партийной должности. Это же не предприятие. Тем не менее, его восстановили в партии, несмотря на то, что решение об исключении было принято коллегиальным органом – верховным меджлисом ПНФА", - рассказал Керимли корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, претензии Алиева к тому, что съезд проводился с нарушением уставных норм, якобы фальсификации подписей при выдвижении делегатов и результатов выборов, на самом форуме абсолютно не состоятельны. "Съезд был открытым для медиа. Процесс голосования и подсчета голосов был полностью прозрачным. Меня избрали председателем партии путем тайного голосования абсолютным большинством голосов. Журналисты вели съемки процесса и представили его общественности. Тем не менее, за прошедший год Минюст незаконно не включил решения съезда в госреестр. Параллельно с волокитой Минюста против нас был затеян вот этот провокационный судебный процесс", - сказал Керимли.

По его словам, решение суда будет обжаловано в апелляционном суде. "До завершения разбирательства в апелляционном суде решения съезда остаются в силе. С другой стороны, это решение суда не ставит под сомнение статус ПНФА как официально зарегистрированной политической партии. Цель режима - не признавать меня председателем партии, чтобы поставить под сомнение легитимность принимаемых нами решений", - отметил Керимли.

Сотрудник Насиминского районного суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию о признании судом недействительными решений ПНФА.

Эксперт в области права, глава Правового центра "Защитник" Самед Рагимли считает неправомерным решение суда по отмене решений съезда.

"Законных оснований для отмены результатов съезда нет. Заявление или жалобы одного участника съезда не могут ставить под сомнение результаты съезда, на котором участвовали сотни человек. С другой стороны, Минюст, не признавая результаты съезда, нарушает статью 58 (право на объединения) Конституции Азербайджана и статьи 11 (свобода собраний и объединений) и 18 (пределы использования ограничений в отношении прав) Европейской конвенции прав и свобод человека, а также закон "О политических партиях" и "О госреестре юридических лиц", - сказал Рагимли корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, решение суда не создает проблем для ПНФА с точки зрения соответствия законодательству, поскольку организация имеет государственную регистрацию. Однако это решение будет создавать трудности у партии во взаимоотношениях с государственными органами, например, направлении ею официальных запросов в различные госорганы, считает эксперт.

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