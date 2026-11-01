Совет по медиа Азербайджана призвал уважать право журналистов на безопасную работу

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Власти и силовики должны тщательно расследовать случаи нападений на азербайджанских журналистов, а чиновники и общественность с пониманием относиться к работе сотрудников прессы, заявил Совет по медиа и вещанию Азербайджана.

По данным Совета по медиа и вещанию Азербайджана, в последние время журналисты подверглись нападениям и физическому насилию во время съемок на местах происшествий, им препятствовали в работе. Совет осудил такие действия и призвал уважать право представителей прессы на безопасное и беспрепятственное выполнение профессиональных обязанностей.

"Совет по медиа и вещанию Азербайджанской Республики решительно осуждает насилие в отношении журналистов и создание препятствий для их законной профессиональной деятельности, выражает уверенность в том, что произошедшие инциденты будут оперативно, всесторонне и объективно расследованы, и призывает всех с уважением относиться к законной деятельности представителей прессы, соблюдать их право на безопасное, свободное и беспрепятственное выполнение своих профессиональных обязанностей", – сказано в заявлении совета, которое сегодня привел Report.az

Нападения на журналистов угрожают их безопасности и нарушают право общества на получение информации об общественно значимых событиях, отметили в совете. Там также напомнили, что статья № 6 закона Азербайджана "О медиа" запрещает незаконное вмешательство в профессиональную деятельность журналистов, давление на них и их преследование.

"Кавказский узел" также писал, что в Азербайджане уже длительное время подвергаются уголовному преследованию сотрудники независимых медиа. Так, 29 октября текущего года правозащитники призвали освободить главного редактора Meydan TV Айнур Эльгюнеш, которой из-за серьезного заболевания почек требуется срочная операция. Она была арестована по делу, возбужденному в декабре 2024 года: первоначально журналистов обвинили в контрабанде валюты, позднее им предъявили обвинения еще по семи уголовным статьям. Журналисты связали преследование со своей профессиональной деятельностью. Несмотря на тяжелое состояние Эльгюнеш, 26 октября суд отказался перевести ее под домашний арест.

21 сентября Бакинский апелляционный суд отклонил ходатайства защиты по делу независимого интернет-телевидения Toplum TV, в том числе о повторном следствии, вызове свидетелей и изменении меры пресечения обвиняемым. Учредитель издания Алескер Мамедли 27 июля был приговорен к 14 годам лишения свободы, сотрудники редакции Мушвиг Джаббар и Фарид Исмаилов – к 13 и 12 годам соответственно. Первоначально им вменили контрабанду валюты, затем предъявили новые обвинения по шести уголовным статьям. Защита указала, что обвинения не подкреплены материальными доказательствами, и потребовала оправдать подсудимых.

3 апреля Верховный суд Азербайджана отклонил кассационные жалобы четырех журналистов Abzas Media, включая главного редактора Севиндж Вагифгызы. Аресты сотрудников издания, известного расследованиями коррупции в высшем руководстве страны, начались в ноябре 2023 года. Их обвинили в контрабанде валюты после обыска в редакции, где, по утверждению полиции, нашли 40 тыс. евро, а позднее предъявили дополнительные обвинения в экономических преступлениях. 20 июня 2025 года семь фигурантов дела получили сроки от семи с половиной до девяти лет заключения; директор издания Ульви Гасанли и Вагифгызы – по девять лет. Журналисты отвергли обвинения и заявили, что их преследуют за профессиональную деятельность и антикоррупционные расследования.

Руководитель интернет-телевидения Kanal-13 Азиз Оруджев 27 ноября 2025 года вышел на свободу, полностью отбыв двухлетний срок заключения. Его задержали в ноябре 2023 года, обвинили в незаконном строительстве и контрабанде валюты. Оруджев не признал вину и связал преследование со своей журналистской работой. Кроме того, в декабре 2023 года суд постановил заблокировать к Kanal-13 в Азербайджане после претензий властей к его публикациям.