Али Керимли пожаловался на ужесточение информационной блокады

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Лидер партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли обвинил власти в преднамеренном ограничении его возможностей для политической деятельности, сообщив о новых фактах запрета ему доступа в интернет.

Как информировал "Кавказский узел", лидер партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли неоднократно заявлял о преследовании из-за своей политической деятельности. В апреле 2020 года партия сообщила, что ее лидерлишен мобильной связи и доступа к Интернету, а его аккаунтами в мессенджерах Whatsapp* и Telegram завладели неизвестные. По мнению членов партии, таким образом в отношении Керимли применяется "информационная блокада".

Керимли 28 ноября провел у себя дома пресс-конференцию, на которой заявил об ужесточении его «интернет-блокады». «На протяжении почти пяти лет я нахожусь в интернет-блокаде, но в последнее время, она обрела откровенный и беззастенчивый характер», - заявил политик. Присутствовавшие на пресс-конференции смогли убедиться, что ни с компьютера, ни с мобильного устройства Керимли подключиться к сети невозможно.

По словам лидера ПНФА, несколько дней назад провайдер Smart Online провел в его квартиру кабельный интернет, но менее чем через сутки разорвал контракт без объяснения причин.

«Эта компания обслуживает всех жильцов нашего здания. На днях мы заключили с ними контракт, их специалисты пришли и быстро все установили, провели кабели на 40 метров. Вечером того дня я получил возможность пользоваться высокоскоростным интернетом у себя дома впервые за почти пять лет, но не тут было, на следующее утром, интернет нам отключили. Из компании спешно позвонили, пригласили забрать деньги и даже не пришли за установленный ими модемом. Частная компания без всякий объяснений расторгла с нами контракт через день оказания услуг. Известно, что все телекоммуникационные компании и интернет-провайдеры действуют под контролем властей», - сообщил Керимли.

Мои выступления вызывали повышенный интерес, одновременно меня слушали около 20 тысяч пользователей и это было невиданным показателем для Азербайджана.

Он напомнил, что доступа в интернет его лишили в период пандемии, когда он активно критиковал власти в социальных сетях. «Я критиковал действия правительства, которое заставило людей сидеть по домам, не позаботилившись о них, не платило им компенсации, как это было в других странах. Мои выступления вызывали повышенный интерес, одновременно меня слушали около 20 тысяч пользователей и это было невиданным показателем для Азербайджана. Это встревожило власти и 13 апреля, когда я был в эфире на YouTube-канале Osmanqızı, мне отключили интернет. Ведущая канала Севиндж Османгызы попросила меня подключиться к эфиру по мобильному телефону, но и телефонный разговор прервали», - напомнил политик.

По его словам, весной 2020 года в квартире Керимли был отключен доступ в интернет, поставляемый провайдером беспроводной сети Sazz. В то же время, по словам Керимли, его и членов его семьи отключили от услуг мобильной связи.

«Позже сотовую связь частично восстановили, и она действует ежедневно с 8.00 до 20.00, а на ночь ее отключают. Мобильного интернета как не было, так и нет. Если ночью, возникнет какая-то экстренная ситуация, нам, чтобы воспользоваться услугами связи, придется стучаться к соседям», - заметил Керимли, добавив, что стационарной телефонной связи с у них нет.

По словам Керимли, все эти годы он имел ограниченный доступ в интернет через устройства других людей, которые приходили к нему в гости и которых посещал он сам. Политик утверждает, что спецслужбы используют одну из квартир по соседству с ним как “служебную” и оттуда контролируют его коммуникационную блокаду.

«Первое время,сразу отключали мобильный интернет приходящих ко мне товарищей по партии, но впоследствии это ограничение «смягчили». Пока гости находятся у нас один-два часа, у них есть интернет, но если кто-то остается у нас надолго или оставит телефон, то доступ в интернет на этом устройстве через некоторое время пропадает. Нам покупали и приносили номера телефонов на имена других людей, но через один-два дня, на них в нашей квартире доступ в интернет также прерывался. На наших номерах мобильных телефонов – моем, и членов моей семьи, – мобильного интернета нигде не бывает, куда бы мы не ходили», - сказал Керимли.

Он отметил, что одновременно с отключением у него кабельного интернета от провайдера Smart Olnline в окрестностях его дома пропал и сигнал беспроводного интернет-провайдера Sazz.

“Эта компания у нас единственная по поставка беспроводного интернета. Мне периодически товарищи по партии приносили свои модемы от Sazz и какое то время мне удавалось пользоваться интернетом, но когда устанавливали, что у меня есть доступ, сразу возникал сбой. Когда в последний раз произошло такое, наш товарищ, который приносил модем, обратился в компанию Sazz. Там ему сказали, что в зоне, где я живу, нет сигнала, и это в самом центре Баку, в 100 метрах от Зимнего парка (Центрального парка), в 300 метрах от Дворца Республики. Получается, что из-за меня они лишили сигнала целый квартал», - рассказал Керимли.

В связи с ограничением его доступа к Интернет он уже жаловался в местные суды и теперь обратился в ЕСПЧ. В качестве ответчиков он привлек министерства транспорта и высоких технологий, как государственный орган, а также оператора сотовой связи Azercell.

«Современная политика немыслима без информации, но я, как председатель партии, лишен возможности оперативно получать новости и поддерживать коммуникацию с партией и гражданами. Я не могу оперативно выходить в социальные сети, мои видео интервью записываются моей пресс-службой на основе заранее присланных вопросов и потом передаются в СМИ. Я не могу лично управлять своими аккаунтами в социальных сетях, ими управляют наши товарищи, которые находятся за рубежом. Через товарищей по партии я передаю свои тексты и видеообращения. Я не пользуюсь мессенджерами, потому что мои аккаунты в них перехвачены посредством создания дубликата номера моего мобильного телефона», - сказал Керимли.

Он отметил, что лишение доступа к интернету создает и личные проблемы как ему, так и его родным. «Эти лишения вынуждены терпеть и члены моей семьи. Мой ребенок не может играть в интернет-игры, как другие дети. Чтобы общаться с моими двумя взрослыми детьми, которые вынуждены жить за рубежом, мне приходится ходить к родственникам, друзьям и оттуда поддерживать связь. Вообще сейчас много интересного и занимательного в интернете помимо политики, но я лишен всего этого», - посетовал Керимли.

Он также напомнил, что уже 18 лет лишен права выезда из страны из-за выступления на сессии ПАСЕ в Страсбурге в январе 2006 года. Там политик призывал не признавать полномочия азербайджанской делегации, заявляя о масштабных фальсификациях результатов парламентских выборов, прошедших в ноябре 2005 года.

В 2006 году нас выселили из офиса, после появления на BBC фильма, разоблачающего репрессивную политику властей Азербайджана. Сразу после показа фильма, многие кадры которого были сняты в нашем офисе, нас выставили из него. Потом мы арендовали офис у частного собственника, но в нем устроили взрыв, а еще одного офиса нас лишили прежде чем мы вселились в него

“Меня лишили загранпаспорта на основе сфабрикованного уголовного дела 1994 года о якобы обнаружении у меня гранаты. Это дело уже должно было быть закрыто по истечению срока давности, который и по старому, и по новому уголовному кодексу составлял пять лет, но по прошествии 30 лет оно все еще не закрыто. В 2006 году нас выселили из офиса, после появления на BBC фильма, разоблачающего репрессивную политику властей Азербайджана. Сразу после показа фильма, многие кадры которого были сняты в нашем офисе, нас выставили из него. Потом мы арендовали офис у частного собственника, но в нем устроили взрыв, а еще одного офиса нас лишили прежде чем мы вселились в него. Все это - показатели отсутствия в стране условий для честной политической конкуренции», - заключил Керимли.

Все телекоммуникационные компании Азербайджана, операторы сотовой связи и интернет-провайдеров действуют под контролем спецслужб, подтвердил директор базирующегося в Женеве азербайджанского Института прав человека Эмин Гусейнов корреспонденту «Кавказского узла».

«Эти структуры обязаны отвечать на любые запросы спецслужб и правоохранительных органов, предоставлять им в пользование свое оборудование и средства связи. Формально это обставляется по закону «в интересах безопасности», но часто силовики используют предоставляемые им возможности для слежки, наблюдения и прослушивания критиков режима, а иногда и не стесняются отключать им связь”, - сказал Гусейнов напомнив об изложенных в расследовании Pegasus фактах слежки за азербайджанскими оппозиционерами через мобильные устройства.

Получить комментарии в компаниях Smart Online, Sazz и Azercell корреспонденту «Кавказского узла» не удалось, представители этих структур рекомендовали направить письменные запросы. В апреле 2020 года, когда Керимли заявил об отключении сотовой связи и доступа в интернет, представитель Azercell Telecom заявила, что номера абонентов не блокируются без судебных разбирательств и иных законных оснований.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.