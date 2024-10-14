Али Керимли заявил об искусственном затягивании судебного процесса

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Судебные слушания по делу лидера партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли в связи с обвинением в клевете были отложены по просьбе истца. Керимли считает, что процесс искусственно затягивается.

Как информировал "Кавказский узел", бывший член партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Айдын Алиев обвинил лидера этой партии Али Керимли в клевете, подав жалобу в порядке частного уголовного обвинения. Алиев – бывший председатель контрольно-ревизионной комиссии ПНФА, исключенный из партии за переход к провластной общественной деятельности. Керимли связал дело со своей политической деятельностью. Уголовное дело стало элементом преследования оппонентов властей, заявили соратники Керимли и потребовали остановить политические репрессии. Насиминский районный суд Баку 12 сентября принял в производство уголовное дело Али Керимли.19 сентября предстал перед судом в качестве обвиняемого в связи с жалобой исключенного из партии Айдына Алиева. Адвокат Керимли заявил ходатайство о необоснованности жалобы, однако суд отложил процесс по настоянию адвоката Алиева.

14 октября на судебном заседании в Насиминском районном суде Баку сторона частного обвинения попросила отложить слушания в связи с «неготовностью» к процессу, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Фахраддин Мехтиев.

«В начале заседания мы хотели выдвинуть ряд ходатайств. Однако противоположная сторона заявила, что не готова к слушаниям и попросила перенести обсуждения. Суд удовлетворил ходатайство о назначил следующее заседание на 22 октября. Таким образом, в очередной раз наше ходатайство о прекращении уголовного производства было оставлено без рассмотрения», - отметил адвокат.

Сам Керимли считает, что сторона частного обвинителя намеренно затягивает процесс.

«Так называемый частный обвинитель и те, кто инициировали этот надуманный судебный процесс против меня, теперь искусственно затягивают его. В прошлый раз предлогом для переноса слушаний стало требование загрузки нашего ходатайства в личный кабинет заявителя на портале суда. Сегодня они вновь захотели еще времени. На самом деле, они сами завели себя в тупик. Проведение судебного процесса накануне такого авторитетного международного мероприятия как COP29 в Баку (11-22 ноября) ставит власти в нелепое положение. Приговор оппозиционного лидера к тюремному сроку продемонстрирует окончательную «белоруссизацию» Азербайджана и это окончательно подорвет имидж режима перед COP29. Тут есть еще один момент: признание меня виновным по этому делу будет означать «признание сотрудничества с властями» криминальным деянием. И это будет дурным месседжем для многих представителей интеллигенции, активистов, журналистов, сотрудничающих с режимом. Заказчики этого дела сами заведя себя в тупик, теперь находят ничего другого, как откладывать дело в долгий ящик. Но им все равно придется когда-нибудь завершать это дело. И при обоих вариантах это решение будет не в их пользу. Ибо для нас тюрьмы не страшны, нам терять нечего, мы не боимся ареста. А они окажутся перед сложной дилеммой – либо должны будут признать нашу правоту, либо в очередной раз опозорить себя перед цивилизованным миром, отправив лидера оппозиционной партии в тюрьму по нелепому обвинению», - сказал Керимли корреспонденту «Кавказского узла».

Он заявил, что подвергся преследованию из-за своей политической деятельности.

«Почему я должен терять время в судах? Почему нашу партию много лет лишают возможности иметь офис? Почему в течении 18 лет мне так и не дали загранпаспорт? Почему на протяжении четырех лет я лишен доступа к интернету? Ответы на эти вопросы ясны: только из-за того, что я открыто заявляю, что эта власть неспособна управлять страной и ее надо менять. Из-за нашей последовательной политической позиции, отказа идти на сговор с властью, на роль «постановочной оппозиции», нас обрекают на лишения, в том числе свободы. Сегодня более 10 членов ПНФА содержатся в тюрьмах по политически мотивированным обвинениям», - сказал Керимли.

Сотрудник Насиминского суда подтвердил информацию о переносе слушаний на 22 октября.

Частный обвинитель Алиев оказался недоступным для комментариев.

Ранее Алиев заявил корреспонденту "Кавказского узла" о мотивах подачи жалобы. "Али Керимли обвинил меня в том, что я действовал по указке властей (...) он оклеветал меня", – сказал бывший член ПНФА.

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