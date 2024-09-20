Защита Керимли назвала необоснованным обвинение в клевете

20 сентября 2024, 00:52

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Лидер партии Народного фронта Азербайджана предстал перед судом в качестве обвиняемого в связи с жалобой исключенного из партии Айдына Алиева. Адвокат Керимли заявил ходатайство о необоснованности жалобы, и суд отложил процесс по настоянию адвоката Алиева.

Как информировал "Кавказский узел", бывший член партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Айдын Алиев обвинил лидера политической силы Али Керимли в клевете, подав жалобу в порядке частного уголовного обвинения. Алиев – бывший председатель контрольно-ревизионной комиссии ПНФА, исключенный из партии за переход к провластной общественной деятельности. Керимли связал дело со своей политической деятельностью. Уголовное дело стало элементом преследования оппонентов властей, заявили соратники Керимли и потребовали остановить политические репрессии. Насиминский районный суд Баку 12 сентября принял в производство уголовное дело Али Керимли.

Насиминский районный суд Баку 19 сентября начал рассматривать по существу жалобу против Керимли. Лидер партии был признан судом обвиняемым, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Керимли Фахраддин Мехтиев.

"Али Керимли признан обвиняемым, хотя остается на свободе. В этом качестве он не может покинуть страну. Впрочем, Керимли уже 18 лет абсолютно незаконно ограничивают право на свободу передвижения, не выдавая загранпаспорт. Даже после признания ЕСПЧ неправомерности этого запрета его не выпускают из страны", - сказал адвокат.

Защита попросила суд признать жалобу Алиева необоснованной. "Мы представили в ходатайстве наши аргументы в пользу необоснованности иска. Заявление о том, что Алиев сотрудничает с властью, не может считаться дискредитирующим утверждением, поэтому о клевете не может быть и речи. Власть – это официальная структура, и юридически сотрудничество с ней, конечно, не считается преступлением. С другой стороны, Керимли, говоря, что Алиев сотрудничает с властью, имел в виду, что деятельность жалобщика, который оспаривал законность решений съезда партии, отвечала интересам правительства. Это оценочное суждение, и за это человека нельзя преследовать, поскольку его высказывание соответствует статье 10 (свобода выражения) Европейской конвенции прав человека", - сказал адвокат.

Представитель заявителя выступил против рассмотрения ходатайства. "Противоположная сторона утверждала, что должна ознакомиться с ходатайством. Мы предложили объявить небольшой перерыв на полчаса-час, чтобы адвокат заявителя и он сам могли изучить ходатайство, однако адвокат заявителя настаивал на том, что ходатайство должно быть внесено в его личный кабинет на портале электронного суда. В итоге судья отложил слушания на 14 октября", - сказал Мехтиев.

Алиев и его представитель оказались не доступны для комментариев. В Насиминском суде подтвердили, что дело начали рассматривать по существу.

Алиев ранее заявил корреспонденту "Кавказского узла" о мотивах подачи жалобы. "Али Керимли обвинил меня в том, что я действовал по указке властей (...) он оклеветал меня", – сказал бывший член ПНФА.

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