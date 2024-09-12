Суд назначил дату рассмотрения дела Керимли

12 сентября 2024, 14:06

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Насиминский районный суд Баку принял в производство жалобу о клевете в отношении председателя партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли. Слушания по существу назначены на 19 сентября.

Как информировал "Кавказский узел", 13 августа заседание по делу лидера партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли было отложено из-за того, что обвинивший оппозиционера в клевете бывший однопартиец не смог составить жалобу в соответствии с процессуальными правилами. 9 августа стало известно, что против Керимли подана жалоба в порядке частного уголовного обвинения. Жалобу подал Айдын Алиев – бывший член ПНФА и председатель Контрольно-ревизионной комиссии, исключенный из партии за переход к провластной общественной деятельности. Керимли связал дело со своей политической деятельностью. Уголовное дело стало элементом преследования оппонентов властей, заявили соратники Керимли и потребовали остановить политические репрессии.

Насиминский районный суд Баку 12 сентября на подготовительном заседании принял в производство уголовное дело в отношении Али Керимли. Слушания по существу назначены на 19 сентября. Об этом рассказал сам оппозиционер.

"Суд исполнил политический заказ – принять дело к рассмотрению, несмотря на отсутствие каких-либо правовых оснований, события преступления. Тем самым суд растоптал нормы права. Начиная с 2013 года 8 человек подвергались пыткам со стороны силовиков, чтобы дать против меня показания для привлечения меня к уголовной ответственности. Я назову их: журналист Парвиз Гашимли, активистка нашей партии Кямаля Бананъярлы, лидер "мусульманского единства" Талех Багирзаде, бывший член ПНФА Салех Рустамов, покойный наш активист, покойный Бабек Гасанов, другой наш активист Агаиль Магеррамли, мой телохранитель на общественных началах Ниямеддин Ахмедов и зампред партии Фуад Гахраманлы", – сказал Али Керимли корреспонденту "Кавказского узла".

Он подчеркнул, что силовики не добились показаний, которые были бы направлены против него. "У власти хватало тогда адекватности не открывать уголовное дело против меня без законных оснований. Но сейчас, видимо режим чувствует себя совсем безнаказанным, что в преддверии COP29, на фоне призывов из США, ЕС, Совета Европы прекратить репрессии, открывают дело против руководителя оппозиционной партии", – добавил Керимли.

Возможно, власти Азербайджана проводят такую политику, поскольку решили устранить оппозицию, предположил он.

Уголовное дело в отношении Керимли несостоятельно, заявил его адвокат Фахраддин Мехтиев. "Заявитель считает, что, сказав о том, что он "сотрудничает с властями" Керимли дискредитировал его. Но сотрудничества с законными органами властями не может считаться "дискредитацией", – пояснил адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Сотрудник Насиминского суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию о приеме жалобы в отношении Керимли в производство.

Истец Айдын Алиев оказался не доступным для комментариев.

Напомним, ранее Алиев подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что подавал иск против ПНФА. "Я, будучи председателем контрольно-ревизионной комиссии, хотел принять участие в работе конференций городских и районных организаций партии. Но меня к этому не допускали. Поэтому я обратился в суд для признания недействительными результатов съезда партии. Спустя год после судебной тяжбы моя жалоба была удовлетворена. Но Али Керимли обвинил меня в том, что я действовал по указке властей. Поэтому теперь я обратился в суд с жалобой в порядке частного обвинения на Керимли, поскольку он оклеветал меня", – сказал он.

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