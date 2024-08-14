Азербайджанские активисты выступили в поддержку оппозиционера Керимли

14 августа 2024, 12:15

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Властям Азербайджана следует остановить преследование политических оппонентов, заявила "Платформа III Республики" в связи с уголовным преследованием лидера оппозиционной партии Али Керимли.

Как писал "Кавказский узел", 13 августа заседание по делу лидера партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли было отложено из-за того, что обвинивший оппозиционера в клевете бывший однопартиец не смог составить жалобу в соответствии с процессуальными правилами.

9 августа стало известно, что против Али Керимли подана жалоба в порядке частного уголовного обвинения. Жалобу подал Айдын Алиев - бывший активный член ПНФА и председатель Контрольно-ревизионной комиссии, исключенный из партии за переход к провластной общественной деятельности. Керимли заявил, что не совершал никаких противоправных действий, и связал дело со своей политической деятельностью. Уголовное дело стало элементом преследования оппонентов властей, заявили соратники Керимли и потребовали остановить политические репрессии.

Общественно-политическая организация «Платформа III республики» призвала правительство Азербайджана прекратить репрессии политических оппонентов и декриминализировать клевету, сообщает сегодня Turan.

Заявление сделано в связи с судебным процессом Али Керимли, который активисты расценивают как «репрессивную кампанию» против лидера партии Народного фронта.

"Правоохранительные органы постоянно возбуждают необоснованные и политически мотивированные уголовные и административные дела против членов ПНФА. […] ПНФА была лишена штаб-квартиры, ей не дают места для проведения съездов и собраний. В клеветнической кампании против организации и ее лидера участвуют проправительственные СМИ и представители правящей партии; с 2015 года по необоснованным причинам не регистрируются итоги съездов партии, что направлено на паралич деятельности партии", - цитирует агентство заявление организации.

В марте 2024 года число политзаключенных в Азербайджане достигло максимального значения за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане".

Напомним, общественно-политическую структуру "Платформа III Республики" учредила в декабре 2023 года группа азербайджанских активистов. 18 декабря 2023 года "Платформа III Республики" предложила программу перехода от режима личной власти президента к парламентской республике, внешняя политика которой будет ориентирована на вступление в Евросоюз и НАТО.

О тех, кто стоит у истоков нового движения, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Кто создал "Платформу III Республики" в Азербайджане".

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