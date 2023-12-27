Кто создал "Платформу III Республики" в Азербайджане

27 декабря 2023, 13:11

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Группа азербайджанских активистов в декабре 2023 года учредила общественно-политическую структуру "Платформа III Республика". По их мнению, после восстановления контроля над Карабахом Азербайджану необходимы новая "посткарабахская" общественная повестка и переход от авторитаризма к демократии. О тех, кто стоит у истоков нового движения, рассказывается в справке “Кавказского узла”.

8 декабря 2023 года группа азербайджанских активистов объявила о создании новой структуры – "Платформа III Республика" . Объявление об этом было приурочено к 105-й годовщине начала деятельности парламента Азербайджанской демократической республики (1918-1920 годы). Возникновение новой структуры напрямую связано с внеочередными президентскими выборами, назначенными на 7 февраля 2024 года. При этом 26 декабря "Платформа III Республики" заявила, что не будет выдвигать кандидата на внеочередных президентских выборах в Азербайджане или поддерживать кого-либо из претендентов и призвала избирателей прийти на выборы, чтобы проголосовать против кандидатов от власти.

Идейная основа

В заявлении создателей “Платформы III Республики” говорится, что необходимость создать платформу обусловлена новыми реалиями Азербайджана, возникшими после восстановления территориальной целостности страны.

И правящая партия, и ее оппоненты на политической сцене Азербайджана озвучивали повестку “в контексте карабахской темы”. Власти объясняли подавление демократии, свободных медиа и гражданского общества, устранение альтернативных политических сил тем, что страна находится в условиях войны, а карабахская проблема не решена. Оппозиция также не сумела убедить общество в том, что политические, демографические, социально-экономические, экологические проблемы страны важны не менее карабахской проблемы, - утверждают инициаторы Платформы .

Восстановление Азербайджаном полного суверенитета над Карабахом устранило этот аргумент в политической борьбе. По мнению инициаторов создания новой структуры, стране необходима новая "посткарабахская" общественная повестка и переход от авторитаризма к демократии.

Для перехода от авторитарной политической системы к демократической активисты создали структуру "Платформа III Республика". Основной целью платформы названо формирование общественного мнения по судьбоносным вопросам жизни страны на основе активного гражданского участия и обеспечения фундаментальных прав и свобод человека.

Ведущими элементами новой повестки, по мнению инициативной группы, должны стать отказ от радикального этатистского политического мышления и переход к современной демократической системе, восстановление доверия к выборной системе, устранение дисбаланса в развитии регионов, уменьшение негативных последствий климатических изменений.

Состав нового движения

В рабочий состав Платформы вошли активисты ряда партий и общественных организаций Акиф Гурбанов, Араз Алиев, Эльман Фаттах, Ровшан Агаев, Руслан Иззетли, Cамед Рагимли и Ядигяр Садыглы.

Акиф Гурбанов – действующий руководитель правления платформы, директор Института демократических инициатив (ИДИ).

Акиф Гурбанов стал известен как член ЦИК, назначенный от умеренно оппозиционной партии «Умид» («Надежда»). В 2013 году он как член ЦИК выразил свое несогласие с итогам президентских выборов, на которых победителем в третий раз был объявлен Ильхам Алиев. Он был единственным членом ЦИК, не подписавшим итоговый протокол президентских выборов 13 октября 2013 года. Гурбанов объяснял свою позицию тем, что, по его мнению, в день голосования имели место серьезные нарушения закона, которые не были расследованы, а избирательная кампания проходила с нарушениями – в частности, не были зарегистрированы четыре кандидата на пост президента, включая лидера гражданского движения "Республиканская альтернатива" Ильгара Мамедова.

В ноябре 2013 года Гурбанов вместе с группой юристов и активистов учредил и возглавил неправительственную организацию «Институт демократических инициатив» с целью содействия формированию в Азербайджане открытого общества путем демократических инициатив. Власти Азербайджана отказали ИДИ в регистрации. Гурбанов пытался оспорить отказ в регистрации через суд, но безрезультатно. Он расценил нежелание регистрировать организацию как "политическую дискриминацию".

На парламентских выборах 2015 года Акиф Гурбанов как член ЦИК также не подписал итоговый протокол. По его мнению, на всех этапах избирательной кампании были нарушены демократические принципы. Были неравные возможности для политических сил, они были лишены доступа к телеэфиру. Многих кандидатов необоснованно не зарегистрировали. В день выборов голосование и подведение итогов сопровождалось массовыми нарушениями, а жалобы не рассматривались объективно. "В целом выборы не соответствовали требованиям национального законодательства и стандартам ОБСЕ," – прокомментировал “Кавказскому узлу” итоги выборов Гурбанов.

В следующий состав ЦИК Акиф Гурбанов не попал .

Араз Алиев является членом правления гражданского движения Nida и лектором общественной структуры «Бакинская академия философии». Преподает историю философии в Бакинском госуниверситете и Азербайджанском государственном университете языков. 23 декабря 2023 года был задержан и на следующий день арестован на 25 суток по обвинению в «мелком хулиганстве» .

25 декабря Араз Алиев сообщил адвокату, что был избит силовиками во время задержания. Соратники сочли его арест политически мотивированным и связали с участием в создании “Платформы III Республики”.

Эльман Фаттах многие годы являлся членом оппозиционной партии «Мусават», возглавлял общественно-политический отдел партии . В 2014-2017 годах был зампредом партии, в 2014-2019 годах – членом правления партии. Участвовал в общественной защите ряда арестованных оппозиционеров, в частности был главой общественного комитета защиты прав Ядигяра Садыгова, советника главы партии "Мусават", арестованного в 2013 году.

В декабре 2023 года Эльман Фаттах написал заявление о выходе из партии «Мусават» в связи с участием в «Платформе III Республики».

Ровшан Агаев, заместитель председателя правления Общественного объединения Содействия экономическим инициативам.

В 2011 году вошел в правление Движения «Республиканская альтернатива». В апреле 2017 года Агаев покинул движение, объяснив это тем, что «не может справляться с порученной ему задачей», добавив, что «каждый должен выполнять ту работу, которая может приносить пользу», - цитировал его заявление Report.az .

Руслан Иззетли был одним из основателей и первым руководителем движение D18, которое было позже переименовано в «Демократия 1918». Оно создано группой активистов в 2014 году с целью продвижения демократических идей в Азербайджане и обеспечения прав человека. Иззетли участвовал в 2014 году в пикете перед посольством России в Баку с требование освобождения Надежды Савченко и журналистки Хадиджи Исмайловой, которая тогда была под арестом в Баку. В 2016 году в День Республики, на акции в Баку участники «Демократия 1918» раздавали розы жителям и рассказывая о забвении демократических ценностей первой Азербайджанской Республики 1918-1920 годах. По окончанию второго 4-летнего срока полномочий Иззетли продолжал деятельность как рядовой член движения.

В декабре 2019 году Руслан Иззетли входил в избирательный блок «Движение» на внеочередных парламентских выборах . 16 февраля 2020 года Иззетли был задержан и доставлен в 18-е отделение Наримановского отдела полиции Баку в связи с предполагаемым участием в протестной акции в знак несогласия с официальными результатами выборов парламента Азербайджана.

В мае 2020 года Руслана Иззетли был призван в армию, несмотря на то, что ранее он был признан негодным к несению службы по состоянию здоровья, а очередное медобследование по линии военкомата должно было состояться лишь в 2023 году. Он считает, что таким образом власти мстили ему за политическую деятельность, участие во внеочередных парламентских выборах 2020 года и протестных акциях после них. Аналогичного мнения придерживались и опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Движение D18 самораспустилась в сентябре 2023 года. "Антидемократическая система в стране и порожденная ею аполитичная среда делают невозможными любые формы политической деятельности. С другой стороны, ограниченность ресурсов не позволяет адекватно реагировать на общественные проблемы и способствовать позитивным изменениям. Мы верим, что когда созреют объективные и субъективные причины, вновь возникнут организации, функционирование которых станет залогом политических перемен", - отмечалось в заявлении движения.

Самед Рагимли – эксперт в области права и правозащитник.

В октябре 2017 года Самед Рагимли как юрист по правам человека координировал защиту прав представителей ЛГБТ во время массовых задержаний. Полицейские рейды и последовавшие задержания проводились в центре Баку и четырех районах города - Насиминском, Наримановском, Сабаильском, Ясамальском с 15 по 30 сентября 2017 года. Около 150 человек были задержаны и подвергнуты насилию - избиениям, пыткам электрошокером и обриванию головы.

В октябре 2019 года Рагимли был среди учредителей избирательного блока "Движение" в Азербайджане, созданного в связи с назначенными на февраль на 2020 года внеочередными парламентскими выборами. Среди своих целей участники блока называли проведение прозрачных, справедливых и свободных выборов .

Летом 2023 года Самед Рагимли входил в состав рабочей группы по защите прав жителей села Союдлу, где в июне полиция провела карательную операцию после акции протеста с требованием решить экологические проблемы . На "Кавказском узле" опубликована справка о событиях в Союдлу.

Рагимли возглавляет созданный в сентябре 2023 года Правовой центр «Защитник». Центр создан для оказания юридической помощи гражданам, права которых нарушены, проведения мониторингов и исследований в области прав и свобод человека. В декабре 2023 года Рагимли, говоря о новых тенденциях в политических репрессиях, развернувшихся в Азербайджане, отметил, что “ситуация с правами человека удручающая. В последние месяцы они настолько усилились, что по масштабам мы их можем сравнить с карательной волной 2013-2015 годов, когда были заведены уголовные дела против десятков местных и иностранных НПО, арестованы практически все ведущие правозащитники страны - Интигам Алиев, Лейла Юнус, Ариф Юнус, Расул Джафаров, журналист-расследователь Хадиджа Исмайлова. Многие были вынуждены бежать из страны, опасаясь произвольных арестов”, - заявлял Рагимли.

Ядигяр Садыглы (известен еще и как Садыгов) входил в руководство оппозиционной партии «Мусават», являлся советником председателя партии, а в 2014-2018 годах зампредом партии (был избран, находясь в тюрьме).

Ядигяр Садыгов был задержан 27 июня 2013 года на основе жалобы ветерана карабахской войны Рашида Керимова из города Ленкорань. Керимов утверждал, что Садыгов и два его товарища беспричинно оскорбили его, а потом избили. Ленкоранский райсуд 13 января 2014 года признал Садыгова виновным в хулиганстве с применением оружия и приговорил к шести годам лишения свободы. 22 июля 2014 года апелляционный суд сократил наказание до четырех лет, а Верховный суд 13 ноября того же года – до 3,5 года. В марте 2016 года Ядигяр Садыгов был досрочно освобожден в соответствии с распоряжением президента о помиловании.

В сентябре 2022 года ЕСПЧ объявил о решении по делу "Садыгов против Азербайджана". В постановлении Страсбургского суда говорится, что в своей жалобе Садыгов утверждал, что был задержан при отсутствии разумных подозрений в совершении им уголовного преступления, и его предварительное заключение было незаконным. Заявитель отмечал, что вышестоящие судебные инстанции в Азербайджане не удовлетворили его жалобы об отмене решения об аресте .

Был признан политзаключенным. В заключении был удостоен премии имени адвоката Исахана Ашурова, учрежденной правозащитной организацией Институт мира и демократии.

В декабре 2023 года в связи с участием в «Платформе III Республика» написал заявление о выходе из партии «Мусават».

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