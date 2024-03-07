Акиф Гурбанов отверг обвинения в контрабанде

07 марта 2024, 02:11

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Руководитель правления "Платформы III Республики" Акиф Гурбанов задержан в качестве подозреваемого по делу о контрабанде валюты. Гурбанов заявил, что силовики подбросили деньги во время обыска.

Как сообщал "Кавказский узел", руководитель правления "Платформы III Республики" Акиф Гурбанов и ее соучредители Араз Алиев и Руслан Иззетли были задержаны 6 марта силовиками.

Группа азербайджанских активистов в декабре 2023 года учредила общественно-политическую структуру "Платформа III Республика". По их мнению, после восстановления контроля над Карабахом Азербайджану необходимы новая "посткарабахская" общественная повестка и переход от авторитаризма к демократии. 18 декабря 2023 года "Платформа III Республики" предложила программу перехода от режима личной власти президента к парламентской республике, внешняя политика которой будет ориентирована на вступление в Евросоюз и НАТО. О тех, кто стоит у истоков нового движения, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Кто создал "Платформу III Республики" в Азербайджане".

Гурбанов задержан сотрудниками главного управления полиции города Баку в качестве подозреваемого, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Шахла Гумбатова. По ее словам, Гурбанову вменяется контрабанда по предварительному сговору группой лиц (статья 206.3.2 УК Азербайджана).

Адвокат отметила, что Гурбанов 6 марта днем был задержан в офисе "Платформы III Республики". В офисе был проведен обыск. "Акиф Гурбанов сказал, что из офиса изъяли 30 тысяч евро, которые сами же сотрудники правоохранительных органов подложили. Фактически 5-6 сотрудников полиции совершили налет на офис. Находившихся там Акифа Гурбанова и члена правления "Платформы III Республики" Руслана Иззетли завели в одну из комнат, а в других комнатах они полностью бесконтрольно совершили какие-то действия. И потом якобы в офисе нашли 30 тысяч евро. Акиф Гурбанов говорит, что эти деньги не принадлежат ни ему, ни этой организации", - сказала Гумбатова.

Она отметила, что в ходе обыска на квартире Гурбанова были изъяты некоторые личные документы.

Защитница подчеркнула, что обыски в офисе и на квартире были проведены без участия адвоката. "Я узнала о задержании уже после того, как был проведен обыск в офисе. Но на обыск в квартире меня не пустили сотрудники полиции", - сообщила Гумбатова. По ее словам, 7 или 8 марта суд рассмотрит ходатайство следствия о предварительном заключении Гурбанова.

В пресс-службе МВД Азербайджана отказ пустить адвоката на обыск в квартире Гурбанова объяснили тем, что она "опоздала на оперативно-разыскное мероприятие", от других комментариев в ведомстве воздержались.

Около полуночи из главного управления полиции Баку были отпущены задержанные днем 6 марта члены правления Платформы III Республика Руслан Иззетли и Араз Алиев. Оба активиста кратко сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что они не отдали свои телефоны и не раскрыли пароли к ним, и потому на них было оказано физическое давление.

"Кавказский узел" также писал, что четыре сотрудника Toplum TV Фарид Исмаилов, Эльмир Аббасов, Мушвиг Джаббаров и Рамиль Бабаев, а также два сотрудника возглавляемого Гурбановым Института демократических инициатив (после создания "Платформы III Республики" гурбанов передавал дела в институте другим активистам - прим. "Кавказского узла"), Али Зейнал и Илькин Ахмедов задержаны по делу о контрабанде. В офисах этих организаций, расположенных в одном помещении, 6 марта прошли обыски.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.