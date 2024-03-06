Три учредителя "Платформы III Республики" задержаны в Баку

06 марта 2024, 18:33

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Руководитель правления "Платформы III Республики" Акиф Гурбанов и ее соучредители Араз Алиев и Руслан Иззетли задержаны силовиками, сообщил представитель платформы.

Как сообщал "Кавказский узел", в конце декабря 2023 года суд в Баку арестовал на 25 суток соучредителя "Платформы III Республики" Араза Алиева по статье о мелком хулиганстве. Соратники связали преследование Алиева с его политической деятельностью. Сам Алиев сообщил адвокату, что был избит силовиками во время задержания. Созданное при участии Алиева движение обладает потенциалом серьезной политической силы, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Группа азербайджанских активистов в декабре 2023 года учредила общественно-политическую структуру "Платформа III Республика". По их мнению, после восстановления контроля над Карабахом Азербайджану необходимы новая "посткарабахская" общественная повестка и переход от авторитаризма к демократии. 18 декабря 2023 года "Платформа III Республики" предложила программу перехода от режима личной власти президента к парламентской республике, внешняя политика которой будет ориентирована на вступление в Евросоюз и НАТО. О тех, кто стоит у истоков нового движения, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Кто создал "Платформу III Республики" в Азербайджане".

Один из соучредителей "Платформы III Республики" Самед Рагимов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что в офисе платформы был произведен обыск. По завершению обыска из офиса вывезли руководителя правления платформы Акифа Гурбанова, и ее членов Араза Алиева и Руслана Иззетли, их увезла полиция.

По словам Рагимова, сейчас проводится обыск на квартире у Гурбанова.

Он отметил, что офис Института демократических инициатив, который возглавляет Акиф Гурбанов, находился в одном помещении с Toplum TV. "Но в связи с переходом в Платформу Акиф Гурбанов решил уйти из института и уже передавал дела другим активистам", - сказал Рагимов, отметив, что сам он в настоящее время находится за рубежом.

Напомним, сегодня в Баку полиция проводит обыск в редакции Интернет-издания Toplum TV. Силовики заблокировали вход в редакцию Toplum TV. Известно о задержании пяти сотрудников Toplum TV.

Toplum TV позиционирует себя как независимый онлайн-ресурс, представляющий площадку для выражения разных мнений об общественно-политических и социально-экономических событиях. Toplum TV работает с 2016 года, в последние два года проект возглавляет журналист-расследователь Хадиджа Исмайлова. На YouTube-канале ресурса на 6 марта 2024 года насчитывается 88,7 тысячи подписчиков, в Instagram*- 31 тысяча, в Facebook*- 22 тысячи, в Telegram- 559 человек.

В Азербайджане арестованы уже шестеро сотрудников интернет-издания Abzas Media: его директор Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, сотрудничавший с изданием активист Мохаммед Кекалов, журналисты Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова. Все они обвинены по делу о контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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