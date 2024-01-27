Активист из "Платформы III Республики" потребовал от силовиков вернуть ноутбук

27 января 2024, 03:15

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Один из двух ноутбуков, которые были изъяты у активиста "Платформы III Республики" Араза Алиева, принадлежит руководителю организации Акифу Гурбанову. Он потребовал от бакинской полиции вернуть его имущество.

Как писал "Кавказский узел", в конце декабря 2023 года суд в Баку арестовал на 25 суток соучредителя "Платформы III Республики" Араза Алиева по статье о мелком хулиганстве. Соратники связали преследование Алиева с его политической деятельностью. Сам Алиев сообщил адвокату, что был избит силовиками во время задержания. Выйдя на свободу 17 января, Алиев рассказал "Кавказскому узлу", что ему так и не вернули изъятые при задержании вещи, в том числе ноутбук и мобильный телефон. 26 января Алиев обратился в полицию с требованием вернуть изъятые личные вещи, в том числе телефон, банковскую карту и ключи от квартиры.

23 декабря 2023 года Араз Алиев перестал выходить на связь, его соратники предположили, что Алиев задержан в связи с созданием "Платформы III Республики". 27-летний Алиев является также членом гражданского движения Nida и преподает в Азербайджанском государственном университете языков. Созданное при участии Алиева движение обладает потенциалом серьезной политической силы, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Подробнее о движении можно прочитать в справке "Кто создал "Платформу III Республики" в Азербайджане".

Вслед за Аразом Алиевым вернуть изъятый силовиками ноутбук потребовал и председатель правления "Платформы III Республики" Акиф Гурбанов. Он заявил, что один из двух ноутбуков, изъятых при задержании Алиева, принадлежал ему. "Когда 23 декабря я во время обеда в кафе поделился с друзьями информацией о том, что за мной следят, Араз Алиев находился в нашем офисе. Выходя из помещения, он на всякий случай взял с собой и мою сумку с ноутбуком», - рассказал Акиф Гурбанов 26 января корреспонденту «Кавказского узла».

При задержании Алиева лица в штатском забрали у него оба ноутбука, продолжил он. «Более месяца мы не можем получить какую-либо информацию об изъятых у Араза вещах, в том числе ноутбуках. Адвокат Араза Алиева во время защиты также обращался в правоохранительные и судебные органы, чтобы вещи и компьютеры вернули, но тщетно», - отметил председатель правления "Платформы III Республики"

При этом он указал, что во время содержания Алиева под стражей от него требовали включить компьютер Гурбанова. «Но поскольку Араз не знал мой пароль и компьютер был марки Macbook, включить его было невозможно. Потом у него хотели взять показания против меня, чтобы он сказал, что «я якобы при себе ношу иностранную валюту» и он «неоднократно» был «свидетелем» обмена мной валюты», - далее отметил Гурбанов.

При этом, он отмечает, что «если бы даже Араз Алиев был бы свидетелем наличия у меня иностранной валюты и обмена мной денег, в этом ничего удивительного не было бы». «Я уже писал в социальных сетях и сейчас через СМИ довожу до сведения правительства и правоохранительных органов, что наличие у него иностранной валюты и обмен мной денег вполне нормален. Ибо и я, и моя супруга в прошлые годы имели официальные доходы в иностранной валюте, мы за эту деятельность платили налоги и другие выплаты», - подчеркнул Гурбанов.

Он также сообщил, что 26 января официально обратился в МВД для внесения ясности по вопросу изъятия его ноутбука. «Если ко мне есть какие-либо претензии, обвинения, пусть они объявят об этом. Если нет, то пусть примут меры по возвращению изъятых у Араз Алиева вещей, в том числе моего ноутбука», - указал Гурбанов.

Араз Алиев подтвердил корреспонденту «Кавказского узла», что один из ноутбуков, изъятых у него лицами в штатском, принадлежал Гурбанова, и во время содержания под стражей у него добивались показаний против него, однако этого не сделал.

Ранее Араз Алиев, не называя имени, говорил, что у него силовики пытались получить информацию о некоторых членах платформы. "Меня спрашивали, куда я шел, с кем и зачем должен был встречаться, интересовались деятельностью "Платформы III Республики", моей ролью в этой структуре, источниками финансирования организации. Потом они пытались получить у меня информацию о конкретных участниках организации. Тон разговора менялся: то предлагали "договориться", то оказывали давление и даже угрожали. Мне говорили, что если я с ними "договорюсь", то на следующий день суд освободит меня, назначив незначительный штраф. Мне напоминали про "определенные достижения", очевидно, имея в виду мою научную и преподавательскую деятельность, - и потому они, дескать, не хотели бы, чтобы моя карьера "на этом закончилась", - пояснил активист.

Личные вещи, изъятые при задержании, должны возвращаться владельцу после его освобождения, указал адвокат Немат Керимли, представлявший интересы Алиева в административном деле. По его словам, он уже обращался в суд и полицию для выяснения мест хранения вещей Алиева и обеспечения их возвращения, однако никакой реакции не поступило. Если вещи используются для какого-либо расследования, то это должно осуществляться по решению суда и владельцы должны быть поставлены об этом известность, сказал адвокат.

Представители пресс-службы МВД оказались не доступны для комментариев, в пресс-службе ведомства не ответили на неоднократные звонки, передает корреспондент "Кавказского узла".

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