Соратники сообщили об исчезновении азербайджанского активиста Араза Алиева

24 декабря 2023, 01:39

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В Азербайджане соучредители общественно-политической структуры "Платформа III Республики" сообщили об исчезновении соратника Араза Алиева. Они полагают, что Алиев задержан в связи с политической деятельностью.

Как писал "Кавказский узел", группа азербайджанских активистов учредила новую общественно-политическую структуру "Платформа III Республика". По их мнению, после восстановления контроля над Карабахом стране необходима новая "посткарабахская" общественная повестка и переход от авторитаризма к демократии. 18 декабря "Платформа III Республики" предложила программу перехода от режима личной власти президента к парламентской республике, внешняя политика которой будет ориентирована на вступление в Евросоюз и НАТО.

В Азербайджане соратники сообщили 23 декабря об исчезновении одного из учредителей "Платформы III Республики" Араза Алиева.

Алиев перестал выходить на связь 23 декабря с 18.00 по местному времени (17.00 мск), сообщил корреспонденту "Кавказского узла" действующий председатель правления платформы Акиф Гурбанов. "Мы должны были встретиться в кафе. В последний раз мы с ним говорили по телефону в 18.00. Однако на встречу он не пришел и перестал выходить на связь. Звонки на его телефон не доходят. Со своими близкими он также не связывался. Вероятно, он задержан", - сказал Гурбанов.

Он сообщил, что есть угроза задержания и его самого. "Я заметил на улице снаружи кафе лиц, похожих на оперативников. Они демонстративно смотрели на меня. Я не выходил из кафе, пытаясь телефонными звонками прояснить судьбу Араза, говорил с адвокатами. После того как к кафе прибыли активисты, журналисты и адвокаты, оперативники ретировались", - сказал Гурбанов.

По словам Гурбанова, собравшиеся активисты, журналисты и адвокаты сопроводили его до дома. "Однако в любой момент меня могут задержать", - сказал Гурбанов.

Все это, продолжил он, связано с деятельностью платформы. "Очевидно, что это связано с нашими попытками вывести страну из тьмы. Видимо, создание "Платформы III Республики" всерьез встревожило режим. Ибо мы хотим управляемое общество в Азербайджане превратить в самоуправляемое общество. Наш основной лозунг – подчиняемся не одному человеку, а праву", - сказал Гурбанов.

Другой соучредитель Платформы, глава правового центра "Защитник" Самед Рагимли сказал, что к полуночи прояснить судьбу Алиева не удалось.

"Вряд ли уже [ночью] адвокатам также удастся узнать, каким органом, на каких основаниях задержан Араз Алиев", - отметил активист.

По словам Рагимли, Алиеву 27 лет, он, помимо участия в Платформе, является также членом гражданского движения Nida, преподает в Азербайджанском государственном университете языков.

Получить комментарии в МВД корреспонденту "Кавказского узла" не удалось.

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