Азербайджанский оппозиционер Алиев заявил о попытках силовиков завербовать его

19 января 2024, 04:54

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Соучредитель "Платформы III Республики" Араз Алиев, освободившийся после 25 суток административного ареста, рассказал о содержании допроса, которому его подвергли силовики, и о предложенной ими сделке.

Как писал "Кавказский узел", в конце декабря суд в Баку арестовал на 25 суток соучредителя "Платформы III Республики" Араза Алиева по статье о мелком хулиганстве. Соратники связали преследование Алиева с его политической деятельностью. Сам Алиев сообщил адвокату, что был избит силовиками во время задержания. Апелляционную жалобу защиты Алиева суд отклонил.

23 декабря Араз Алиев перестал выходить на связь, сообщил председатель правления "Платформы III Республики" Акиф Гурбанов. Соратники предположили, что Алиев задержан в связи с созданием "Платформы". 27-летний Алиев является также членом гражданского движения Nida и преподает в Азербайджанском государственном университете языков. Созданное при участии Алиева движение обладает потенциалом серьезной политической силы, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Подробнее о движении рассказывается в справке "Кто создал "Платформу III Республики" в Азербайджане".

Араз Алиев вышел на свободу вечером 17 января, полностью отбыв назначенный ему срок административного ареста. Оппозиционер заявил корреспонденту "Кавказского узла", что не совершал вменяемых ему административных правонарушений - ни мелкого хулиганства, ни неповиновения полиции.

По словам Алиева, он был задержан на улице людьми в штатском, которые насильно посадили его в автомобиль и привезли в полицию. "В связи с этим мой адвокат Немат Керимли написал жалобу в Генеральную прокуратуру. Во время ареста представители прокуратуры пришли ко мне, взяли показания. Во время содержания в изоляторе для административно арестованных у меня не было проблем. Напротив, это был период обогащения жизненным опытом - я еще больше укрепился в своих убеждениях", - отметил Алиев.

Как утверждает оппозиционер, после задержания его несколько раз допрашивали. Первый допрос проводили люди в штатском, которые не представились и не сообщили, из какого они ведомства.

"Меня спрашивали, куда я шел, с кем и зачем должен был встречаться, интересовались деятельностью "Платформы III Республики", моей ролью в этой структуре, источниками финансирования организации. Потом они пытались получить у меня информацию о конкретных участниках организации. Тон разговора менялся: то предлагали "договориться", то оказывали давление и даже угрожали. Мне говорили, что если я с ними "договорюсь", то на следующий день суд освободит меня, назначив незначительный штраф. Мне напоминали про "определенные достижения", очевидно, имея в виду мою научную и преподавательскую деятельность, - и потому они, дескать, не хотели бы, чтобы моя карьера "на этом закончилась", - пояснил активист.

Алиев подчеркнул, что ответил отказом на предложение силовиков о сделке. «Они ушли, но сказали, что вновь придут на следующий день и продолжат "беседу". Я понимал, что у них есть 48 часов (срок предъявления уголовного обвинения, - прим. "Кавказского узла"), чтобы меня удерживать. Не знаю, что произошло в тот вечер, но на следующее утро меня вдруг спешно отвезли в суд, мне даже не позволили связаться с адвокатом. Был постановочный процесс, мне назначили 25 суток административного ареста", - добавил он.

Араз Алиев отметил, что физическую силу к нему применяли только при задержании, однако изъятые вещи, среди которых ноутбук и мобильный телефон, ему до сих пор не вернули. "Я даже не знаю, где их хранят", - сказал активист.

Представители прокуратуры не сообщали о результатах проверке по жалобе Алиева на физическое насилие при задержании, сообщил адвокат активиста Немат Керимли. "Пока никакой информации из прокуратуры нет. Мы еще немного подождем, и потом я подам официальный запрос", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Представители Генпрокуратуры Азербайджана оказались недоступны для комментариев. Получить комментарии в МВД корреспонденту "Кавказского узла" также не удалось.

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