Азербайджанский активист Алиев заявил об избиении силовиками

25 декабря 2023, 19:40

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Соучредитель "Платформы III Республики" Араз Алиев, арестованный по обвинению в мелком хулиганстве, сообщил адвокату, что был избит силовиками во время задержания. Созданное при участии Алиева движение обладает потенциалом серьезной политической силы, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 25 декабря стало известно, что суд в Баку арестовал на 25 суток соучредителя "Платформы III Республики" Араза Алиева, признав его виновным в мелком хулиганстве. Соратники связали преследование Алиева с его политической деятельностью.

23 декабря оАраз Алиев перестал выходить на связь, сообщил председатель правления "Платформы III Республики" Акиф Гурбанов. Соратники предположили, что Алиев задержан в связи с созданием "Платформы". 27-летний Алиев является также членом гражданского движения Nida и преподает в Азербайджанском государственном университете языков.

Алиев пожаловался на избиение при задержании

Сегодня адвокат Немат Керимли встретился с Аразом Алиевым в пункте содержания лиц, арестованных в административном порядке, в Бинагадинском районе Баку. По словам Керимли, активист рассказал ему об обстоятельствах задержания и сообщил, что был избит. "Араз Алиев был задержан 23 декабря вечером на улице лицами в штатском. При задержании силовики оказали физическое давление на Алиева. Когда они сажали его в машину, нанесли ему несколько ударов по голове. Потом Алиева доставили в 24-е отделение Низаминского районного управления полиции Баку. Там у него отобрали ноутбук. Потом составили протокол о том, что Алиев якобы на улице «безадресно нецензурно выражался», а когда сотрудники полиции сделали ему замечание, он «не подчинился». Утром 24 декабря Алиева доставили в Низаминский районный суд, который приговорил его к 25 суткам ареста, признав виновным по статьям 510 (мелкое хулиганство) и 535.1 (неподчинение полиции) Кодекса об административных поступках. Араз Алиев, естественно, не признал своей вины", - сказал Немат Керимли корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что в ближайшие дни подаст апелляцию на арест Алиева и отдельную жалобу в прокуратуру в связи с физическим давлением на активиста. "Согласно законодательству, у нас есть три дня на подачу апелляции. Этот срок истекает 26 декабря. Мы уложимся в эти сроки. Потом еще в течение трех дней суд должен рассмотреть апелляцию. Права Алиева были грубо нарушены: после задержания ему не позволили связаться с близкими, пригласить адвоката по выбору, административное производство основано только на показаниях самих полицейских", - сказал Керимли.

Супруга Алиева Гюлара Исмайлова сообщила корреспонденту «Кавказского узла», что после задержания мужа смогла поговорить с ним по телефону только сегодня, 25 декабря. "Я отнесла в пункт содержания для Араза сменную одежду, воду. Встречи нам не дали. Вместо этого Аразу позволили сделать короткий звонок. Араз сообщил, что в субботу вечером его задержали, когда он шел на встречу с соратниками из «Платформы III Республики». Он приехал на такси по назначенному адресу, и его на улице схватили. Задержание оформили в 21.30, хотя в реальности Араза схватили около шести вечера", - рассказала Исмайлова.

Она сообщила, что и сама подвергалась давлению со стороны полиции. "После исчезновения мужа мы не могли прояснить его судьбу. Я многократно звонила на «горячую линию» МВД, но тщетно. Около полудня воскресенья я пошла к зданию МВД и развернула там плакат «Где Араз Алиев?». Я стал громко требовать предоставления информации о моем муже. Меня там задержали и отвели в расположенное поблизости 9-е отделение полиции. Там я объяснила цели своей акции. Меня поддержать пришли феминистки. Когда полицейский начальник узнал среди них одну из активных членов феминистского движения Гюльнару Мехтиеву, он был буквально разгневан. Он заявил мне, что если увидит меня на протестных акциях феминисток, то арестует меня. Я сама действительно феминистка, однако в протестных акциях не участвовала, больше была занята просветительскими делами. Несмотря на угрозы и давление на меня, после акции МВД подтвердило наконец, что Араз задержан и арестован на 25 суток", - рассказала жена Алиева.

Она сочла обвинения в адрес мужа сфабрикованными. "Араз не то что не выражается бранными словами, но он даже голос ни на кого не повышает. Однако мой муж активно занимается общественной деятельностью, а недавно они с единомышленниками создали «Платформу III Республики». Скорее всего, политическая деятельность и стала причиной ареста Араза", - сказала Исмайлова.

Арест Алиева поставил их семью в сложное материальное положение, добавила она. "Нас в семье двое с Аразом. Работает только он. Я как гендер-активистка занимаюсь на общественной основе феминистской деятельностью. Мы фиксируем факты бытового насилия, стараемся оказать консультативную помощь жертвам, предаем эти факты огласке. Я еще занимаюсь повышением образования, в настоящее время изучаю специальность проект-менеджера. Араз меня поддерживает в этой деятельности. Мы с Аразом из регионов Азербайджана. В Баку у нас нет жилья, мы снимаем квартиру. В начале следующего месяца Араз должен был получить зарплату и внести ежемесячную плату за квартиру. Теперь я не знаю даже, как будет", - сказала Гюлара Исмайлова.

Араз Алиев – один из членов правления гражданского движения Nida, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» член Nida Эльмир Аббасов. "Наше движение занимается общественной деятельностью. Араз Алиев как член правления занимается вопросами просветительской работы с молодежью, проведением общественных обсуждений с участием молодежи по различным актуальным темам жизни страны. Он обладает хорошими знаниями в области политики, истории и других общественных наук, преподает в университете историю философии", - рассказал он.

Аббасов подверг сомнению версию о «хулиганстве» Араза Алиева. "Он очень образованный, культурный, интеллигентный человек. В Nida он занимается общественной деятельностью и, насколько я знаю, никогда не сталкивался с рисками и угрозами ареста. Однако недавно Араз стал одним из основателей «Платформы III Республика», а эта структура провозгласила конкретные политические цели и представила себя обществу как оппозиционную структуру", - сказал он.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил на 7 февраля 2024 года внеочередные президентские выборы. Очередные выборы президента должны были состояться в 2025 году: Ильхам Алиев был избран президентом Азербайджана на семилетний срок 11 апреля 2018 года. Цель внезапного назначения внеочередных выборов при отсутствии условий для честной политической борьбы - продлить власть Алиева, заявили оппозиционные политики. Назначить выборы на февраль 2024 года Алиева сподвигли изменения в геополитике и стремление снизить шансы потенциальных соперников, сочли политологи.

Аналитики оценили политический потенциал "Платформы III Республики"

В Азербайджане и ранее создавались структуры, строящие свою деятельность на идеях республиканства, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы.

"Платформа III Республики" чем-то напоминает идеи движения «Республиканская альтернатива» (РЕАЛ), которое впоследствии стало партией. РЕАЛ была создана накануне конституционного референдума 2009 года, когда из Основного закона убрали ограничение на пребывание одного лица на посту президента страны. Создатели РЕАЛ усмотрели в этом угрозы республиканскому устройству страны и стали активно выступать против референдума. Власти направили на РЕАЛ острие своих репрессий. Лидер движения Ильгар Мамедов был отправлен в тюрьму и провел там 5 лет. Однако впоследствии власть как-то смирилась с существованием этой политической организации и зарегистрировала ее партией и даже оправдала Мамедова во исполнение решения ЕСПЧ", - рассказал он.

По его словам, РЕАЛ внесла коррективы в свою деятельность. "Очевидно, по тактическим соображениям, партия не сильно выпячивает идеологические принципы РЕАЛ, фокусируясь на злободневных вопросах жизни страны, стараясь влиять на принимаемые в государстве решения. Примечательно, что власти стали прислушиваться к голосу РЕАЛ. Член политкомитета, экономист Натиг Джафарли уже приглашался на встречу с руководством Центробанка страны, госкомпании «Азербайджанские авиалинии». Примечательно: эти встречи проводились после его критики денежной политики, высоких цен на авиабилеты. Кстати, сейчас авиакомпания немного снизила цены и предоставляет существенные скидки не в пиковые времена. Безусловно, был услышан голос не только Джафарли, и но и в целом общественного мнения. Кстати, РЕАЛ даже имеет депутата в парламенте - Эркина Гадирли, который на международных площадках, в отличие от официального Баку, демонстрирует прозападную позицию, в том числе в вопросе поддержки Украины", - сказал Джуварлы.

С другой стороны, РЕАЛ "видимо, избегает радикальной риторики", чтобы не отпугнуть свой потенциальный электорат – представителей образованной молодежи, малого и среднего бизнеса, людей творческих профессий, людей наемного интеллектуального труда, отметил аналитик. "Для РЕАЛ, думаю, сейчас главное - сохранить и постепенно усиливать влияние партии на общественное мнение", - сказал он.

«Платформа III Республики» - это новая политическая группа, которой необходимо заявить о себе, отметил Джуварлы. "Там собрались достойные люди, известные своей компетентностью, активной гражданской позицией. То, что они объявили себя в день назначения президентских выборов, думаю, что случайность. Потому что, во-первых, выборы были назначены внезапно, во-вторых, за короткое время новой структуре, не имеющей даже подразделений в регионах, сложно принять участие на выборах со своим кандидатом. Скорее всего, действительно выбор даты 7 декабря для объявления платформы был связан с 105-й годовщиной со дня создания первого заседания парламента Азербайджанской демократической республики, чтобы подчеркнуть приверженность основателей нового движения парламентаризму и республиканству", - сказал аналитик.

Но, по его мнению, "Платформа" имеет потенциал, чтобы превратиться в серьезную политическую силу. "Это видят и понимают, конечно, власти. Поэтому можно ожидать на них давления со стороны правительства. Если они не дрогнут, продолжат деятельность, то, думаю, к следующим парламентским выборам, которые должны состояться в 2025 году, но могут стать и досрочными, "Платформа" может прийти как новая политическая сила. В любом случае, появление "Платформы" на фоне политического застоя в стране стало заметным событием в общественной жизни", - сказал Джуварлы.

На фоне подготовки к выборам власти Азербайджана усилили преследование журналистов и оппозиционных активистов, чтобы минимизировать выступления с критикой действующей власти, рассказали "Кавказскому узлу" аналитики Зохраб Исмаил и Арастун Оруджлу. Исход выборов предрешен, а к репрессиям власти прибегают с целью полного искоренения инакомыслия, возразил Чингиз Султансой.

Идеи «Платформы III Республики» могут стать привлекательными для тех, кто хочет перемен в Азербайджане и верит в их возможность, считает политический обозреватель агентства Turan Тофиг Тюркель.

"Политический ландшафт Азербайджана на протяжении трех десятилетий был биполярным. На одном полюсе была несменяемая власть, опирающаяся на правящую партии «Ени Азербайджан» и создавшаяся вокруг себя еще десятки декоративных партий. На другом полюсе расположилась непримиримая оппозиция последователей Народного фронта конца 1980-х - начала 1990-х годов, в лице партий Народного фронта и «Мусават». Периодически появляются политические структуры, претендующие на роль третьей силы. В этом смысле можно отметить партию «Республиканская альтернатива»", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению аналитика, «Платформа III Республики» также может претендовать на роль третьей силы. "Однако сейчас, на фоне высокого рейтинга власти и президента Ильхама Алиева в связи с восстановлением территориальной целостности страны и концентрацией режимом крупных административных, финансовых и медийных ресурсов, вряд ли какая-либо оппозиционная сила может противостоять ему. Однако в перспективе «Платформа III Республики» может постепенно занять свою нишу в политической жизни страны, привлечь на свою сторону тех, кто не поддерживает власть, но и разуверился в традиционной оппозиции", - сказал Тюркель.

В предстоящих президентских выборах "Платформа" не будет участвовать в качестве политической силы со своим кандидатом, сказал ранее соучредитель платформы, политолог Эльман Фаттах. "Мы только объявили о своем создании, и сейчас проходит процесс становления структуры. У нас не будет своего кандидата, но к выборам мы выразим отношение отдельным позиционным документом", - заявил он.

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