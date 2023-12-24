Азербайджанский активист Алиев арестован на 25 суток

24 декабря 2023, 16:49

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Суд в Баку отправил под административный арест соучредителя "Платформы III Республики" Араза Алиева, признав его виновным в мелком хулиганстве. Соратники связали преследование Алиева с его политической деятельностью.

Как писал "Кавказский узел", 23 декабря один из учредителей общественно-политической структуры "Платформа III Республики" Араз Алиев перестал выходить на связь, сообщил председатель правления платформы Акиф Гурбанов. Соратники предположили, что Алиев задержан в связи с созданием "Платформы". 27-летний Алиев является также членом гражданского движения Nida и преподает в Азербайджанском государственном университете языков.

Группа азербайджанских активистов 8 декабря объявила о создании общественно-политической структуры "Платформа III Республика". По их мнению, после восстановления контроля над Карабахом стране необходима новая "посткарабахская" общественная повестка и переход от авторитаризма к демократии. 18 декабря "Платформа III Республики" предложила программу перехода от режима личной власти президента к парламентской республике, внешняя политика которой будет ориентирована на вступление в Евросоюз и НАТО.

Сегодня соратникам удалось прояснить судьбу Араза Алиева, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Акиф Гурбанов. "Наши опасения подтвердились: Араза Алиева задержала полиция. Сегодня Низаминский районный суд [Баку] приговорил его к 25 суткам административного ареста, признав виновным в «мелком хулиганстве»", - сказал он.

Гурбанов назвал обвинение абсурдным. "Конечно, в этот абсурд мы не верим. Араз Алиев интеллигентный молодой человек, преподаватель вуза. Конечно же, он не станет нарушать общественный порядок, с кем-то ругаться. Деталей дела мы не знаем. Завтра (25 декабря) адвокат возьмет решение суда, и мы узнаем, что там написали. На решение суда будет подана апелляционная жалоба. Очевидно, что арест Араза Алиева связан с деятельностью нашей платформы. Заявленные нами цели борьбы за переход Азербайджана с авторитарных методов управления к парламентской республике, похоже, серьезно встревожили власти", - сказал лидер движения.

Права Алиева при задержании и после него были грубо нарушены, добавил он. "Со вчерашнего дня адвокаты и медиа интенсивно были заняты выяснением места содержания Араза Алиева. Однако госорганы не предоставляли информацию. Был заключен договор с адвокатом Нематом Керимли. Он официально звонил на горячую линию «102» МВД и дежурную службу аппарата омбудсмена. Но не мог получить информацию о месте содержания Араза Алиева, чтобы поехать туда, вручить адвокатский ордер и получить встречу с ним. Хотя согласно законодательству, задержавший лицо орган должен немедленно информировать его близких и адвоката об этом, допустить к нему защитника по выбору. Только во второй половине дня нам подтвердили арест Араза Алиева", - рассказал Гурбанов.

23 декабря Гурбанов сообщил, что есть угроза задержания и его самого. "Я заметил на улице снаружи кафе лиц, похожих на оперативников. Они демонстративно смотрели на меня. Я не выходил из кафе, пытаясь телефонными звонками прояснить судьбу Араза, говорил с адвокатами. После того как к кафе прибыли активисты, журналисты и адвокаты, оперативники ретировались", - рассказал он в тот день.

Сегодня, по словам Гурбанова, он пока не выходил из дома. "Реакции от госорганов по поводу моего вчерашнего заявления о готовящемся моем задержании не поступало", - отметил он.

Адвокат Немат Керимли подтвердил корреспонденту «Кавказского узла», что с вечера субботы (23 декабря) не мог добиться от полиции ответов на вопросы, задержан ли Алиев, и если да, то по каким основаниям и где он содержится.

"В понедельник я получу в Низаминском суде решение об аресте и подам апелляционную жалобу. То, что после задержания ему не позволили связаться с близкими, пригласить адвоката по выбору, является грубым нарушением Конституции, законов Азербайджана, Европейской конвенции прав и свобод человека", - сказал Керимли.

Сотрудник пресс-службы МВД Азербайджана Ибрагим Амирасланов сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что Араз Алиев арестован решением суда на 25 суток по статье 510 (мелкое хулиганство) Кодекса об административных проступках.

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