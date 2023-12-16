Азербайджанские аналитики поспорили о подоплеке преследований журналистов и активистов

16 декабря 2023, 17:27

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Новая волна преследований журналистов и оппозиционных активистов начата властями Азербайджана, чтобы минимизировать критические выступления в преддверии президентских выборов, указали аналитики Зохраб Исмаил и Арастун Оруджлу. Исход выборов предрешен, а к репрессиям власти прибегают с целью полного искоренения инакомыслия, возразил Чингиз Султансой.

Как писал "Кавказский узел", 15 декабря норвежские правозащитники призвали власти Азербайджана прекратить репрессии оставшихся в стране свободных СМИ. За последние 25 дней по меньшей мере 11 журналистов и правозащитников были задержаны в Азербайджане по сомнительным обвинениям, в том числе пять журналистов Abzas Media, указали они.

20 ноября были задержаны, а на следующий день арестованы директор издания Ульви Гасанли (Гасанлы), главный редактор Севиндж Вагифгызы и сотрудничавший с Abzas Media активист Мохаммед Кекалов. Все они обвинены в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысячах евро. 1 декабря по этому же делу была арестована журналистка Наргиз Абсаламова, а 14 декабря - журналист-расследователь Хафиз Бабалы, который, в частности, публиковал свои материалы в Abzas Media. Кто создает контент Abzas Media, и кому были посвящены громкие расследования, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

Число арестованных за последний месяц в Азербайджане журналистов, общественных активистов и политиков превысило 11, а среди стран-членов ОБСЕ Азербайджан лидирует по числу арестованных журналистов, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель организации "Институт прав медиа" Халид Агалиев.

По его мнению, причина репрессий в отношении независимых СМИ заключается в намерении власти ограничить критику ее действий. "Если анализировать выдвинутые против журналистов обвинения, видно отсутствие фактической вины", - сказал Агалиев.

Исполнительный директор объединения "Содействие свободной экономике" Зохраб Исмаил сравнил новую волну репрессий с аналогичными преследованиями в 2013-2014 годах. "Может, в ожидании грядущих геополитических потрясений и внеочередных президентских выборов власть хочет задушить оставшиеся независимые голоса и общественно-политических активистов", - поделился он своим мнением с корреспондентом "Кавказского узла".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил на 7 февраля 2024 года внеочередные президентские выборы. Цель внезапного назначения выборов при отсутствии условий для честной политической борьбы - продлить власть Алиева, заявили оппозиционные политики. Назначить выборы на февраль Алиева сподвигли изменения в геополитике и стремление снизить шансы потенциальных соперников, сочли политологи.

Азербайджанский политэмигрант, руководитель аналитического центра "Восток-Запад" Арастун Оруджлу также связал репрессии с внеочередными президентскими выборами, которые, по его мнению, пройдут в условиях несравнимо более сложных, чем прежде, за исключением президентских выборов в 2003 году.

"Победу Ильхама Алиева в 2003 году фактически определило совместное решение Запада и России, фактически приведших его к власти. Даже в 2003 году не было такого геополитического напряжения. Сейчас максимально напряженные американско-российские отношения, на виду борьба этих сил за Южный Кавказ. Холодные отношения между Турцией и Россией вызваны конкуренцией двух стран на Южном Кавказе. Москва хочет ослабить влияние турок в регионе", - пояснил Арастун Оруджлу корреспонденту "Кавказского узла".

Ильхам Алиев занимает должность президента с 2003 года. Благодаря принятым в 2002 году поправкам к Конституции Азербайджана, его отец Гейдар Алиев сумел фактически передать власть сыну. 15 октября 2003 года Ильхам Алиев победил в первом же туре президентских выборов, получив 77% голосов избирателей. При этом очередные выборы президента должны были состояться в 2025 году: Алиев был избран президентом на семилетний срок 11 апреля 2018 года.

По мнению Оруджлу, власть "традиционным для нее способом давит на внутреннюю оппозицию и показывает зубы Западу". "Аресты журналистов, политического активиста от партии "Мусават" Тофига Ягублу и других активистов означают новую волну репрессий. Это только начало. Не исключаю продолжение арестов, они охватят не только активистов и журналистов, но могут распространиться на бывших и настоящих руководителей государства", - сказал аналитик.

Власти страны не могут либо не хотят остановить коррупцию и спад экономики, и "для предотвращения социального бунта власть убирает неугодных людей", считает Оруджлу. "Власти важно провести выборы 7 февраля так же уверенно и гарантированно для себя, как раньше, поэтому аресты и репрессии продолжатся, и мы услышим еще более абсурдные обвинения. Не исключаю физическое насилие, избиения, даже политические убийства, так как есть внешние силы, заинтересованные в дестабилизации в Азербайджане", - сказал он, отметив, что в этих условиях "грубая сила остается для власти единственным инструментом контроля событий".

В свою очередь бывший глава "Бакинского пресс-клуба", политэмигрант Чингиз Султансой считает, что аресты журналистов и политиков не связаны с подготовкой к президентским выборам. В феврале будут проводиться не выборы, а "очередная симуляция, имитация выборов", на которой не будет наблюдателей от демократических стран, пояснил он.

"Наше демократическое общество, партии могут в них участвовать, но надежды на их победу и отстаивания собранных голосов нет. Силы общества сломлены. Тогда зачем [властям] репрессии? Они не связаны с выборами. Репрессии проводятся для окончательного уничтожения гражданского демократического общества, в предверии окончания российско-украинского конфликта. Азербайджанское руководство готовится к худшему для него сценарию краха России и прекращения путинской поддержки. Вот что для себя считает опасностью президент Ильхам Алиев, в этом причина репрессий", - сказал Султансой корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, оппозиционная партия "Мусават" отказалась выдвигать своего кандидата в президенты или поддерживать кого-либо из кандидатов, заявив об отсутствии условий для честной политической конкуренции.

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