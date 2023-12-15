Партия "Мусават" отказалась от участия в выборах президента Азербайджана

15 декабря 2023, 17:45

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Оппозиционная азербайджанская партия "Мусават" отказалась выдвигать своего кандидата или поддерживать кого-либо из кандидатов на внеочередных президентских выборах, заявив об отсутствии условий для честной политической конкуренции.

Как писал "Кавказский узел", президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил на 7 февраля 2024 года внеочередные президентские выборы. Цель внезапного назначения выборов при отсутствии условий для честной политической борьбы - продлить власть Алиева, заявили оппозиционные политики. Назначить выборы на февраль Алиева сподвигли изменения в геополитике и стремление снизить шансы потенциальных соперников, сочли политологи. 15 декабря правящая партия выдвинула кандидатом в президенты своего председателя, действующего главу государства Ильхама Алиева.

Ильхам Алиев занял должность президента в 2003 году. Благодаря принятым в 2002 году поправкам к Конституции Азербайджана, его отец Гейдар Алиев сумел фактически передать власть сыну. 15 октября 2003 года Ильхам Алиев победил в первом же туре президентских выборов, получив 77% голосов избирателей.

Правление партии "Мусават” 15 декабря обсудило общественно-политическую ситуацию в стране. Участники заседания осудили задержание члена “Мусават” и координационного центра Национального совета демократических сил Тофига Ягублу.

"Уголовное преследование Тофига Ягублу - это давление на "Мусават", в целом на оппозицию, шаг, направленный на нагнетание страха в обществе”, - сказал корреспонденту “Кавказского узла” глава пресс-службы партии “Мусават” Мустафа Гаджибейли.

Член партии "Мусават" и координационного центра Национального совета демократических сил Тофиг Ягублу был задержан в Азербайджане днем 14 декабря. При обыске в доме Ягублу силовики обнаружили деньги в разных валютах, которые, по словам дочери политика, не принадлежат ее родителям. Адвокат выяснил, что оппозиционер задержан в качестве подозреваемого в “мошенничестве”, “подделке документов” и “использовании фальшивых документов”. Ягублу отверг эти обвинения и связал уголовное дело со своей оппозиционной деятельностью.

Партия также осудила аресты “за последние дни около 10 журналистов, в том числе сотрудника агентства Turan, известного журналиста-расследователя Хафиза Бабалы. "Эти аресты являются продолжением давней политики режима по подавлению свободы слова и медиа. Мы требуем освобождения Ягублу, всех арестованных журналистов и других политзаключенных”, - продолжил Гаджибейли.

13 декабря силовики задержали журналиста-расследователя Хафиза Бабалы, который, в частности, публиковал свои материалы в Abzas Media. Он привлечен к ответственности по делу сотрудников Abzas Media. 20 ноября были задержаны, а на следующий день арестованы директор издания Ульви Гасанли (Гасанлы), главный редактор Севиндж Вагифгызы и сотрудничавший с Abzas Media активист Мохаммед Кекалов. Все они обвинены в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысячах евро. 1 декабря по этому же делу была арестована журналистка Наргиз Абсаламова. О том, кто делает Abzas Media, и кому были посвящены громкие расследования, также рассказывается в краткой справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". Также были арестованы директор YouTube-проекта Kanal-11 Теймур Керимов, сотрудник Kanal-13 Руфат Мурадлы и директор этого телеканала Азиз Оруджев.

В ходе заседания правления "Мусават" были обсуждены и предстоящие 7 февраля 2024 года внеочередные президентские выборы.

В пресс-релизе партии говорится, что ранее "Мусават" призвала власти создать предвыборную демократических обстановку, освободить всех политзаключенных, обеспечить свободу собраний и выражения, представительство всех политических сил в избирательных комиссиях". "Однако эти призывы были оставлены без внимания и ответа, напротив, после назначения внеочередных президентских выборов репрессии еще более усилились", далее сказано в сообщении.

“Власти, внезапно назначив внеочередные выборы без проведения предварительных общественных обсуждений, свели к минимуму возможности политической оппозиции и слоев населения, выступающих за демократические перемены подготовиться к ним. Режим преднамеренно создал ситуацию проведения выборах в обстановке цейтнота. И это отвечает интересам власти превратить выборы в формальную процедуру", - заявил корреспонденту “Кавказского узла” глава партии Ариф Гаджилы.

По его словам, "правление партии пришло к выводу о бессмысленности участия в этих выборах, которые в обстановке отсутствия условий для честной политической конкуренции станут формальной процедурой". "С учетом этого, на заседании правления "Мусават" было принято решение о неучастии партии в внеочередных президентских выборах, назначенных на 7 февраля”, - резюмировал Гаджилы.

Партия не будет выдвигать на выборах своего кандидата, не будет она поддерживать и кого-либо из других кандидатов, подчеркнул глава пресс-службы партии "Мусават" Мустафа Гаджибейли.

“В условиях отсутствия справедливой политической конкуренции выборы не могут отражать свободное волеизъявление избирателей, а если нет демократического процесса, то и вообще нет смысла участвовать в этом фарсе", - сказал Гаджибейли корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, очередные выборы президента должны были состояться в 2025 году: Ильхам Алиев был избран президентом Азербайджана на семилетний срок 11 апреля 2018 года.

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