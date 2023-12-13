Правозащитники призвали власти Азербайджана обеспечить честные выборы президента

13 декабря 2023, 00:26

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Чтобы обеспечить честную политическую конкуренцию на выборах президента, власти Азербайджана должны прекратить давление на СМИ и правозащитников, предоставить партиям свободу собраний и демонстраций, а также пригласить международных наблюдателей. Сжатые сроки избирательной кампании практически лишают оппозицию возможности выдвинуть своих кандидатов и собрать подписи в их поддержку, отметили азербайджанские правозащитники и эксперты по выборам.

Как писал "Кавказский узел", президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении на 7 февраля 2024 года внеочередных президентских выборов. Внезапное назначение в Азербайджане внеочередных президентских выборов при отсутствии условий для честной политической борьбы имеет цель продлить власть Алиева, констатировали оппозиционные политики. Назначить выборы на февраль Алиева сподвигли изменения в геополитике и стремление снизить шансы потенциальных соперников, сочли политологи.

Впервые Ильхам Алиев занял должность президента в 2003 году. Благодаря принятым в 2002 году поправкам к Конституции Азербайджана, его отец Гейдар Алиев сумел фактически передать власть сыну. 15 октября 2003 года Ильхам Алиев победил в первом же туре президентских выборов, получив 77% голосов избирателей, говорится в его биографии, опубликованной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле".

Центр мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМВОД), оценив политико-правовую среду в Азербайджане, при которой в стране назначены внеочередные президентские выборы, заявил, что хотя это решение соответствует Избирательному кодексу страны, однако, проведение выборов на 14 месяцев раньше установленного срока нарушает периодичность выборов и демократического конституционализма.

Назначение выборов без указания веских политических потребностей и открытых общественных обсуждений затрудняет подготовку к ним всех заинтересованных сторон – политических партий, кандидатов президенты, структур гражданского общества и международных мониторинговых организаций. Тем самым, не были соблюдены установленные в международных документах, к которым присоединился Азербайджан, положения о проведении выборов "с разумной периодичностью и разумные сроки". Не было предоставлено обоснованных и логичных разъяснений о проведении выборов во внеочередном порядке, подчеркивают эксперты организации.

ЦМВОД также указал на неблагоприятный политический фон для проведения выборов. Так, "в тюрьмах содержатся около 250 политических заключенных, в том числе журналисты, общественные активисты и представители политических партий" "В стране ограничивается свобода слова, действуют новые законы "О медиа" и "О политических партиях", которые носят регрессивный характер, блокируются независимые медиа, веб-страницы, имеет место массовое преследование активистов. Все это накануне досрочных президентских выборов затрудняет обеспечение демократических условий, связанных с избирательным процессом", - далее сказано в заявлении ЦМВОД.

В то же время, из-за продолжающегося правового и политического давления правозащитные организации исчерпали возможности работать над просвещением избирателей, защитой их прав и проведением мониторинга выборов.

В заявлении также указывается на невыполнение ранее выдвинутых более 50 рекомендаций Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, двух заключений Венецианской комиссии Совета Европы и более 50 решений Европейского суда по правам человека о нарушении избирательных прав граждан Азербайджана.

БДИПЧ ОБСЕ по итогам выборов президента Азербайджана в 2018 году заявило о случаях принуждения госслужащих к участию в предвыборных акциях и нарушениях в ходе голосования и потребовало расследования этих случаев. Миссия наблюдателей призвала власти страны провести тщательное и независимое расследование нарушений в ходе дня голосования. Наблюдатели посчитали, что формула назначения избирательных комиссий не предусматривает беспристрастного управления выборами на практике, в связи с чем рекомендовано пересмотреть состав избирательных комиссий, чтобы повысить их беспристрастность и доверие общественности к их работе.

В стране "не создана конкурентная политическая среда, не обеспечены свободы выражения мнений, собраний и ассоциаций, а также нет возможностей для свободной деятельности СМИ, политических партий и гражданского общества", что изначально ставит под сомнение честность выборов, отметила организация.

"В условиях, когда власти Азербайджана не только не выполнили рекомендации БДИПЧ ОБСЕ по итогам предыдущих президентских выборов, и в частности не изменили принципы формирования избирательных комиссией, не расследовали факты фальсификаций, не наказали виновных, не обеспечили свободу собраний и медиа, но политическая атмосфера в стране стала еще более мрачной, репрессии против критиков власти усилились, число политзаключенных превысило 250 человек, надеяться на демократичность выборов не приходится", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" глава ЦМВОД Анар Мамедли.

По его словам, наряду с политическими вопросами существуют также проблемы технического характера, и в частности регистрации избирателей. "В условиях внутренней и внешней миграции списки избирателей должны периодически обновляться. Однако фактически этой работы не происходит. Часто в списках остаются не только переехавшие в другие места граждане, но и умершие. Фактическое отсутствие избирателей используется для фальсификаций", - отметил Мамедли.

Он также указал на разницу в численности избирателей в списках Госкомстата и ЦИК. "К сожалению, с 2009 года сведения Госкомстата о числа лиц старше 18 лет не соответствуют спискам избирателей, публикуемым ЦИК. Данные Госкомстата превышают списки ЦИК примерно на 1 миллион человек. И власти никак не реагируют на эти несоответствия", - подчеркнул Мамедли.

ЦМВОД предлагает осуществить ряд мер, которые бы создали бы хотя бы "минимальные условия для проведения выборов в свободной, прозрачной и конкурентной атмосфере". В частности, предлагается освободить тех, "кого местные и международные правозащитные организации считают политическими заключенными, предоставить партиям возможности проводить свои собрания и мирные демонстрации". "Необходимо внести демократические изменения в законы для устранения препятствий свободной деятельности местных и международных НПО в стране, и прекратить преследование активистов гражданского общества", - считают в ЦМВОД.

Организация также призывает прекратить преследование журналистов и блогеров, снять блокировку независимых и оппозиционных веб-порталов.

"Властям Азербайджана следует обратиться к БДИПЧ ОБСЕ и Парламентской ассамблее Совета Европы с просьбой пригласить в страну миссии по наблюдению за выборами", - сказано в заключение заявления ЦМВОД.

Установлены "очень короткие сроки избирательной кампании в Азербайджане всего в два месяца", отметил эксперт по вопросам выборов, глава Института гражданских прав Башир Сулейманлы. "В странах устоявшихся демократий выборы проводятся и в более короткие сроки. Но там оппозиционные политические партии постоянно имеют возможности для коммуникации с избирателями через СМИ и напрямую посредством митингов, демонстраций, встреч в регионах. В этих странах есть атмосфера свободных дебатов. В Азербайджане же оппозиционные силы находятся под прессингом, некоторые из них не имеют даже офисов. Оппозиции перекрыт доступ к телевидению и радио. А фактор внезапности выборов вовсе застал их врасплох и теперь нереально, чтобы партии не менее чем за месяц смогли выполнить процедуры по выдвижению кандидатов, их утверждения в ЦИК, а потом сбору 40 тысяч подписей избирателей, да так, чтобы охватить более половины избирательных округов", - сказал Сулейманлы корреспонденту "Кавказского узла".

На его взгляд, 40 тысяч подписей способна собрать в пользу своего кандидата лишь правящая сила. "Всем другим зарегистрированным кандидатам, как было раньше, помогут местные власти для создания видимости альтернативных выборов. Традиционные же оппозиционные партии – Народного фронта и "Мусават" смогут собрать 40 тысяч подписи, возможно выдвинув единого кандидата, то есть консолидировав усилия. В одиночку им будет очень сложно собрать подписи. Вообще я сомневаюсь, что при таких условиях оппозиция будет выдвигать кандидатов", - отметил Сулейманлы.

"Крайне коротким" он считает и период предвыборной агитации. "На предвыборную агитацию отводится три недели. При этом, в эфире общественного телевидения ежедневно будет выделяться всего час на агитацию и это время будет дробиться между всеми кандидатами. Как правило, власть выдвигает кандидатов-спойлеров, которые будут забирать значительную часть времени. Для предвыборных митингов как правило также выделяются неудобные места. У оппозиции нет ресурсов для покупки платного времени для агитации на телевидении. Традиционно в регионах для оппозиционеров создаются препоны для ведения агитации, встреч с избирателями. Ограниченные сроки избирательной кампании, неравные возможности для политических сил, атмосфера преследований активистов и журналистов дают заранее полагать, что выборы будут несвободными и несправедливыми", - отметил Сулейманлы.

В связи с запланированными на 7 февраля выборами президента Азербайджана власти страны должны прекратить преследование журналистов, освободить политических заключенных и обеспечить равные возможности для всех политических сил, ранее заявила оппозиционная партия "Мусават".

Выборы президента Азербайджана будут свободными и открытыми, ранее заявил глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны Мазахир Панахов.

"Наши обсуждения и в этот раз будут открытыми. Какой бы вопрос ни поднимали международные организации, мы публично доведем его до сведения общественности. Мы также пригласим прессу, пусть они тоже участвуют в этих процессах. Мы создаем условия на всех этапах, но некоторые не пользуются ими, а верят каким-то измышлениям. Подобные жалобы мы не примем. Однако иногда учреждения сосредотачиваются на вопросах, имеющих политическое значение", – привело слова Панахова агентство Trend.

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