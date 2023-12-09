"Мусават" призвала власти Азербайджана обеспечить демократичность выборов президента

09 декабря 2023, 11:17

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В связи с запланированными на 7 февраля выборами президента Азербайджана власти страны должны прекратить преследование журналистов, освободить политических заключенных и обеспечить равные возможности для всех политических сил, заявила оппозиционная партия "Мусават". В Азербайджане отсутствуют условия для проведения демократических выборов, считает правозащитник Эмин Гусейнов.

Как информировал "Кавказский узел", президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении на 7 февраля 2024 года внеочередных президентских выборов. Внезапное назначение в Азербайджане внеочередных президентских выборов при отсутствии условий для честной политической борьбы имеет цель продлить власть Алиева, констатировали оппозиционные политики. Назначить выборы на февраль Алиева сподвигли изменения в геополитике и стремление снизить шансы потенциальных соперников, сочли политологи.

Впервые Ильхам Алиев занял должность президента в 2003 году. Благодаря принятым в 2002 году поправкам к Конституции Азербайджана, его отец Гейдар Алиев сумел фактически передать власть сыну. 15 октября 2003 года Ильхам Алиев победил в первом же туре президентских выборов, получив 77% голосов избирателей, говорится в его биографии, опубликованной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле".

Оппозиционная партия "Мусават" сегодня выступила с заявлением в связи с назначением в Азербайджане внеочередных президентских выборов. В нем отмечается, что начиная с 1993 года в Азербайджане ни на одних выборах, и референдумах не были соблюдены условия для демократических выборов.

"Как правило в стране не обеспечивалась демократическая предвыборная обстановка, являющаяся условием для свободных и справедливых выборов", – сказано в заявлении, текст которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Избирательное законодательство не соответствовало демократическим стандартам, избирательные комиссии находились под контролем власти. Во время избирательных кампаний для претендентов не обеспечивались равные условия агитации. Процесс голосования и подсчета голосов сопровождался грубыми нарушениями закона и массовыми фальсификациями, отметила "Мусават".

Помимо прочего, в последние годы власти Азербайджана для обеспечения своей победы использует практику внеочередных выборов, подчеркнул глава партии "Мусават" Ариф Гаджилы.

"Глава государства Ильхам Алиев, не предоставив обществу каких-либо разъяснений назначил на 7 февраля 2024 года внеочередные президентские выборы. Этим решением власть снизила до минимума возможности политической оппозиции и слоев желающих демократических перемен, а также потенциальных наблюдательных миссий хорошо подготовиться к выборам", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Назначение избирательной кампании на период с длительными новогодними каникулами, коротким дневным временем суток, в сезон холодной погоды будет способствовать снижению активности населения в выборном процессе. Это соответствует интересам власти, стремящейся превратить выборы в формальную процедуру, считает он.

"Накануне выборов власти разогнали новую волну репрессий, произвели аресты ряда журналистов и политических активистов и это является еще одним подтверждением нежелания властей провести демократические выборы", – отметил Гаджилы.

Развернутые в Азербайджане репрессии против критиков правительства сопоставимы с гонениями на представителей гражданского общества в 2013-2014 годах, ранее заявили правозащитники страны. Новыми трендами политических репрессий названы преследования журналистов, активистов и пацифистов за высказывания в соцсетях.

"Мусават" потребовала от властей Азербайджана создать демократическую среду для проведения выборов, освободить политических заключенных, обеспечить свободу собраний, своду слова и выражения мнения, обеспечить представительства политических сил в избирательных комиссиях.

"Мы требуем устранить все препятствия и ограничения проведению выборов в условиях равноправной политической конкуренции. Иначе, их недемократичность и несправедливость будет предрешена", – сказал Гаджилы.

В Азербайджане отсутствуют условия для проведения демократических выборов, считает правозащитник, директор Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР) Эмин Гусейнов.

"Одним из важных индикаторов демократичности выборов является свободная деятельность медиа. Однако в Азербайджане и без того, тяжелая ситуация со свободой медиа в последние недели еще более усилилась. Арестованы шесть журналистов – четверо из Abzas Media и двое Kanal-13. Их преследуют из-за профессиональной журналисткой деятельности. Это не только наказание конкретных журналистов, но и устрашение других. Все это ведет к усилению самоцензуры, минимизации поднятию в СМИ не удобных для власти вопросов", – сказал Гусейнов корреспонденту "Кавказского узла".

20 ноября были задержаны, а на следующий день арестованы директор издания Ульви Гасанли (также упоминается в СМИ как Гасанлы), главный редактор Севиндж Вагифгызы и сотрудничавший с Abzas Media активист Мохаммед Кекалов. Все они обвинены в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. 1 декабря по этому же делу была арестована журналистка Наргиз Абсаламова. 2 декабря суд в Баку отправил под арест сотрудника Kanal-13 Руфата Мурадлы, признав его виновным в хулиганстве и неподчинении полиции. Мурадлы стал вторым за пять дней арестованным сотрудником телеканала после директора Азиза Оруджева.

Выборы президента Азербайджана будут свободными и открытыми, заявил глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны Мазахир Панахов.

"Наши обсуждения и в этот раз будут открытыми. Какой бы вопрос ни поднимали международные организации, мы публично доведем его до сведения общественности. Мы также пригласим прессу, пусть они тоже участвуют в этих процессах. Мы создаем условия на всех этапах, но некоторые не пользуются ими, а верят каким-то измышлениям, услышанных от кого-то. Подобные жалобы мы не примем. Однако иногда учреждения сосредотачиваются на вопросах, имеющих политическое значение", – привело слова Панахова агентство Trend.

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