Журналистка Абсаламова арестована по делу Abzas Media

01 декабря 2023, 14:45

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Суд в Баку отправил под арест на три месяца журналистку Abzas Media Наргиз Абсаламову, обвиненную, как и ее коллеги, в контрабанде валюты. Абсаламова отвергла обвинение и связала уголовное преследование с профессиональной деятельностью.

Как писал "Кавказский узел", 30 ноября Наргиз Абсаламова была вызвана в главное управление полиции Баку в качестве свидетеля по уголовному делу о контрабанде валюты, по которому арестованы ее коллеги. После вызова на допрос Абсаламова была задержана и также обвинена в контрабанде.

Ранее Абсаламова уже была допрошена по делу Abzas Media. "Мне сказали, что вызвали по делу Ульви [Гасанли] и Севиндж [Вагифгызы] и обнаружению в офисе редакции 40 тысяч евро. Но задавали вопросы именно о деятельности Abzas Media", - рассказала она "Кавказскому узлу".

Сегодня Хатаинский райсуд Баку рассмотрел ходатайство следствия об аресте Абсаламовой в связи с обвинением ей по статье 206.3.2 (контрабанда группой лиц по предварительному сговору) УК Азербайджана, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат журналистки Шахла Гумбатова.

"Наргиз привлечена по тому же делу, что Ульви Гасанли и Севиндж Вагифгызы. Следствие требовало арестовать ее на 3 месяца 20 дней. Суд санкционировал арест на 3 месяца. Наргиз отвергла обвинение, заявив, что оно не имеет никакого отношения к ней. Она сказала, что истинной причиной привлечения ее к уголовной ответственности является ее журналистская работа", - сказала адвокат.

20 ноября директор интернет-издания Abzas Media Ульви Гасанли (также упоминается в СМИ как Гасанлы) и главред издания Севиндж Вагифгызы были задержаны и обвинены в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. По этому же делу обвинен сотрудничавший с Abzas Media 21-летний Мохаммед Кекалов, который занимается социальными проектами и поддержкой людей с ограниченными физическими возможностями. Все трое заключены под стражу, защитники Гасанли и Вагифгызы обжаловали аресты, апелляционный суд не удовлетворил жалобы.

По словам Гумбатовой, следствие не представило достаточных оснований для уголовного преследования и ареста девушки, и защита обжалует арест. "Жалоб у Наргиз на обращение с ней нет", - добавила адвокат, отметив, что журналистка "сохраняет бодрость духа и передавала привет коллегам и друзьям".

Когда Наргиз Абсаламову вводили и выводили из здания суда, коллеги-репортеры приветствовали ее возгласами "Наргиз, Наргиз!", она приветственно помахала им рукой. При этом во время судебного заседания силовики грубо оттеснили журналисток, ожидающих итога заседания, от дверей суда, подняв их со скамеек, передал корреспондент "Кавказского узла".

Сотрудник Хатаинского суда лишь подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию об аресте Абсаламовой, отказавшись от комментариев.

Сотрудник пресс-службы МВД также отказался от дополнительных комментариев корреспонденту "Кавказского узла", сообщив лишь, что в отношении Абсаламовой "ведется расследование".

Напомним, союз "За свободу политзаключенным в Азербайджане" сегодня обновил список политзаключенных, включив в него в том числе имена Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы, Наргиз Абсаламовой и Мохаммеда Кекалова.

Кто делает Abzas Media и кому посвящены антикоррупционные расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

Преследование журналистов Abzas Media вызвало заметный международный резонанс. Арест Ульви Гасанли связан с антикоррупционными расследованиями издания и противоречит обязательствам Азербайджана как члена Совета Европы, указали 23 ноября три докладчика ПАСЕ и призвали освободить Гасанли и его коллегу Севиндж Вагифгызы. Обвинения журналистам издания в контрабанде неправдоподобны, подтвердили азербайджанские правозащитники.

Международная сеть журналистов Forbidden Stories также осудила уголовное преследование сотрудников Abzas Media и заявила, что продолжит начатое ими расследование о коррупции. Правозащитные организации Freedom Now и Human Rights Watch призвали власти Азербайджана освободить журналистов.

24 ноября около 30 азербайджанских журналистов и правозащитников в совместном заявлении призвали остановить преследование руководителей Abzas Media и расследовать сведения о давлении на директора издания. Они также выразили сомнение в версии о принадлежности денег, найденных в офисе издания. Обыск проходил "под полным контролем полиции", и происхождение этой суммы неизвестно, а кроме того, "не поддается разумному объяснению" хранение 40 тысяч евро в редакции издания, указали авторы заявления.

25 ноября спецпредставитель ЕС по правам человека Имон Гилмор выразил обеспокоенность давлением на Abzas Media и призвал власти Азербайджана остановить преследование журналистов.

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