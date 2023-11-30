Сотрудница Abzas Media задержана силовиками

30 ноября 2023, 17:39

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Силовики после вызова на допрос задержали сотрудницу Abzas Media Наргиз Абсаламову, ей предъявлено обвинение в контрабанде валюты.

Как писал "Кавказский узел", 20 ноября директор интернет-издания Abzas Media Ульви Гасанли (также упоминается в СМИ как Гасанлы) и главред издания Севиндж Вагифгызы были задержаны и обвинены в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. По этому же делу обвинен сотрудничавший с Abzas Media 21-летний Мохаммед Кекалов. Все трое заключены под стражу. Арест журналистов связан с расследованиями издания, заявили докладчики ПАСЕ и призвали освободить Гасанли и Вагифгызы. Обвинения журналистам издания в контрабанде неправдоподобны, подтвердили азербайджанские правозащитники.

Кто делает Abzas Media и кому посвящены антикоррупционные расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

Сотрудница интернет-издания Abzas Media Наргиз Абсаламова 30 ноября в 15.00 (14.00 мск) была вызвана в качестве свидетеля в главное управление полиции города Баку, сообщил коллега журналистки. "Наргиз вошла в здание управления полиции без адвоката. Через некоторое время нам не официально передали, что Наргиз задержана по уголовному делу, по которому ранее были арестованы Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов. Наргиз также предъявили обвинение в контрабанде. Наргиз увезли в Хатаинское районное управление полиции. Очевидно, чтобы поместить в изолятор временного содержания и завтра она предстанет перед судом для избрания в отношении нее меры пресечения в виде ареста", - сказал источник.

Сотрудник пресс-службы МВД Азербайджана Ибрагим Амирасланлы подтвердил информацию о задержании девушки. "Наргиз Абсаламова задержана, ведется расследование", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла", воздержавшись от подробных комментариев.

Абсаламова известна как репортер. Будучи журналистом-фрилансером она освещала протестные акции и социальные проблемы граждан.

Ранее Абсаламова уже была допрошена по делу Abzas Media "Мне сказали, что вызвали по делу Ульви и Севиндж и обнаружению в офисе редакции 40 тысяч евро. Но задавали вопросы именно о деятельности Abzas Media. К сожалению, я не могу раскрыть подробностей из-за тайны следствия. Но из вопросов я поняла, что мишенью является Abzas Media", - ранее сказала она корреспонденту "Кавказского узла". По ее словам, от нее настойчиво добивались ответов, повторно задавая одни и те же вопросы, даже если она ранее сказала, что не знает ответов на них.

Абсаламова ранее подвергалась задержаниям и давлению. Так, 20 июня силовики применили спецсредства для разгона акции жителей села Союдлу Гядабейского района, выступавших против строительства искусственного водоема для стока отходов золотодобычи на месторождении "Гядабей". Полицейские задержали 22 июня журналистов Эльсевер Мурадзаде, Наргиз Абсаламову и Нигяр Мубариз в Союдлу, заставив их покинуть населенный пункт. Репортеры, которым вменили "незаконное" проникновение в село, заявили о физическом насилии. С 22 июня азербайджанская полиция задержала, избила, угрожала или иным образом препятствовала работе по меньшей мере шести журналистов, освещающих экологические протесты в селе Союдлу, заявил 3 июля базирующийся в Нью-Йорке Комитет защиты журналистов (Committee to Protect Journalists, CPJ).

Абсаламова была задержана также 3 июня 2020 года, когда освещала протестную акцию перед министерством образования. Журналистка Наргиз Абсаламова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ее задержали, когда она снимала на видео задержание Мехтиевой и Мамедовой. После этого ее тоже задержали, при этом силовики действовали грубо, "сломали ручку штатива, ноготь на руке", сказала она

28 декабря 2021 года Абсаламова сломала ногу в результате силовых действий полиции на акции протеста против принятия парламентом нового закона о медиа, которую участники пикета сочли реакционным.

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