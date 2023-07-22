Журналисты из Азербайджана потребовали от Совета Европы обратить внимание на ущемление прав медиа

22 июля 2023, 22:52

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Принятый в 2021 году закон о медиа противоречит Конституции Азербайджана и Европейской конвенции о правах человека, и существенно ограничивает права независимых изданий и журналистов. Совет Европы должен принять меры, в частности, актуализировать вопрос о замораживании членства Азербайджана, пока ущемление прав журналистов не прекратится, заявили авторы обращения к структурам Совета Европы.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан остался в числе стран с несвободной прессой, констатировала международная организация "Репортеры без границ", опубликовавшая ежегодный индекс свободы прессы. Азербайджанские правозащитники подтвердили, что независимые и оппозиционные журналисты в стране подвергаются прессингу и уголовным преследованиям.

Новый закон "О медиа" предусматривает ряд ограничений, позволяющих властям Азербайджана полностью контролировать деятельность журналистов. В условиях и без того ограниченного пространства для независимой журналистики в Азербайджане новый закон "О медиа" окажет сдерживающее влияние на прессу, озвучила свои выводы Венецианская комиссия Совета Европы и рекомендовала приблизить закон к европейским стандартам, говорится в справке "Кавказского узла" "Закон "О медиа" в Азербайджане - приговор независимым СМИ".

В День национальной прессы, который отмечается 22 июля большая группа азербайджанских журналистов, медиаэкспертов и активистов приняли обращение в руководящие органы Совета Европы, чтобы выразить свое беспокойство "негативными последствиями применения нового закона о медиа, вступившего в силу в феврале 2022 года". Среди адресатов обращения - парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ), Мониторинговый комитет ПАСЕ, его содокладчики по Азербайджану - Ян Лидделл-Грейнджер и Лиз Кристофферсен, комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович.

"Высказанная местными экспертами еще до принятия закона позиция об его несовместимости с Конституцией Азербайджанской Республики и положениями Европейской конвенции о правах человека, защищающими право на свободу слова и СМИ, была подтверждена в экспертном заключении, опубликованном Венецианской комиссией Совета Европы в июне 2022 года. По заключению Комиссии, закон вообще не соответствует стандартам Совета Европы, и применение такого закона в какой-либо из стран, входящих в Совет Европы, недопустимо", - говорится в тексте обращения, поступившем корреспонденту «Кавказского узла».

После заключения Венецианской комиссии Комитет министров Совета Европы в своей резолюции, принятой в декабре 2022 года, потребовал без промедления внести изменения в закон. "Мы глубоко сожалеем, что позиции и мнения, высказанные в отношении реакционного содержания закона, угрожающего свободе слова и СМИ, не были приняты во внимание", - подчеркивается в обращении.

Закон о медиа превращает журналистику, которая является творческой профессией, фактически в "лицензируемый, то есть разрешительный вид деятельности", отметил один из подписавших обращение, главный редактор новостного сайта arqument.az Шамшад Ага. "По новому закону создан единый государственный реестр СМИ и журналистов, выдаются единые журналистские удостоверения и только соответствие этим требованием признается легальной журналистской деятельностью. На практике это негативно сказывается на деятельности независимых СМИ и свободной журналистики. Ибо Агентство по развитию медиа произвольно может отказывать не угодным власти изданиям во включении в реестр", - сказал Ага корреспонденту "Кавказского узла".

При этом, добавил он, сведения о реестре закрыты. "Однако по имеющейся у нас неполной информации, не менее 50 онлайн изданиям было отказано во вступлении в реестр. С другой стороны, суды не выносят справедливых решений в отношении СМИ, которые обжалует отказ во включении в реестр", - сказал он.

Один из новостных сайтов, которому было отказано во включении в реестр - 24saat.org . Его руководитель Вугар Гурдганлы также среди подписантов обращения. "Мы обращались с просьбой включить наше издание в реестр. У нас два домена, 24saat.org и az.24saat.org. На оба мы представили документы. В первый раз наше обращение в Агентство по развитию медиа было оставлено без рассмотрения. Во второй раз нам ответили, что сайт "нерегулярно" обновляется и по этой причине во включении в реестр было отказано. Это неправда, на нашем сайте публикуются новости на пяти языках – азербайджанском, русском, турецком, английским и немецком. Когда мы обращались осенью прошлого года, только за пять дней, с 1 по 5 сентября 2022 года у нас было размещено 865 публикаций. По данным Google Analytics в тот период ежедневное посещение сайта составляло 10-15 тысяч. Отказ нам был дан абсолютно по субъективным причинам", - сказал Гурданглы корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, редакция обращалась к омбудсмену с просьбой направить запрос в Конституционный суд для проверки соответствия закона о медиа Конституции Азербайджана. "Однако нам рекомендовали обратиться в общий суд. Мы уже обратились в Бакинский административный суд, однако рассмотрение дела уже много месяцев затягивается", - сказал Гурдганлы. Он отметил, что пока сайт продолжает деятельность, однако издание в любой момент может столкнуться с требованием прекращения работы.

В обращении в структуры Совета Европы азербайджанские журналисты и активисты подчеркнули, что "обращения руководителей СМИ и журналистов в Конституционный суд по поводу проверки соответствия закона Конституции Азербайджана также не рассматривается". "К сожалению, применение таких норм в регулировании деятельности медиа не приближает Азербайджан к европейской семье, где преобладают основные права и свободы, и превращает его в страну, где даже хрупкие остатки свободы слова и СМИ находятся под угрозой", - далее подчеркивается в обращении.

Авторы с сожалением констатировали бездействие Совета Европы в связи с ограничением свобод в странах-членах. "Это вызывает в азербайджанском обществе и СМИ атмосферу недоверия к деятельности такого института, как Совет Европы. Азербайджан занимает 154-е место среди 180 стран в рейтинге свободы СМИ организации "Репортеры без границ". Давление на свободу слова и самовыражения в Азербайджане продолжается по нарастающей, и журналисты все еще находятся в тюрьмах", - говорится в обращении.

Авторы в обращении указали конкретные примеры препятствий журналистам после начала применения закона.Так, журналистам не позволяли вести съемку акции протеста жителей Саатлинского района, требующих улучшения водоснабжения. Также создавались проблемы журналистам, освещающим экологические протесты местных жителей в селе Союдлу Гядабейского района.

20 июня силовики применили спецсредства для разгона акции жителей села Союдлу Гядабейского района, выступавших против строительства искусственного водоема для стока отходов золотодобычи на месторождении "Гядабей". Полицейские задержали 22 июня журналистов Эльсевер Мурадзаде, Наргиз Абсаламову и Нигяр Мубариз в Союдлу, заставив их покинуть населенный пункт. Репортеры, которым вменили "незаконное" проникновение в село, заявили о физическом насилии. С 22 июня азербайджанская полиция задержала, избила, угрожала или иным образом препятствовала работе по меньшей мере шести журналистов, освещающих экологические протесты в селе Союдлу, заявил 3 июля базирующийся в Нью-Йорке Комитет защиты журналистов (Committee to Protect Journalists, CPJ).

Ряд государственных учреждений отказываются отвечать на информационные запросы журналистов и СМИ, не прошедших в реестр медиа, указано в обращении, под которым подписались более 60 журналистов, медиаэкспертов, активистов гражданского общества.

"Мы, представители СМИ, подписавшие эту петицию, настоятельно призываем напомнить правительству Азербайджана об его обязательствах относительно членства в Совете Европы, потребовать от него изменить Закон о медиа во избежание нанесения неизлечимых ран свободе слова и СМИ, и поставить в повестку дня замораживание членства Азербайджана в Совете Европы до решения этих проблем", - призвали авторы обращения.

Глава Группы прав медиа Халид Агалиев также считает, что закон о медиа не соответствует Конституции Азербайджана. "Венецианская комиссия Совета Европы дала негативное заключение по этому закону, указав, что он не соответствует Европейской конвенции прав человека. При этом, статья 151 Конституции Азербайджана гласит, что в случае противоречия нормативно-правовых актов законодательства Азербайджана межгосударственным договорам, подписанным Азербайджаном, должны применяться международные договоры. Поэтому Конституционный суд должен прояснить данный вопрос. Однако ни общие суды, куда обращались издания, которым было отказано во включении в реестр, ни омбудсмен не инициировали обращение в Конституционный суд", - сказал Агалиев корреспонденту "Кавказского узла".

Безразличное отношение омбудсмена к этому вопросу неправомерно, подчеркнул Агалиев. "Законодательство наделило омбудсмена правом направить запрос в Конституционный суд. Нет необходимости, чтобы потерпевшие обращались к омбудсмену. Уполномоченный по правам человека должен проявлять инициативу в делах, связанных с законом о медиа, и способствовать разрешению конфликтов", - отметил глава Группа прав медиа.

По его словам, хотя против СМИ, которые не включены в реестр, конкретных карательных мер не принято, однако в любой момент, ссылаясь на требования законодательства, их могут принудить к прекращению деятельности под угрозой административных санкций. Возможно, продолжил он, власти массово не будут закрывать сайты, однако в определенный момент такая мера может постигнуть неугодные издания.

Агалиев также указал на то, что уже были случаи, когда журналисты-фрилансеры, которые не соответствуют критериям включения в реестр, к примеру из-за отсутствия соответствующего стажа работы или формальных отношений с редакциями, подвергались давлению полиции во время освещения уличных акций протеста или посещения регионов.

Одним из последних таких примеров он назвал случай, когда из села Союдлу принудительно выдворили группу журналистов, прибывших освещать недовольство населения детальностью золотого рудника, создающего экологические проблемы.

Он отметил, что каждый непрошедший в реестр журналист во время освещения несогласованных протестных акций рискует быть задержанным. Кроме того журналисты и медиа, не включенные в реестр, в ряде не случаев не получали ответов на свои информационные запросы.

Представители Агентства по развитию медиа оказались недоступными для комментариев. Однако 21 июня начальник отдела этой структуры Натиг Мамедли заявил, что "все значимые субъекты медиа в Азербайджане внесли свои данные в медиа-реестр". На конференции, посвященной 148-й годовщине национальной прессы Мамедли отметил, что медиа-реестр начал функционировать в октябре прошлого года. "Все значимые субъекты медиа Азербайджана заявили о внесении своих данных в реестр. В настоящее время этот процесс завершен. Основной целью реформ в области СМИ является достижение развития этой сферы. Этот процесс будет непрерывным. Реформы в области медиа - это новые возможности и новые перспективы", - цитирует Мамедли агентство Report.az.

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