Закон "О медиа" в Азербайджане - приговор независимым СМИ

27 декабря 2021, 03:10

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В декабре 2021 года парламентом Азербайджана поспешно был рассмотрен в двух чтениях закон «О медиа». Текст законопроекта держался в строгом секрете до его принятия. Чем угрожают правовые новации властей республики независимым СМИ и блогерам, как проходили подготовка и обсуждение документа, рассказывается в справке «Кавказского узла».

Информационные потоки – под жесткий контроль

Критики нового закона, регулирующего распространение информации, уверены, что принят репрессивный акт. Власть хочет изменить законодательство для установления контроля над журналистами и СМИ, предположил владелец сайта Basta, журналист Мустафа Гаджибейли. «Этот закон придуман для того, чтобы взять под жесткий контроль интернет-журналистику. Такое нельзя допускать», - уверена тележурналист, владелец интернет-телеканала «Азад Соз ТВ» («Свободное слово ТВ») Гюльназ Гамбарли.

Законопроект состоит из 9 глав и 78 статей. Несмотря на возражения и критику в журналистском сообществе, законопроект был принят 14 декабря в первом и 20 декабря во втором чтениях.

Законопроект «О медиа» вызывает беспокойство у профессора кафедры журналистики Бакинского госуниверситета Гулу Магеррамли. В частности, он обратил внимание на положение о лицензировании интернет-каналов. Документ готовился закрыто для того, чтобы его текст полностью удовлетворял цель власти, опасающейся неподконтрольных ей СМИ, считает профессор. Правозащитник Халид Агалиев видит целью закона «О медиа» государственный контроль зарубежных азербайджанских социальных медиаресурсов, критикующих власть.

Законопроект противоречит ряду других законов, а главное - Конституции страны и Европейской конвенции о правах человека, к которой присоединился Азербайджан. По предложенным законодателем нормам власть станет определять, кто будет журналистом, ликвидируется модель самоуправления медиа. Профессиональная этика журналистов, их объективность и независимость будут предметом субъективной оценки чиновников. Документ запрещает распространение сведений, полученных журналистами скрытым образом. В нем содержатся серьезные препоны работе интернет-ТВ, подпадающих под критерии «платформенные вещатели и операторы», заявил журналист Нурлан Либре Гахраманлы.

С чем еще не согласны критики законопроекта

В первую очередь, они указывают на неясность самого предмета закона. Хотя документ предполагает регламентацию деятельности СМИ, эксперты обращают внимание на то, что понятие медиа имеет более широкий смысл и охватывает все общество, поскольку источником информации при современных технологиях может быть каждый.

Кроме того, в законопроекте применяется термин «платформа». Однако определения ему не дается. В других в действующих законах - о СМИ, телевидении, о получении информации - также нет понятия «платформа».

Как отмечает директор агентства Туран Мехман Алиев, авторы законопроекта утверждают, что этот термин распространяется только на сферу цифрового и кабельного телевидения. «Но понятие "платформа" вошло в обиход в международной практике как площадки - производные интернета. И любой веб-сайт, персональная страница и прочее являются платформой», - пишет Алиев, развернуто комментируя регламентацию платформ . Вызывает опасения и создание реестра журналистов .

Законопроект вводит серьезные ограничения на работу СМИ и медиаплощадок и закроет доступ к информации свободным журналистам , считают журналисты, блогеры и главреды многих азербайджанских изданий. Они требуют от правительства отозвать законопроект, создать новую рабочую группу и вернуть документ на доработку. В том числе они предлагают переработать законопроект должен быть переработан с привлечением экспертов Венецианской комиссии ОБСЕ, офиса представителя ОБСЕ по свободе СМИ и других международных структур .

Обсуждение проекта закона

Указом президента Азербайджана Ильхама Алиева «Об углублении реформ в области медиа в Азербайджанской Республике», подписанным в начале 2021 года, была создана новая структура - Агентство развития медиа (MEDİA). В указе прямо ставилась задача в двухмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики проект Закона Азербайджанской Республики «О медиа» (пункт 7.1.) .

Все это происходило на фоне отставки и уголовного преследования бывшего исполнительного директора упраздненного Фонда государственной поддержки развития СМИ Вугара Сафарли и еще 10 сотрудников фонда. 21 декабря 2021 года Сафарли получил 10 лет и 6 месяцев лишения свободы за растрату, легализацию, злоупотребление и подлог по событиям, происходившим в 2013-2019 годах.

О первых новациях законопроекта стало известно в конце февраля. Тогда исполнительный директор Агентства развития медиа (MEDİA) Ахмед Исмайлов заявил, что в новом законе будут статьи, позволяющие систематизировать информацию о «присутствующих в Азербайджане субъектах медиа и журналистах» .

29 июня в Государственном информационном агентстве Азербайджана (АЗЕРТАДЖ) состоялось первое обсуждение законопроекта «О медиа» . В июле стало известно о еще одной новации: при отсутствии абонентской подписки и подписи под соглашением о сотрудничестве субъект медиа может использовать только одну треть информации другого субъекта медиа. А за ссылками на источник будут следить . На конец июля законопроект еще не был завершен .

6 сентября обсуждение законопроекта при участии членов Объединения парламентских журналистов прошло в Агентстве развития медиа Азербайджана . Широкая общественность узнала про законопроект 9 декабря. После очередного его обсуждения в Агентстве по развитию медиа с группой руководителей провластных СМИ документ 10 декабря был вынесен на обсуждение парламентских комитетов Милли Меджлиса 1 . Независимые журналисты обратили внимание на поспешность принятия закона, а также на то, что отсутствие текста законопроекта как на сайте агентства, так и на парламентском сайте противоречит требованиям статей 29 и 30 закона «О получении информации» .

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