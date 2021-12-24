Участники акции протеста в Баку призвали пересмотреть законопроект "О медиа"

24 декабря 2021, 16:23

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Из законопроекта "О медиа" должны быть исключены положения, ущемляющие права журналистов на получение и обнародование информации, заявили участники акции в Баку. Перед третьим чтением в парламенте проект закона обсуждается с участием независимых медиаэкспертов, рассказали азербайджанские журналисты.

Как писал "Кавказский узел", 14 декабря парламент Азербайджана принял в первом чтении законопроект "О медиа", подготовленный в закрытом режиме государственным Агентством развития медиа. Законопроект вводит серьезные ограничения на работу СМИ и медиаплощадок и закроет доступ к информации свободным журналистам, указали журналисты, блогеры и главреды азербайджанских изданий. Они потребовали от правительства отозвать законопроект, создать новую рабочую группу и вернуть документ на доработку.

В акции протеста перед зданием парламента в Баку сегодня приняли участие около двух десятков человек. Участники акции скандировали лозунги: "Нельзя закрыть рот свободной медиа", "Не хотим быть репортерами в границах", "Журналистика - не преступление", передал корреспондент "Кавказского узла", побывавший на месте акции.

Организатор акции, журналист Нурлан Либре Гахраманлы пришел на площадку перед Милли Меджлисом с макетом черного гроба с надписью "Свободная пресса". Макет у него сразу же отобрали полицейские. Однако сотрудники полиции не мешали проводить акцию, а после того, как организаторы зачитали свою декларацию, вытеснили собравшихся на Парламентский проспект, никого не задержав.

В Баку сегодня шел мокрый снег, и перед зданием парламента, кроме редких прохожих и журналистов, никого не было. Собравшиеся на крытой автобусной остановке граждане наблюдали за акцией, высказывая версии о ее причинах. Одни говорили, что журналисты собрались, чтобы поздравить президента Ильхама Алиева, которому сегодня исполнилось 60 лет. Другие предполагали, что происходит "сборище провокаторов против власти".

Участники акции выступают не против отдельных пунктов, а против "всей философии" законопроекта, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Нурлан Либре Гахраманлы. "Целью его принятия является прекращение финансирования свободной прессы, ограничение возможностей журналистов. Этому же служит положение законопроекта о введении госреестра журналистов, единого удостоверения. Почему тогда другие профессии не включают в госреестры? Мы же не являемся государственными служащими. Считаем этот документ изначально реакционным, гражданская журналистика в опасности. Требуем возвращения законопроекта на обсуждение среди независимых журналистов", - сказал он.

Еще до начала акции журналист пояснил, что через Facebook пригласил на нее журналистов и блогеров. "Обычно в Азербайджане организаторов протеста полиция задерживает до начала акции, у дверей его дома. Если меня не будет на связи, знайте, что меня взяла полиция. Ожидаю участие 15-20 человек в акции протеста. Заявку на организацию акции в городскую власть я не подавал, только информировал через Facebook главу пресс-службы МВД Эльшада Гаджиева о намерении провести акцию. Он мне ответил, что журналистам нужно надеть желтые жилеты", - рассказал Нурлан Либре Гахраманлы.

На акции Гахраманлы зачитал обращение к депутатам. "Призываем вас обратить внимание на реакционный характер законопроекта "О медиа", принятого парламентом во втором чтении. Принятие этого законопроекта приведет к ограничению свободы прессы, неуместному вмешательству в работу журналистов. Этот проект противоречит Конституции Азербайджана, законам и Европейской конвенции о правах человека, к которой присоединился Азербайджан. Если этот документ в третьем чтении станет законом, тогда власть станет определять, кто будет журналистом, ликвидируется модель самоуправления медиа. Профессиональная этика журналистов, их объективность и независимость будут объектом субъективной оценки чиновников. Будет запрещено распространение сведений, полученных журналистами скрытым образом. Будут приняты серьезные препоны перед работой интернет-ТВ, подпадающих под критерии "платформенные вещатели и операторы". Проект должен быть исключен из повестки парламента, обсуждаться при участии представителей гражданского общества, очищен от реакционных проявлений", - говорится в обращении.

Медиаэксперты участвуют в обсуждении законопроекта перед третьим чтением

Освещавшая событие тележурналист, владелец интернет-телеканала "Азад Соз ТВ" ("Свободное слово ТВ") Гюльназ Гамбарли сказала корреспонденту "Кавказского узла", что присутствует на акции только в статусе наблюдающего журналиста. Она подчеркнула, что не считает себя участником протеста, так как относит организаторов акции к "политически заинтересованным силам", но солидарна с противниками "репрессивного закона". "Этот закон придуман для того, чтобы взять под жесткий контроль интернет-журналистику. Такое нельзя допускать", - сказала Гюльназ Гамбарли.

Обсуждения законопроекта с независимыми медиаэкспертами до его представления на третье обсуждение в Милли Меджлисе продолжаются, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель журналистской организации "Ени Несил" ("Новое поколение") Ариф Алиев. В частности, по его словам, на сегодняшний вечер намечена встреча экспертов с авторами проекта для обсуждения оставшихся спорных моментов в документе.

"Но в любом случае акцию журналистов считаю важной. Такие демонстрации могут проводиться в разных, разрешенных законом, формах. Надеюсь, что в итоге, с учетом мнения широких слоев, мы добьемся принятия качественного закона", - сказал Ариф Алиев.

Власть хочет изменить законодательство для установления контроля над журналистами и СМИ, предположил владелец сайта Basta, журналист Мустафа Гаджибейли. "После протестов в обществе, в парламенте начались встречи с независимыми экспертами и несколькими представителями свободных медиа. Надеюсь, что власть примет во внимание предложения оппонентов. В первую очередь считаю необходимым отказаться от пункта законопроекта об обязательном лицензировании участников интернет-СМИ и введения единого журналистского удостоверения", - сказал Гаджибейли корреспонденту "Кавказского узла".

Законопроект "О медиа" вызывает беспокойство, в частности, положением о лицензировании интернет-каналов, сказал корреспонденту "Кавказского узла" профессор кафедры журналистики Бакинского госуниверситета Гулу Магеррамли.

"Несмотря на заверения госкомитета о неприменимости этого пункта к интернет-ТВ, мы видим, что главной целью законопроекта является ограничения YouTube-каналов. Дело в том, что кабельные телеканалы не создают свою информацию, поэтому явно целью авторов законопроекта остается контролировать YouTube-каналы, создающие свой контент. Мы считаем, что в законопроекте необходимо уточнение этого пункта", - сказал он.

Профессор добавил, что журналисты вправе в мирной форме проводить акцию протеста, которая является формой выражения мнения, в рамках закона. По его словам, лучше бы общество имело возможность решать спорные вопросы без уличных манифестаций, но если журналисты считают такую форму выражения мнения необходимой, то он их поддерживает. "Радует, что в Азербайджане есть такие журналисты, отражающие позицию части нашего общества", - добавил Магеррамли.