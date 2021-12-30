Парламент Азербайджана принял закон "О медиа"

30 декабря 2021, 13:03

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Депутаты парламента Азербайджана приняли сегодня в третьем чтении закон "О медиа", вызвавший протесты журналистов.

Как писал "Кавказский узел", Милли Меджлис 14 декабря принял в первом чтении законопроект "О медиа", который вызвал серьезную критику со стороны журналистов и экспертов. Они потребовали отозвать законопроект и создать новую рабочую группу. На заседании независимых экспертов был согласован пакет поправок и замечаний в законопроект, рассказал один из авторов пакета Алескер Мамедли 27 декабря. Восемь партий обратились к президенту Азербайджана и спикеру парламента с призывом остановить принятие закона. 28 декабря журналисты провели акцию против закона "О медиа" в Баку.

Законопроект "О медиа", который состоит из девяти глав и 78 статей, сегодня был вынесен на обсуждение на пленарном заседании Милли Меджлиса. После обсуждений документ был вынесен на голосование и принят в третьем чтении, пишет АПА.

Указом президента Азербайджана Ильхама Алиева "Об углублении реформ в области медиа в Азербайджанской Республике", подписанным в начале 2021 года, была создана новая структура - Агентство развития медиа (MEDIA). В указе прямо ставилась задача в двухмесячный срок подготовить и представить президенту Азербайджанской Республики проект закона Азербайджанской Республики "О медиа". 29 июня в Государственном информационном агентстве Азербайджана (АЗЕРТАДЖ) состоялось первое обсуждение законопроекта "О медиа". Широкой общественности об этом законопроекте сообщено 9 декабря.

Парламент Азербайджана поспешно рассмотрел в двух чтениях закон "О медиа". Текст законопроекта держался в строгом секрете до его принятия. Чем угрожают правовые новации властей республики независимым СМИ и блогерам, как проходили подготовка и обсуждение документа, рассказывается в справке "Закон "О медиа" в Азербайджане - приговор независимым СМИ" на "Кавказском узле".