Участники акции против закона "О медиа" Кадр виде MEDIAN TV https://www.facebook.com/MeydanTelevision/videos/251010010476344

28 декабря 2021, 12:25

Азербайджанские журналисты провели акцию против закона "О медиа"

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Проект закона "О медиа" еще более усугубит репрессии против свободы слова в Азербайджане, указали участники акции, потребовав создания рабочей группы из представителей гражданского общества и повторного обсуждения законопроекта.

Как писал "Кавказский узел", Милли Меджлис Азербайджана 14 декабря принял в первом чтении законопроект "О медиа", который вызвал серьезную критику со стороны журналистов и экспертов. Они потребовали отозвать законопроект и создать новую рабочую группу. На заседании независимых экспертов был согласован пакет поправок и замечаний в законопроект, рассказал один из авторов пакета Алескер Мамедли 27 декабря. Восемь партий обратились к президенту Азербайджана и спикеру парламента с призывом остановить принятие закона.

Указом президента Азербайджана Ильхама Алиева "Об углублении реформ в области медиа в Азербайджанской Республике", подписанным в начале 2021 года, была создана новая структура - Агентство развития медиа (MEDIA). В указе прямо ставилась задача в двухмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики проект Закона Азербайджанской Республики "О медиа". 29 июня в Государственном информационном агентстве Азербайджана (АЗЕРТАДЖ) состоялось первое обсуждение законопроекта "О медиа". Широкой общественности об этом законопроекте сообщено 9 декабря.

Сегодня около 15 азербайджанских журналистов, в основном девушки, провели акцию протеста перед зданием Милли Меджлиса в Баку. Выступившая на акции журналист-расследователь Хадиджа Исмайлова потребовала прекратить обсуждение в Милли Меджлисе проекта закона "О медиа", который, по ее словам, целиком "противоречит принципу свободы слова и прессы", передал корреспондент "Кавказского узла", смотревший видеотрансляцию акции в Youtube-канале Meydan.TV.

"Мы требуем исключить из повестки закон о медиа. Мы в целом требуем прекратить обсуждение законопроекта о медиа до исключения из него статей, ограничивающих деятельность независимых медиа", - сказала Хадиджа Исмаилова, слова которой приведены также в сообщении на сайте Meydan.TV. 

Перед акцией журналистка опубликовала на своей странице в Facebook сообщение, заявив, что депутаты намерены использовать праздничные заботы населения для того, чтобы принять в третьем чтении проект закона "О медиа".

Прибывшие на акцию полицейские оттеснили протестующих от ступеней здания парламента ко входу в аллею Шехидов. Силовики при этом применили силу, и один из участников, производивший видеосъемку, упал не землю. Журналистам не позволили поднять плакаты. Активисты скандировали лозунги: "Нет репрессивному закону", "Свободу прессе", "Мы не исчезнем с вашими запретами" и др.

Протестующие зачитали свои требования, указав, что проект закона "О медиа" еще более усугубит репрессии против свободы слова в Азербайджане. Они также заявили, что  проект без участия медиа-экспертов принят во втором чтении в Милли Меджлисе. "Создание Реестра журналистов и другие нововведения в законе противоречат Конституции и Европейской конвенции о свободе слова. Требуем создания рабочей группы из представителей гражданского общества и с ее участием повторного обсуждения законопроекта", - сказано в резолюции.

Также в заявлении участников акции указано, что законопроект дает государству широкие возможности определять, кто именно может заниматься журналистикой.

Участникам акции позволили передать резолюцию в секретариат парламента. Никто из депутатов к протестующим не вышел.

24 декабря в Баку прошла акция протеста, участники которой заявили, что законопроект "О медиа" ущемляет права журналистов на получение и обнародование информации.

Парламент Азербайджана поспешно рассмотрел в двух чтениях закон "О медиа". Текст законопроекта держался в строгом секрете до его принятия. Чем угрожают правовые новации властей республики независимым СМИ и блогерам, как проходили подготовка и обсуждение документа, рассказывается в справке "Закон "О медиа" в Азербайджане - приговор независимым СМИ" на "Кавказском узле".

Примечание:

"Полиция сорвала акцию с требованием освободить Салеха Рустамова", "Ниямеддин Ахмедов приговорен к 13 годам лишения свободы", "Бахтияр Гаджиев пожаловался на применение силы в полиции".

Автор: Кямал Али источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

28 декабря 2021, 12:55

28 декабря 2021, 12:46

28 декабря 2021, 11:57

28 декабря 2021, 11:48

28 декабря 2021, 11:09

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи