Азербайджанские журналисты провели акцию против закона "О медиа"

28 декабря 2021, 12:25

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Проект закона "О медиа" еще более усугубит репрессии против свободы слова в Азербайджане, указали участники акции, потребовав создания рабочей группы из представителей гражданского общества и повторного обсуждения законопроекта.

Как писал "Кавказский узел", Милли Меджлис Азербайджана 14 декабря принял в первом чтении законопроект "О медиа", который вызвал серьезную критику со стороны журналистов и экспертов. Они потребовали отозвать законопроект и создать новую рабочую группу. На заседании независимых экспертов был согласован пакет поправок и замечаний в законопроект, рассказал один из авторов пакета Алескер Мамедли 27 декабря. Восемь партий обратились к президенту Азербайджана и спикеру парламента с призывом остановить принятие закона.

Указом президента Азербайджана Ильхама Алиева "Об углублении реформ в области медиа в Азербайджанской Республике", подписанным в начале 2021 года, была создана новая структура - Агентство развития медиа (MEDIA). В указе прямо ставилась задача в двухмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики проект Закона Азербайджанской Республики "О медиа". 29 июня в Государственном информационном агентстве Азербайджана (АЗЕРТАДЖ) состоялось первое обсуждение законопроекта "О медиа". Широкой общественности об этом законопроекте сообщено 9 декабря.

Сегодня около 15 азербайджанских журналистов, в основном девушки, провели акцию протеста перед зданием Милли Меджлиса в Баку. Выступившая на акции журналист-расследователь Хадиджа Исмайлова потребовала прекратить обсуждение в Милли Меджлисе проекта закона "О медиа", который, по ее словам, целиком "противоречит принципу свободы слова и прессы", передал корреспондент "Кавказского узла", смотревший видеотрансляцию акции в Youtube-канале Meydan.TV.

"Мы требуем исключить из повестки закон о медиа. Мы в целом требуем прекратить обсуждение законопроекта о медиа до исключения из него статей, ограничивающих деятельность независимых медиа", - сказала Хадиджа Исмаилова, слова которой приведены также в сообщении на сайте Meydan.TV.

Перед акцией журналистка опубликовала на своей странице в Facebook сообщение, заявив, что депутаты намерены использовать праздничные заботы населения для того, чтобы принять в третьем чтении проект закона "О медиа".

Прибывшие на акцию полицейские оттеснили протестующих от ступеней здания парламента ко входу в аллею Шехидов. Силовики при этом применили силу, и один из участников, производивший видеосъемку, упал не землю. Журналистам не позволили поднять плакаты. Активисты скандировали лозунги: "Нет репрессивному закону", "Свободу прессе", "Мы не исчезнем с вашими запретами" и др.

Протестующие зачитали свои требования, указав, что проект закона "О медиа" еще более усугубит репрессии против свободы слова в Азербайджане. Они также заявили, что проект без участия медиа-экспертов принят во втором чтении в Милли Меджлисе. "Создание Реестра журналистов и другие нововведения в законе противоречат Конституции и Европейской конвенции о свободе слова. Требуем создания рабочей группы из представителей гражданского общества и с ее участием повторного обсуждения законопроекта", - сказано в резолюции.

Также в заявлении участников акции указано, что законопроект дает государству широкие возможности определять, кто именно может заниматься журналистикой.

Участникам акции позволили передать резолюцию в секретариат парламента. Никто из депутатов к протестующим не вышел.

24 декабря в Баку прошла акция протеста, участники которой заявили, что законопроект "О медиа" ущемляет права журналистов на получение и обнародование информации.

Парламент Азербайджана поспешно рассмотрел в двух чтениях закон "О медиа". Текст законопроекта держался в строгом секрете до его принятия. Чем угрожают правовые новации властей республики независимым СМИ и блогерам, как проходили подготовка и обсуждение документа, рассказывается в справке "Закон "О медиа" в Азербайджане - приговор независимым СМИ" на "Кавказском узле".