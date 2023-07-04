Комитет защиты журналистов призвал Баку расследовать инциденты в Союдлу

04 июля 2023, 06:46

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Насилие над представителями средств массовой информации и блогерами, которые освещали события в селе Союдлу, требует внимания со стороны властей Азербайджана, говорится в заявлении Комитета защиты журналистов.

Как писал "Кавказский узел", 22 июня силовики задержали еще трех человек после протестов жителей азербайджанского села Союдлу - Достума, Шохрата и Салмана Гурбаноглу, сообщила местная активистка Сурайа Алиева. Глава села и полиция не подтвердили эту информацию, а офис омбудсмена отчитался об отсутствии жалоб у ранее арестованных сельчан. Силовики в Азербайджане не сообщают о судьбе людей, задержанных после акций протеста в Союдлу, и предостерегают от огласки событий в селе, рассказали местные жители. Жители Союдлу запуганы и отказываются от помощи, девять сельчан приговорены к административному наказанию, рассказали правозащитники. Власти не ответили на просьбу включить независимых экологов в состав комиссии по исследованию экологической обстановки у села, сообщили специалисты.

20 июня силовики применили спецсредства для разгона акции жителей села Союдлу Гядабейского района, выступавших против строительства искусственного водоема для стока отходов золотодобычи на месторождении "Гядабей". Среди протестующих есть пострадавшие, были арестованы пять человек, еще одна пожилая женщина приговорена к штрафу.

С 22 июня азербайджанская полиция задержала, избила, угрожала или иным образом препятствовала работе по меньшей мере шести журналистов, освещающих экологические протесты в селе Союдлу на западе страны, говорится в заявлении базирующегося в Нью-Йорке Комитета защиты журналистов (Committee to Protect Journalists, CPJ), поступившем корреспонденту «Кавказского узла» 3 июля.

В документе также указывается на лишение доступа представителей независимых СМИ в указанный населенный пункт.

После того, как 20 июня вспыхнули протесты против деятельности местного золоторудного предприятия, полиция, начиная с 22 июня, заблокировала доступ в Союдлу, разрешив пропуск туда только жителям и представителями проправительственных СМИ, далее отмечается в заявлении CPJ. «Попытки азербайджанских властей пресечь освещение продолжающихся экологических протестов и жестокость полиции отвратительны и должны быть немедленно прекращены», - заявила координатор программ CPJ по Европе и Центральной Азии Гульноза Саид.

«Власти должны разрешить всем журналистам освещать события, заслуживающие внимания медиа, и открыто расследовать все заявления о насилии со стороны полиции и угрозах в отношении представителей прессы», - продолжила она.

Далее, в заявлении CPJ приводятся конкретные случаи насилия над журналистами в связи с событиями в Союдлу.

Полицейские задержали 22 июня журналистов Эльсевер Мурадзаде, Наргиз Абсаламову и Нигяр Мубариз в Союдлу, заставив их покинуть населенный пункт. Репортеры, которым вменили "незаконное" проникновение в село, заявили о физическом насилии.

22 июня полиция на контрольно-пропускном пункте в Союдлу отказала во въезде в него репортеру независимого новостного сайта Abzas Media Наргиз Абсаламовой, независимому репортеру, сотрудничающему с азербайджанской службой вещательной компании «Голос Америки» Нигяр Мубариз и репорту Эльсевер Мурадзаде. По словам журналистов, они все же проникли в село другим путем, но двое силовиков в форме и семь или восемь человек в штатском задержали их и отобрали телефоны. «Когда Мубариз неоднократно требовала вернуть ей телефон, один из мужчин в штатском закрыл ей рот рукой, а сотрудник полиции скрутил руку Абсаламовой и толкнул ее к стене. Затем полиция посадила журналистов в машину без опознавательных знаков и отвезла их в соседний город (имеется в виду райцентр Гядабей), где они вернули их телефоны и отпустили», - далее сказано в заявлении CPJ.

Кроме того, как отмечает организация, 22 июня сотрудники Государственной службы по мобилизации и призыву вызвали Эльмаддина Шамильзаде, независимого журналиста, который ведет публикации в соцсетях, после того, как он накануне опубликовал видео, на которых видны лица сотрудников полиции в Союдлу, применивших насилие в отношении сельчан.

Офицеры потребовали, чтобы Шамильзаде представил доказательства освобождения от военной службы, хотя, по его словам, в 2022 году он на законных основаниях получил четырехлетнюю отсрочку от службы в связи с учебой в вузе. Журналист назвал данный запрос «отместкой» за его репортаж из Союдлу и выразил опасения, что его могут все же призвать в армию.

На следующий день, 23 июня полиция Ясамальского района столицы Баку задержала Шамильзаде и потребовала удалить указанное видео. «Когда журналист отказался делать это, трое [силовики] избили его кулаками, дубинкой, дернули за волосы, били ногами в живот и пригрозили изнасилованием. Шамильзаде сообщил CPJ, что потерял сознание примерно на пять минут, а когда очнулся, то вынужден был удалить видео из Facebook*. Затем полиция доставила его в Управление полиции города Баку, где сотрудник полиции пригрозил ему тюремным заключением, если он публично расскажет об этом нападении на него. Согласно фотографиям, просмотренным CPJ, у Шамильзаде были синяки и царапины на шее, лице и теле от нападения», - далее сказано в заявлении CPJ.

23 июня полиция Бинагадинского района Баку вызвала главного редактора «Abzas Media» Ульви Гасанли после того, как он опубликовал в Facebook* фотографии двух полицейских, задержавших Абсаламову, Мубариз и Мурадзаде. Полиция потребовала, чтобы он удалил пост, но он отказался и был отпущен через четыре часа. В тот же вечер сотрудники службы безопасности посольства США в Баку вывели Гасанли с территории полиции, после того, как он транслировал в прямом эфире акцию протеста трех азербайджанских активисток в связи с событиями в Союдлу. За пределами посольства Гасанли был задержан и доставлен в отделение полиции № 21 в Насиминском районе Баку. Там ему приказали удалить фотографии и видеозаписи происшествия с телефона, однако устройства у него при себе не оказалось, и журналиста отпустили его через час.

25 июня репортер независимого Интернет-ресурса «Toplum TV» Фарид Исмаилов брал интервью у жителей соседнего с Союдлу села Човдар, когда к нему подошли два человека в штатском, представившиеся полицейскими, и попытались отобрать у него камеру, заявив, что местные чиновники запретили вести репортажи из этого населенного пункта.

Исмаилов сообщил CPJ, что местные власти пригрозили уволить его родственников с работы, если он опубликует свои видеорепортажи.

На электронные письма CPJ в МВД Азербайджана, Бакинское Главное управление полиции города Баку, в Ясамальское, Бинагадинское и Насиминское районные управления полиции ответов не последовало.

Представитель посольства США в Баку ответил на запрос CPJ по электронной почте относительно удаления Гасанлы с территории дипмиссии, указав, что «для съемок СМИ было открыта только официальная часть программы», добавив, что «посольство США поддерживает основные свободы, включая право на протест и свободу слова».

В заявлении отмечается, что CPJ общалось с каждым из указанных журналистов посредством мессенджеров для обмена сообщениями.

Журналист Фарид Исмаилов рассказал подробности давления на него в селе в Човдар. «Я поехал в село Човдар, где пообщался с местными жителями, у некоторых взял интервью о проблемах населения. Я уже собирался возвращаться, как мне преградила путь «Нива» с государственными номерными знаками 32 BH 947. Мужчины, представившиеся как сотрудники администрации Дашкесанского района попытались отобрать у меня камеру и удалить записи. Я спрятал карту камеру и пошел в стороны своей машины. В этот момент указанные лица стали кричать местными жителям, что их постигнет участью жителей Союдлу. А меня они стали обвинять в провокационной деятельности и даже терроризме. Они сказали, что глава района Ахад Абыев отдал приказ, что из этого района не должно быть репортажей. Мне пригрозили, что если я опубликую видео, то у моих близких будут проблемы. Когда я выехал из села, меня остановили сотрудники дорожной полиции, обвинив в нарушении правил. Я связался с пресс-службой МВД, после чего сотрудникам полиции поступило указание не штрафовать меня. Однако до Гянджи меня преследовали две машины. Видимо они хотели убедиться, что я отъехал далеко и уже не вернусь», - сказал Исмаилов корреспонденту "Кавказского узла".

Исполнительный директор Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР) Эмин Гусейнов назвал возмутительными действиями сотрудников полиции. «Журналисты выполняют работу по информированию граждан о событиях общественной значимости. Создание препятствий им и, тем более, применение физического насилия является, с одной стороны, попыткой применения цензуры, а с другой - уголовно наказуемым деянием», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, действия сотрудников полиции, создающих препоны для работы журналистов, подпадают под статью 163 (воспрепятствование профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Азербайджана. А задержания журналистов, применение против них насильственных мер являются, по меньшей мере, превышением должностных полномочий, добавил Гусейнов

Однако, как с сожалением констатировал правозащитник, прокуратуры и суды Азербайджана не проводят объективных расследований злоупотреблений силовиков. «В лучшем случае журналисты могут рассчитывать на обжалования в вышестоящих судебных инстанциях с тем, чтобы получить право обратиться в ЕСПЧ и добиться справедливости там. Но на это уходит годы», - сказал Гусейнов.

Между тем, село Союдлу Гядабейского района продолжает оставаться под контролем полиции, сообщил 3 июля корреспонденту «Кавказского узла» местный житель, пожелавший остаться неназванным.

«Сотрудники полиции по прежнему пропускают в Союдлу лишь жителей села, после проверки документов», - сказал он.

Вместе с тем, сельчанин сказал, что в самом селе сотрудников полиции уже нет. Также нет и новых задержаний. «Помимо 10 человек, арестованных в предыдущие дни, новых задержанных нет. Пятеро из них были арестованы в день акции 20 июня», - сообщил источник. При этом, по его словам, никто из задержанных пока не освобожден.

Вместе с тем, сельчанин указал на прекращение работ по созданию нового водоема-полигона, против чего 20 июня в селе проводилась протестная акция. «Что касается деятельности правительственной комиссии, то ее члены каждый день приходят в село, проводят какие-то замеры и в конце дня уходят», - продолжил источник.

Местные жители считают, что «для того, чтобы глубоко изучить воздействие завода на окружающую среду, членам комиссии необходимо пожить возле водоема несколько недель». «Но этого они не делают», - отметил источник.

В пресс-службе Минэкологии Азербайджана корреспонденту «Кавказского узла» сообщили, что «члены комиссии работают в селе Союдлу и продолжали свою деятельность и в прошедшие праздничные дни». «Специалисты в настоящее время продолжают мониторинг, берут пробы почвы, воды, воздуха для проведения анализов», - сказала представитель ведомства.

Напомним, глава Гядабейского района назвал "предателями" тех, кто заявляет о полицейском насилии. 21 июня активист движения Nida Эльмир Аббасов был задержан после того, как раскритиковал действия полиции в отношении участников протестов в Союдлу. В МВД заявили, что Аббасов задержан из-за нарушения общественного порядка.

22 июня суд приговорил Аббасова к 20 суткам административного ареста по обвинению в неподчинении полиции. Эльмир Аббасов отверг обвинения и пожаловался на применение силы при задержании.

В тот же день силовики задержали активиста Гияса Ибрагимова и потребовали от него удалить пост с критикой действий полиции в Союдлу. Гияс Ибрагимов арестован на 30 суток, сообщили в полиции.

Союдлу находится в горной местности в 450 километрах к западу от Баку. Месторождение "Гядабей" разрабатывается с 2009 года британской компанией Anglo Asian Mining. Добыча первого золота началась в 2009 году с месторождения "Гедабек", добыча серебра - в 2010 году.

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