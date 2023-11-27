Журналисты Abzas Media лишены доступа в офис после обысков

27 ноября 2023, 22:16

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Сайт Abzas Media продолжает работу после ареста руководителей, но у сотрудников издания нет доступа в офис, который закрыт силовиками после обысков, рассказали журналисты. Аресты Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммеда Кекалова привлекли внимание к расследованиям издания.

Как писал "Кавказский узел", 20 ноября директор интернет-издания Abzas Media Ульви Гасанли (также упоминается в СМИ как Гасанлы) и главред издания Севиндж Вагифгызы были задержаны и обвинены в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. По этому же делу обвинен сотрудничавший с Abzas Media 21-летний Мохаммед Кекалов, который занимается социальными проектами и поддержкой людей с ограниченными физическими возможностями. Все трое заключены под стражу, защитники Гасанли и Вагифгызы обжаловали аресты, апелляционный суд не удовлетворил жалобы..

Арест Гасанли связан с антикоррупционными расследованиями издания и противоречит обязательствам Азербайджана как члена Совета Европы, указали 23 ноября три докладчика ПАСЕ и призвали освободить Гасанли и его коллегу Севиндж Вагифгызы. Обвинения журналистам издания в контрабанде неправдоподобны, подтвердили азербайджанские правозащитники. Кто делает Abzas Media и кому посвящены антикоррупционные расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана"

Abzas Media продолжило работу после арестов руководства

Интернет-издание Abzas Media продолжает свою деятельность после ареста руководителей. Сайт ресурса и его страница в Facebook* обновляются несколько раз в день. Однако публикуемые новости, касаются в основном дел арестованных сотрудников редакции, а также уголовного преследования других активистов.

В настоящее время все руководство издания оказалось в заключении, сообщил один из журналистов Abzas Media. "Ульви является директором издания, Севиндж - главный редактор. Мохаммед является директором по маркетингу. Других руководителей у нас нет. Сейчас мы продолжаем работу издания, но в основном наша деятельность сосредоточена на защите прав наших коллег. Кроме того, на следствие вызываются другие сотрудники, активисты и журналисты, сотрудничавшие с AbzasMedia" , - сказал источник.

По его словам, журналисты лишены доступа в офис. "После обыска мы уже не имеем доступа в офис. Поэтому приходится координировать свою работу удаленно. К сожалению, подробностей нашей работы в экстремальных условиях и дальнейших творческих планов, в том числе касающихся журналистских расследований я сейчас раскрыть не могу. Мы договорились с коллегами, которые остаются на свободе, в нынешних условиях не давать интервью. Наши публичные комментарии будут публиковаться от имени редакции на нашем сайте и странице в Facebook*", - отметил журналист.

Журналисты рассказали о длительных допросах силовиками

После арестов Гасанли, Вагифгызы и Кекалова в качестве свидетелей в главном управлении полиции города Баку были допрошены журналисты и активисты - Наргиз Абсаламова, Сахиля Асланова, супруга Гасанли - Рубаба Гулиева, Мина Алиярлы и Эльнара Гасымова, рассказал сотрудник редакции.

По словам Наргиз Абсаламовой, ее расспрашивали деятельности Abzas Media. "Мне сказали, что вызвали по делу Ульви и Севиндж и обнаружению в офисе редакции 40 тысяч евро. Но задавали вопросы именно о деятельности Abzas Media. К сожалению, я не могу раскрыть подробностей из-за тайны следствия. Но из вопросов я поняла, что мишенью является Abzas Media", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, от нее настойчиво добивались ответов, повторно задавая одни и те же вопросы, даже если она ранее сказала, что не знает ответов на них.

Сахиля Асланова сообщила, что находилась в столичной полиции три часа. "Полчаса я прождала, пока меня вызовут. Потом еще какое-то время прошла официальная процедура, документирование, а потом стали задавать вопросы. Меня предупредили, что если я дам "ложные показания", то меня могут за это привлечь к ответственности. Меня спрашивали об Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы. Деталей не могу сообщить", - сказала Асланова.

По ее словам, ей задавали вопрос и о Кекалове, но она сказала, что не знакома с ним. По ее словам, силовики корректно вели себя во время беседы.

Журналистка Эльнара Гасымова сообщила, что ее допрашивали в течение двух часов об арестованных коллегах. Однако она воздержалась от комментариев из-за обязательств "не раскрывать тайну следствия".

Другая журналистка, Мина Алиярлы, отметила, что вопросы "больше касались деятельности Севиндж Вагифгызы, деятельности Abzas Media, антикоррупционных расследований". К сожалению, деталей допроса я не могу раскрыть”, - отметила Алиярлы.

Международная организация в защиту журналистов “Репортеры без границ” призвала освободить Гасанли, Вагифгызы и Кекалова. "В Азербайджане в тюрьму бросают журналистов, а не коррумпированную элиту, чьи преступления раскрывает пресса. Новый закон "О медиа", принятый с целью удушения независимых СМИ, кажется властям уже недостаточным и они душат последние независимые медиа в стране”, - говорится в заявлении РГБ в связи с арестами руководства онлайн-ресурса Abzas Media, опубликованном 24 ноября на сайте организации.

По данным организации, "запугивания и препятствование работе редакции продолжаются". Двое других журналистов, сотрудничавших с AbzasMedia, Сахиля Асланова и Наргиз Абсаламова, допрашивались в качестве свидетелей более 3 часов. "Полиция сменила замки в офисах, лишив журналистов доступа к работе. Наряду с этим, власти Азербайджана организуют кампании дискредитации журналистов", - далее говорится в заявлении.

Организация также подчеркнула, что "ситуация со свободой прессы в Азербайджане, ухудшается". "Закон "О медиа", вступивший в силу в феврале 2022 года в нарушение местной Конституции и международных договоров, ратифицированных Баку, направлен на подавление последних независимых новостных сайтов", - говорится в заявлении.

Аресты руководителей Abzas Media привлекли внимание к расследованиям издания

Аресты руководителей Abzas Media еще более привлекли внимание к расследованиям этого ресурса, считает глава Группы права медиа Халид Агалиев. "Abzas Media впервые привлек внимание, когда сайт ресурса был заблокирован 5-6 лет назад, наряду с другими независимыми и оппозиционными изданиями. Abzas Media сменил домен, после чего был доступен в стране. Внимание к Abzas Media вновь повысилось, когда сюда где около двух лет назад перешла из Мейдан ТВ журналист-расследователь Севиндж Вагифгызы. Издание начало расследование фактов коррупции в государственных инвестиционных проектах, бизнеса членов семей высокопоставленных чиновников. Однако в условиях отсутствия серьезных политических дебатов и атмосфере политической апатии в обществе серьезные расследования не вызывают интереса, многих увлекают скандалы неполитической направленности. Если раньше расследованиями Abzas Media больше интересовались эксперты, оппозиционные политики, журналисты, теперь после арестов, о них узнали и многие другие. Также к изданию появился большой интерес за рубежом”, - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Агалиев сравнил дело Abzas Media с историей о сатирическом видео об ослике. "Тогда это аллегорическое видео подготовленное блогерами Эмином Милли и Аднаном Гаджизаде, в котором высмеивалась коррупция, едва набирало тысячи просмотров, но после ареста авторов, о нем стали писать мировые СМИ”, - сказал Агалиев.

Однако, считает он, вряд ли международный резонанс приведет к быстрому освобождению руководителей Abzas Media. "У нас были случаи когда на фоне международного давления власти освобождали журналистов. В частности 2017 году был освобожден директор агентства Туран Мехман Алиев. А в 2019 году было снято новое обвинение с блогера Мехмана Гусейнова. Однако в их защиту тогда было и общественное мнение. Сейчас же, в условиях зачистки информационного поля и высокого рейтинга власти на фоне побед в Карабахе вряд ли возможно разворачивание массовой общественной кампании с требованием освобождения журналистов, критиковавших власть, которая восстановила целостность страны", - сказал Агалиев.

Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов также считает, что власти не будут учитывать международную реакцию.

“Международная демократическая общественность, конечно, протестует и это важно. Но в мире сейчас слишком много арестованных журналистов, чтобы международные организации, западные правительства могли всерьез работать над освобождением руководителей Abzas Media. Однако в любом случае, в европейских структурах накапливается недовольство демонстрацией Азербайджаном явного пренебрежения своими обязательствами в области прав человека. В какой-то момент это может привести к серьезных последствиям для Баку, вплоть до введения санкций”, - сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, международная сеть журналистов Forbidden Stories осудила уголовное преследование сотрудников Abzas Media и заявила, что продолжит начатое ими расследование о коррупции. Правозащитные организации Freedom Now и Human Rights Watch призвали власти Азербайджана освободить журналистов.

24 ноября около 30 азербайджанских журналистов и правозащитников в совместном заявлении призвали остановить преследование руководителей Abzas Media и расследовать сведения о давлении на директора издания. Они также выразили сомнение в версии о принадлежности денег, найденных в офисе издания. Обыск проходил "под полным контролем полиции", и происхождение этой суммы неизвестно, а кроме того, "не поддается разумному объяснению" хранение 40 тысяч евро в редакции издания, указали авторы заявления.

25 ноября спецпредставитель ЕС по правам человека Имон Гилмор выразил обеспокоенность давлением на Abzas Media и призвал власти Азербайджана остановить преследование журналистов.

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